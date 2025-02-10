https://sarabic.ae/20250210/مؤتمر-ميونيخ-الدولي-للأمن-تفاصيل-مهمة-عن-الحدث-1097641182.html

مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن... تفاصيل مهمة عن الحدث

مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن... تفاصيل مهمة عن الحدث

سبوتنيك عربي

يعد مؤتمر ميونيخ للأمن أحد المنتديات الرائدة في العالم لمناقشة قضايا الأمن الدولي، ويحدد المؤتمر هدفه بأنه "بناء الثقة وتعزيز حل النزاعات سلميا من خلال الحفاظ... 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T14:08+0000

2025-02-10T14:08+0000

2025-02-10T14:08+0000

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مؤتمر ميونخ للأمن

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وانعقد المؤتمر الأول عام 1963 في ميونيخ كاجتماع غير رسمي لممثلي وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة قضايا الشراكة عبر الأطلسي، ومنذ عام 1998، يتم تمويل المنتدى من قبل الحكومة الألمانية.ومن عام 2008 إلى عام 2022، ترأس المؤتمر ناشط حقوق الإنسان الألماني والسفير الألماني السابق لدى الولايات المتحدة وبريطانيا، فولفغانغ إيشينغر، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مؤتمر ميونيخ للأمن.ومنذ عام 2022، يرأس المؤتمر كريستوف هوسغن، الممثل الدائم السابق لألمانيا لدى الأمم المتحدة، ومن عام 2005 إلى عام 2017، كان مستشارًا للمستشارة الألمانية (2005-2021) أنجيلا ميركل بشأن قضايا السياسة الأمنية.في فبراير/ شباط 2025، سيترأس ينس ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، مؤتمر ميونيخ للأمن.ويجمع مؤتمر ميونيخ للأمن كل عام أكثر من 450 مسؤولاً رفيع المستوى، رؤساء دول ووزراء ورؤساء منظمات دولية وغير حكومية وكبار ممثلي الصناعة ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.وشاركت روسيا في المؤتمر منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، وفي 10 فبراير 2007، أي قبل عام من انتهاء ولايته الرئاسية الثانية، ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة في مؤتمر ميونيخ، وهذا الخطاب يسمى خطاب ميونيخ للرئيس بوتين، وكانت هذه نقطة تحول في السياسة الخارجية الروسية.وبدأ بوتين خطابه عاطفيا، وقال الرئيس في ذلك الوقت: "إن صيغة المؤتمر تمنحني الفرصة لتجنب المجاملات المفرطة والحاجة إلى التحدث بلغة دبلوماسية مبتذلة وممتعة ولكنها فارغة".وأشار الرئيس الروسي إلى حالة الأزمة التي وصل إليها النظام الحالي للعلاقات القانونية الدولية، قائلا: "لم يعد أحد يشعر بالأمان، ولا يمكن لأحد أن يختبئ وراء القانون الدولي، كما لو كان خلف جدار حجري".ويتمثل الخط العام لخطاب بوتين في المخاوف والتحذيرات من التدخل في شؤون الدول المستقلة من قبل دول ثالثة.وقال: "يكاد يكون النظام القانوني بأكمله في دولة واحدة، هي الولايات المتحدة، لقد تجاوزت حدودها الوطنية في كافة المجالات، في الاقتصاد، وفي السياسة، وفي المجال الإنساني، ويتم فرضها على الدول الأخرى، من يرغب بذلك؟".وكان بوتين يشعر بقلق خاص إزاء "الاستخدام المبالغ فيه للقوة في الشؤون الدولية، القوة العسكرية، القوة التي تدفع العالم إلى هاوية الصراع تلو الصراع".وفي الوقت ذاته، أكد بوتين أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية، وخاصة استخدام القوة، لا تحل المشاكل، بل تؤدي فقط إلى تفاقمها ونقلها إلى مستوى جديد.ولفت الرئيس الروسي الانتباه إلى أن بعض الدول توافق بسهولة على المشاركة في عمليات عسكرية لا يمكن وصفها بالشرعية.وفي الوقت نفسه، اعترف بأنه من المستحيل أن ننظر بلا مبالاة إلى الصراعات الداخلية المختلفة، وتصرفات الأنظمة الاستبدادية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومع ذلك، أعرب الرئيس عن رأيه بأن مثل هذه التهديدات يمكن مواجهتها سلميا.وأعرب بوتين، عن رأيه بأن عملية توسع حلف شمال الأطلسي لا علاقة لها بتحديث التحالف نفسه أو بضمان الأمن في أوروبا.وذكّر بوتين الحضور بأقوال الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي، مانفرد فيرنر، الذي قال في 17 مايو/ أيار 1990، أثناء حديثه في بروكسل: "إن حقيقة أننا مستعدون لعدم نشر قوات حلف شمال الأطلسي خارج أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية تمنح الاتحاد السوفييتي ضمانات أمنية ثابتة. أين هذه الضمانات؟".