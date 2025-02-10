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ترامب يرفض الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع بوتن
ترامب يرفض الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع بوتن
سبوتنيك عربي
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T05:29+0000
2025-02-10T05:29+0000
روسيا
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وقال الصحفيون المرافقين لترامب في رحلته على متن الطائرة الرئاسية: "أعتقد أنني كنت سألتقي مع بوتين في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب".وفي الوقت نفسه، رفض الخوض في تفاصيل اتصالاته المحتملة مع الزعيم الروسي في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه "لا يريد التحدث عن ذلك. وإذا تحدثنا، فلا أريد أن أخبركم عن المحادثات، وقت مبكر للغاية".رفض الرئيس تحديد متى وكم مرة تواصل مع الرئيس الروسي بوتين".وأكد الرئيس الأمريكي أن هدف واشنطن هو وقف الصراع في أوكرانيا من أجل "وضع حد لموت الشباب". وأضاف "نريد أن نوقف الصراع في أوكرانيا، لأنني لا أستطيع أن أرى الشباب يُقتلون".ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد أجرى محادثات مع بوتين قبل أو بعد التنصيب، أكد ترامب هذه الاتصالات لكنه تجنب الكشف عن التفاصيل.واختتم قائلا: "أتوقع أن يكون هناك الكثير من الحديث. نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".وكانت هناك تقارير حول الاتصالات بين الرئيسين في وقت سابق، مشيرة إلى أن الطرفين ناقشا الأزمة الأوكرانية. في الوقت نفسه رفض ترامب الإجابة عن سؤال حول عدد المرات التي تواصل فيها مع بوتين. وأعرب ترامب مراراً وتكراراً عن رغبته في لقاء بوتن شخصياً. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إنه لم تكن هناك اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن هذه المسألة، لكن روسيا مستعدة للاستماع إلى المقترحات ذات الصلة.الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامبمستشار الأمن القومي الأمريكي يرفض تأكيد تقارير بشأن محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين
https://sarabic.ae/20250209/إعلام-أمريكي-ترامب-اتصل-ببوتين-لمناقشة-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1097601219.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يرفض الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع بوتن

05:29 GMT 10.02.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve
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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الصحفيون المرافقين لترامب في رحلته على متن الطائرة الرئاسية: "أعتقد أنني كنت سألتقي مع بوتين في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب".

وبحسب الصحفيين فإن "الرئيس رفض تحديد متى وكم مرة تواصل مع الرئيس الروسي بوتين".

وفي الوقت نفسه، رفض الخوض في تفاصيل اتصالاته المحتملة مع الزعيم الروسي في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه "لا يريد التحدث عن ذلك. وإذا تحدثنا، فلا أريد أن أخبركم عن المحادثات، وقت مبكر للغاية".
رفض الرئيس تحديد متى وكم مرة تواصل مع الرئيس الروسي بوتين".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنني كنت سألتقي مع بوتن في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب".

وأكد الرئيس الأمريكي أن هدف واشنطن هو وقف الصراع في أوكرانيا من أجل "وضع حد لموت الشباب". وأضاف "نريد أن نوقف الصراع في أوكرانيا، لأنني لا أستطيع أن أرى الشباب يُقتلون".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد أجرى محادثات مع بوتين قبل أو بعد التنصيب، أكد ترامب هذه الاتصالات لكنه تجنب الكشف عن التفاصيل.

وأضاف: "لقد أجريتها. لنقل فقط أنني أجريتها”، وأعرب عن ثقته بأن مثل هذه المحادثات “ستكون أكثر في المستقبل".

واختتم قائلا: "أتوقع أن يكون هناك الكثير من الحديث. نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".
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أمس, 04:38 GMT
وكانت هناك تقارير حول الاتصالات بين الرئيسين في وقت سابق، مشيرة إلى أن الطرفين ناقشا الأزمة الأوكرانية. في الوقت نفسه رفض ترامب الإجابة عن سؤال حول عدد المرات التي تواصل فيها مع بوتين.

وبدوره، لم يؤكد أو ينفي المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأخبار التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي.

وأعرب ترامب مراراً وتكراراً عن رغبته في لقاء بوتن شخصياً. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إنه لم تكن هناك اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن هذه المسألة، لكن روسيا مستعدة للاستماع إلى المقترحات ذات الصلة.
الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامب
مستشار الأمن القومي الأمريكي يرفض تأكيد تقارير بشأن محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين
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