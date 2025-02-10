https://sarabic.ae/20250210/ترامب-يرفض-الكشف-عن-تفاصيل-اتصالاته-مع-بوتن-1097625742.html

ترامب يرفض الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع بوتن

ترامب يرفض الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع بوتن

سبوتنيك عربي

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T05:29+0000

2025-02-10T05:29+0000

2025-02-10T05:29+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الصحفيون المرافقين لترامب في رحلته على متن الطائرة الرئاسية: "أعتقد أنني كنت سألتقي مع بوتين في اللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب".وفي الوقت نفسه، رفض الخوض في تفاصيل اتصالاته المحتملة مع الزعيم الروسي في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه "لا يريد التحدث عن ذلك. وإذا تحدثنا، فلا أريد أن أخبركم عن المحادثات، وقت مبكر للغاية".رفض الرئيس تحديد متى وكم مرة تواصل مع الرئيس الروسي بوتين".وأكد الرئيس الأمريكي أن هدف واشنطن هو وقف الصراع في أوكرانيا من أجل "وضع حد لموت الشباب". وأضاف "نريد أن نوقف الصراع في أوكرانيا، لأنني لا أستطيع أن أرى الشباب يُقتلون".ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد أجرى محادثات مع بوتين قبل أو بعد التنصيب، أكد ترامب هذه الاتصالات لكنه تجنب الكشف عن التفاصيل.واختتم قائلا: "أتوقع أن يكون هناك الكثير من الحديث. نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".وكانت هناك تقارير حول الاتصالات بين الرئيسين في وقت سابق، مشيرة إلى أن الطرفين ناقشا الأزمة الأوكرانية. في الوقت نفسه رفض ترامب الإجابة عن سؤال حول عدد المرات التي تواصل فيها مع بوتين. وأعرب ترامب مراراً وتكراراً عن رغبته في لقاء بوتن شخصياً. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إنه لم تكن هناك اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن هذه المسألة، لكن روسيا مستعدة للاستماع إلى المقترحات ذات الصلة.الكرملين يعلق على التقارير الإعلامية حول المحادثات بين بوتين وترامبمستشار الأمن القومي الأمريكي يرفض تأكيد تقارير بشأن محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين

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