وأوضح بوتين أن اقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي من الحدود الروسية لا يرتبط بأي حال من الأحوال "بالتغلب على التهديدات العالمية"، وفي مقدمتها الإرهاب.وقال بوتين: "لم يتم إعطاء هذه الوثيقة طابعًا عالميًا"، وبالتالي فإن "عددًا من الدول اليوم تمتلك مثل هذه الصواريخ، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وجمهورية كوريا، والهند، وإيران، وباكستان، وإسرائيل".وقد ذكّر بوتين بشكل غير مباشر بمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، وقال إن روسيا مستعدة لتقديم "رد غير متكافئ" على نشر الدفاع الصاروخي في أوروبا الشرقية.وأشار إلى أن "رغبة عدد من الدول في امتلاك أسلحة الدمار الشامل" تغذيها هيمنة عامل القوة الذي ترسخ في العلاقات الدولية، داعيا إلى حل معقول للمشكلة النووية الإيرانية.وهناك مشكلة أخرى ذكرها الرئيس الروسي، والتي ترتبط أيضًا بالسياسة الأمريكية، وهي عسكرة الفضاء، قائلا إن عواقب هذه العسكرة قد لا تقل عن "بداية العصر النووي".وقدم بوتين بعض التوضيحات بشأن سياسة الطاقة الروسية، مؤكدا أن "سعر الطاقة يجب أن يحدده السوق وليس أن يكون موضوعا للمضاربات السياسية أو الضغوط الاقتصادية أو الابتزاز".وبعد أن أعطى مثالاً واضحاً على "الاستقرار والانفتاح" الذي يتمتع به الاقتصاد الروسي، انتقل الرئيس إلى السياسة الداخلية، وبعد أن دحض الادعاءات حول "أحادية القطبية للحكومة الروسية"، أشار إلى أن روسيا تسعى إلى نظام متعدد الأحزاب، وأن جميع التغييرات في التشريعات الانتخابية تهدف إلى هذا.بدورهم، انتقد السياسيون الغربيون الحاضرون في القاعة خطاب الرئيس الروسي، واعتبروا الانتقادات الموجهة إليهم بمثابة إحياء للطموحات السياسية للقيادة الروسية.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (2004-2009)، ياب دي هوب شيفر، إنه شعر بخيبة الأمل إزاء تصريح بوتين بأن توسع الحلف "عامل خطير في تراجع الثقة المتبادلة".وفي السنوات التي أعقبت خطاب بوتين، تحولت روسيا مرة أخرى من "قوة إقليمية" إلى واحدة من القادة في السياسة العالمية.وأشار الخبراء إلى أن الكثير مما تحدث عنه فلاديمير بوتن في ميونيخ (المعايير المزدوجة، والصور النمطية الإيديولوجية، وأنماط التفكير التكتلي) لا يزال يعوق العلاقات بين روسيا والغرب.ومنذ عام 2022، لم يشارك الوفد الروسي الرسمي في مؤتمر ميونيخ، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو فقدت الاهتمام بمؤتمر ميونيخ للأمن لأن المنتدى لم يعد موضوعيا.وأشارت الوزارة إلى أن "مؤتمر ميونيخ تحول في السنوات الأخيرة إلى منتدى عبر أطلسي بحت، وفقد شموليته وموضوعيته ومسافته المتساوية مع المتحدثين الذين يتحدثون من منبره".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مؤتمر ميونيخ مطلوب من قبل الكثيرين، لكن بسبب فقدان الموضوعية، أصبح ناديا لوجهة نظر واحدة، ولم يعد منصة للنقاش.في عام 2025، سيُعقد مؤتمر ميونيخ للأمن (MSC) الحادي والستون في الفترة من 14 إلى 16 فبراير.ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 60 رئيس دولة وحكومة و150 وزيرا من مختلف أنحاء العالم ورؤساء المنظمات الدولية الرائدة، ومن المتوقع مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوض الدفاع والفضاء في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.ويشارك في المؤتمر أيضًا نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، والممثل الخاص لترامب لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوغ، وفلاديمير زيلينسكي.وسيركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر على مناقشة قضايا الأمن العالمي، مستقبل الحوكمة العالمية والتعددية، والبنية المالية العالمية، والاستدامة الديمقراطية، وأمن المناخ، والأمن النووي، والتهديدات الهجينة، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، ومناقشات مغلقة حول الشرق الأوسط.في 5 فبراير 2025، ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حلفاء الولايات المتحدة يتوقعون أن تقدم إدارة الرئيس دونالد ترامب خطة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا وروسيا، كيث كيلوغ، سيقدم الخطة إلى الحلفاء.

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