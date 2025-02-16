https://sarabic.ae/20250216/إعلام-صرخة-زيلينسكي-في-ميونيخ-تكشف-عن-يأس-حقيقي-مع-تزايد-العزلة-الدولية-1097821434.html

إعلام: صرخة زيلينسكي في ميونيخ تكشف عن يأس حقيقي مع تزايد العزلة الدولية

إعلام: صرخة زيلينسكي في ميونيخ تكشف عن يأس حقيقي مع تزايد العزلة الدولية

سبوتنيك عربي

تحتضن ألمانيا مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T08:20+0000

2025-02-16T08:20+0000

2025-02-16T08:20+0000

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وشهد المؤتمر كلمة لفلاديمير زيلنيسكي دعا خلالها لإنشاء "ناتو بديل" في ظل غياب احتمال حقيقي لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ظهور زيلينسكي في المؤتمر كان بمثابة صرخة استغاثة، مؤكدة أن "الأمر كان أشبه بالصراخ"، وأضافت الصحيفة أنه كان من الممكن ملاحظة مدى اليأس الذي يشعر به زيلينسكي.من جانبه، صرح ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا لم ترسل مفاوضين إلى السعودية، مبررًا ذلك بأن "لا شيء يستحق المناقشة" على طاولة المفاوضات.وفي يناير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أن الهدف من تسوية النزاع في أوكرانيا ليس تهدئة مؤقتة لالتقاط الأنفاس أو إعادة التسلح، بل هو لتحقيق سلام طويل الأمد. وأوضح أن السلطات الروسية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الروسي، وأن هدف العملية العسكرية الخاصة هو تحقيق السلام في أوكرانيا، مع احترام المصالح القانونية لجميع الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة.وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطنإعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعوديةالسعودية تعلن موقفها من عقد قمة بين بوتين وترامب على أراضيها

https://sarabic.ae/20250216/إعلام-أوكرانيا-دمرت-الاتحاد-الأوروبي-ومصيره-بيد-موسكو-وواشنطن-1097817680.html

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