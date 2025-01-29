الدوما الروسي: التحضيرات الأميركية لمحاولة اغتيال بوتين هي الطريق لبدء حرب نووية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
12:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250129/الدوما-الروسي-التحضيرات-الأميركية-لمحاولة-اغتيال-بوتين-هي-الطريق-لبدء-حرب-نووية-1097258339.html
الدوما الروسي: التحضيرات الأميركية لمحاولة اغتيال بوتين هي الطريق لبدء حرب نووية
الدوما الروسي: التحضيرات الأميركية لمحاولة اغتيال بوتين هي الطريق لبدء حرب نووية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) فياتشيسلاف فولودين، أن التحضير المحتمل لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إدارة الرئيس الأمريكي... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T04:13+0000
2025-01-29T05:42+0000
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وقال فولودين: "بالأمس كشف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين"، هذا ما اقترحه وزير الخارجية الأمريكي السابق بلينكين..... التحضير لمحاولة اغتيال بوتين، ومجرد الحديث عن ذلك هو جريمة، وتهديد خطير للأمن العالمي، طريق مباشر لبداية حرب نووية".وبحسب فولودين، ينبغي أن يصبح هذا أساسًا للتحقيق بالنسبة لجميع المؤسسات الدولية. ويجب محاسبة بايدن وبلينكن. وتابع: "ما قاله تاكر كارلسون يجب أن يخضع لتحقيق شامل، ويجب أن يخضع بايدن و(وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني) بلينكن للمساءلة. يجب علينا جميعًا أن ندرك أن هناك صراعًا شرسًا يُشن ضد روسيا. وأن ندرك حجم التحديات والتهديدات التي نواجهها. وهذا يعني أن نشعر بمسؤوليتنا".وفي وقت سابق، قال كارلسون: إن "إدارة بايدن حاولت اغتيال" بوتين. وفي الوقت نفسه، لم يقدم كارلسون تفاصيل أو أي دليل على مزاعمه: متى وأين يمكن أن يكون ذلك قد حدث، فضلاً عن الظروف الأخرى للتحضيرات لمحاولة اغتيال محتملة. وأكد الصحفي أنه يعتبر هذه المحاولات "جنونًا".أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ باستمرار جميع التدابير لضمان سلامة الرئيس فلاديمير بوتين.الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديوالخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار
https://sarabic.ae/20250128/الكرملين-يعلق-على-التصريحات-بشأن-محاولة-إدارة-بايدن-اغتيال-بوتين-1097237665.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الدوما الروسي: التحضيرات الأميركية لمحاولة اغتيال بوتين هي الطريق لبدء حرب نووية

04:13 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 05:42 GMT 29.01.2025)
© Sputnik . Sergey Savostyanov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين قبل حفل تنصيبه في الكرملين
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين قبل حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . Sergey Savostyanov/POOL
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تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) فياتشيسلاف فولودين، أن التحضير المحتمل لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هو طريق مباشر لبدء حرب نووية.
وقال فولودين: "بالأمس كشف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين"، هذا ما اقترحه وزير الخارجية الأمريكي السابق بلينكين..... التحضير لمحاولة اغتيال بوتين، ومجرد الحديث عن ذلك هو جريمة، وتهديد خطير للأمن العالمي، طريق مباشر لبداية حرب نووية".
وبحسب فولودين، ينبغي أن يصبح هذا أساسًا للتحقيق بالنسبة لجميع المؤسسات الدولية. ويجب محاسبة بايدن وبلينكن.
"
وتابع: "ما قاله تاكر كارلسون يجب أن يخضع لتحقيق شامل، ويجب أن يخضع بايدن و(وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني) بلينكن للمساءلة. يجب علينا جميعًا أن ندرك أن هناك صراعًا شرسًا يُشن ضد روسيا. وأن ندرك حجم التحديات والتهديدات التي نواجهها. وهذا يعني أن نشعر بمسؤوليتنا".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
الكرملين يعلق على التصريحات بشأن محاولة إدارة بايدن "اغتيال بوتين"
أمس, 11:37 GMT
وفي وقت سابق، قال كارلسون: إن "إدارة بايدن حاولت اغتيال" بوتين. وفي الوقت نفسه، لم يقدم كارلسون تفاصيل أو أي دليل على مزاعمه: متى وأين يمكن أن يكون ذلك قد حدث، فضلاً عن الظروف الأخرى للتحضيرات لمحاولة اغتيال محتملة. وأكد الصحفي أنه يعتبر هذه المحاولات "جنونًا".
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ باستمرار جميع التدابير لضمان سلامة الرئيس فلاديمير بوتين.
الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديو
الخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:43 GMT
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