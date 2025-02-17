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الجيش الروسي يحرر بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية
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لافروف يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر ميونيخ
لافروف يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر ميونيخ
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، خطابات زعماء الاتحاد الأوروبي في مؤتمر ميونيخ للأمن بالعدوانية، وخاصة تجاه روسيا، مشيرا إلى وجود أصوات... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T09:39+0000
2025-02-17T09:39+0000
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سيرغي لافروف
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وأعرب لافروف عن أسفه لأن القوى التي ليست راضية عن مسار التاريخ، والتي تريد إعادة كتابته والهيمنة على الساحة الدولية، تحاول التأثير على الوضع في العالم وأوروبا.وقال الوزير خلال محادثات مع وزير الخارجية الصربي ماركو ديوريتش: "لقد رأينا هذا مرة أخرى. أخيرا في مؤتمر ميونيخ، حيث كانت خطابات الزعماء الأوروبيين عدوانية بشكل غير عادي، في المقام الأول تجاه بلدي".وتحدث نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم الجمعة، وقال إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون الانتخابات أو يلغونها بناء على "شكوك واهية"، كما حدث في رومانيا.وبحسب فانس، فإن روسيا أو الصين ليستا من يشكلان تهديداً لأوروبا، بل أوروبا نفسها هي التي تهدد نفسها. واستمع الحاضرون إلى فانس في صمت ولم يصفقوا له تقريبًا. وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه استمع إلى خطاب فانس ووصفه بأنه جيد، محذرا أوروبا من ضرورة توخي الحذر.وانعقد مؤتمر الأمن الحادي والستون في ميونيخ، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير/شباط، حيث ناقش كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف البلدان التحديات والمشاكل الحالية في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.إعلام: صرخة زيلينسكي في ميونيخ تكشف عن يأس حقيقي مع تزايد العزلة الدوليةنائب الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشكلان تهديدا رئيسيا لأوروبا فالخطر موجود داخل المنطقة
https://sarabic.ae/20250214/أهم-القضايا-على-طاولة-مؤتمر-ميونيخ-للأمن----1097768635.html
https://sarabic.ae/20250210/مؤتمر-ميونيخ-الدولي-للأمن-تفاصيل-مهمة-عن-الحدث-1097641182.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مؤتمر ميونيخ, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مؤتمر ميونيخ, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, سيرغي لافروف

لافروف يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر ميونيخ

09:39 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، خطابات زعماء الاتحاد الأوروبي في مؤتمر ميونيخ للأمن بالعدوانية، وخاصة تجاه روسيا، مشيرا إلى وجود أصوات أخرى واقعية.
وأعرب لافروف عن أسفه لأن القوى التي ليست راضية عن مسار التاريخ، والتي تريد إعادة كتابته والهيمنة على الساحة الدولية، تحاول التأثير على الوضع في العالم وأوروبا.
وقال الوزير خلال محادثات مع وزير الخارجية الصربي ماركو ديوريتش: "لقد رأينا هذا مرة أخرى. أخيرا في مؤتمر ميونيخ، حيث كانت خطابات الزعماء الأوروبيين عدوانية بشكل غير عادي، في المقام الأول تجاه بلدي".
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وأضاف لافروف أن "أصواتا أخرى سمعت أيضا، أصوات أكثر واقعية، تستند إلى توازن القوى المتغير جذريا في العالم، وأصوات بدأت تأخذ في الاعتبار، إلى حد كبير، حقائق النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ بشكل موضوعي".
وتحدث نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم الجمعة، وقال إن الزعماء الأوروبيين يتجاهلون مواطنيهم وكأنهم "حيوانات مدربة"، ولا يستمعون إلى الناخبين، ويقمعون الانتخابات أو يلغونها بناء على "شكوك واهية"، كما حدث في رومانيا.
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وبحسب فانس، فإن روسيا أو الصين ليستا من يشكلان تهديداً لأوروبا، بل أوروبا نفسها هي التي تهدد نفسها. واستمع الحاضرون إلى فانس في صمت ولم يصفقوا له تقريبًا. وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه استمع إلى خطاب فانس ووصفه بأنه جيد، محذرا أوروبا من ضرورة توخي الحذر.
وانعقد مؤتمر الأمن الحادي والستون في ميونيخ، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير/شباط، حيث ناقش كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف البلدان التحديات والمشاكل الحالية في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
إعلام: صرخة زيلينسكي في ميونيخ تكشف عن يأس حقيقي مع تزايد العزلة الدولية
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