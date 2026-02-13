عربي
رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: سأكون سعيدا بعودة روسيا إذا رغبت بالمشاركة
رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: سأكون سعيدا بعودة روسيا إذا رغبت بالمشاركة
سبوتنيك عربي
قال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفغانغ إيشينغر، مساء الجمعة، إنه سيكون سعيدًا بعودة روسيا إلى المشاركة في المؤتمر. 13.02.2026
2026-02-13T22:36+0000
2026-02-13T22:43+0000
ميونيخ
مؤتمر ميونيخ
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110344603_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_a398bb0a1ed7d94a4fbec1bf38093553.jpg
ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.وقال إيشينغر في مقابلة مع بوابة الإذاعة والتلفزيون السويسري (SRF): "بصفتي رئيسًا للمؤتمر، سأكون سعيدًا إذا قال الروس إنهم يريدون العودة. وسنعلن بكل سرور في ميونيخ استعدادنا للسلام".في الوقت نفسه، يؤكد إيشينغر أن الجانب الروسي لم يُبد اهتمامًا بالمشاركة في المؤتمر، قائلا: "لم أرَ من الجانب الروسي أي مؤشرات على الاهتمام بالمشاركة في مؤتمر ميونيخ".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بأن المؤتمر فقد مصداقيته بالكامل، وأرجع السبب إلى موقف إدارة الحدث التي توقفت عن دعوة من يطرحون وجهات نظر بديلة.ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
ميونيخ
قال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفغانغ إيشينغر، مساء الجمعة، إنه سيكون سعيدًا بعودة روسيا إلى المشاركة في المؤتمر.
ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.وقال إيشينغر في مقابلة مع بوابة الإذاعة والتلفزيون السويسري (SRF): "بصفتي رئيسًا للمؤتمر، سأكون سعيدًا إذا قال الروس إنهم يريدون العودة. وسنعلن بكل سرور في ميونيخ استعدادنا للسلام".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
لافروف يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر ميونيخ
17 فبراير 2025, 09:39 GMT
في الوقت نفسه، يؤكد إيشينغر أن الجانب الروسي لم يُبد اهتمامًا بالمشاركة في المؤتمر، قائلا: "لم أرَ من الجانب الروسي أي مؤشرات على الاهتمام بالمشاركة في مؤتمر ميونيخ".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بأن المؤتمر فقد مصداقيته بالكامل، وأرجع السبب إلى موقف إدارة الحدث التي توقفت عن دعوة من يطرحون وجهات نظر بديلة.
ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
