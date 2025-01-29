https://sarabic.ae/20250129/الدوما-الروسي-التحضيرات-الأميركية-لمحاولة-اغتيال-بوتين-هي-الطريق-لبدء-حرب-نووية-1097258339.html

الدوما الروسي: التحضيرات الأميركية لمحاولة اغتيال بوتين هي الطريق لبدء حرب نووية

الدوما الروسي: التحضيرات الأميركية لمحاولة اغتيال بوتين هي الطريق لبدء حرب نووية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) فياتشيسلاف فولودين، أن التحضير المحتمل لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إدارة الرئيس الأمريكي... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T04:13+0000

2025-01-29T04:13+0000

2025-01-29T05:42+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال فولودين: "بالأمس كشف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين"، هذا ما اقترحه وزير الخارجية الأمريكي السابق بلينكين..... التحضير لمحاولة اغتيال بوتين، ومجرد الحديث عن ذلك هو جريمة، وتهديد خطير للأمن العالمي، طريق مباشر لبداية حرب نووية".وبحسب فولودين، ينبغي أن يصبح هذا أساسًا للتحقيق بالنسبة لجميع المؤسسات الدولية. ويجب محاسبة بايدن وبلينكن. وتابع: "ما قاله تاكر كارلسون يجب أن يخضع لتحقيق شامل، ويجب أن يخضع بايدن و(وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني) بلينكن للمساءلة. يجب علينا جميعًا أن ندرك أن هناك صراعًا شرسًا يُشن ضد روسيا. وأن ندرك حجم التحديات والتهديدات التي نواجهها. وهذا يعني أن نشعر بمسؤوليتنا".وفي وقت سابق، قال كارلسون: إن "إدارة بايدن حاولت اغتيال" بوتين. وفي الوقت نفسه، لم يقدم كارلسون تفاصيل أو أي دليل على مزاعمه: متى وأين يمكن أن يكون ذلك قد حدث، فضلاً عن الظروف الأخرى للتحضيرات لمحاولة اغتيال محتملة. وأكد الصحفي أنه يعتبر هذه المحاولات "جنونًا".أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الخاصة الروسية تتخذ باستمرار جميع التدابير لضمان سلامة الرئيس فلاديمير بوتين.الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديوالخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار

https://sarabic.ae/20250128/الكرملين-يعلق-على-التصريحات-بشأن-محاولة-إدارة-بايدن-اغتيال-بوتين-1097237665.html

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