https://sarabic.ae/20250216/إعلام-صرخة-زيلينسكي-في-ميونيخ-تكشف-عن-يأس-حقيقي-مع-تزايد-العزلة-الدولية-1097821434.html
إعلام: صرخة زيلينسكي في ميونيخ تكشف عن يأس حقيقي مع تزايد العزلة الدولية
إعلام: صرخة زيلينسكي في ميونيخ تكشف عن يأس حقيقي مع تزايد العزلة الدولية
سبوتنيك عربي
تحتضن ألمانيا مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T08:20+0000
2025-02-16T08:20+0000
2025-02-16T08:20+0000
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وشهد المؤتمر كلمة لفلاديمير زيلنيسكي دعا خلالها لإنشاء "ناتو بديل" في ظل غياب احتمال حقيقي لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ظهور زيلينسكي في المؤتمر كان بمثابة صرخة استغاثة، مؤكدة أن "الأمر كان أشبه بالصراخ"، وأضافت الصحيفة أنه كان من الممكن ملاحظة مدى اليأس الذي يشعر به زيلينسكي.من جانبه، صرح ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا لم ترسل مفاوضين إلى السعودية، مبررًا ذلك بأن "لا شيء يستحق المناقشة" على طاولة المفاوضات.وفي يناير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أن الهدف من تسوية النزاع في أوكرانيا ليس تهدئة مؤقتة لالتقاط الأنفاس أو إعادة التسلح، بل هو لتحقيق سلام طويل الأمد. وأوضح أن السلطات الروسية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الروسي، وأن هدف العملية العسكرية الخاصة هو تحقيق السلام في أوكرانيا، مع احترام المصالح القانونية لجميع الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة.وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي يجريان محادثة هاتفية بمبادرة من واشنطنإعلام أمريكي: قمة محتملة بين ترامب وبوتين نهاية الشهر الجاري في السعوديةالسعودية تعلن موقفها من عقد قمة بين بوتين وترامب على أراضيها
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: صرخة زيلينسكي في ميونيخ تكشف عن يأس حقيقي مع تزايد العزلة الدولية
تحتضن ألمانيا مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.
وشهد المؤتمر كلمة لفلاديمير زيلنيسكي دعا خلالها لإنشاء "ناتو بديل" في ظل غياب احتمال حقيقي لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن كلمة زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن أشبه بصوت استغاثة، مشيرة إلى أن تراجع الدعم من الحلفاء الرئيسيين، بما في ذلك رفض الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، ورغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام، قد دفع زيلينسكي إلى "الصراخ طلبًا للمساعدة".
وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ظهور زيلينسكي في المؤتمر كان بمثابة صرخة استغاثة، مؤكدة أن "الأمر كان أشبه بالصراخ"، وأضافت الصحيفة أنه كان من الممكن ملاحظة مدى اليأس الذي يشعر به زيلينسكي.
في وقت سابق من يوم أمس السبت، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر أمريكية أن مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة سافروا إلى السعودية لبدء مفاوضات مع ممثلين من روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.
من جانبه، صرح ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا لم ترسل مفاوضين إلى السعودية
، مبررًا ذلك بأن "لا شيء يستحق المناقشة" على طاولة المفاوضات.
وفي يناير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أن الهدف من تسوية النزاع في أوكرانيا ليس تهدئة مؤقتة لالتقاط الأنفاس أو إعادة التسلح، بل هو لتحقيق سلام طويل الأمد. وأوضح أن السلطات الروسية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الروسي، وأن هدف العملية العسكرية الخاصة هو تحقيق السلام في أوكرانيا، مع احترام المصالح القانونية لجميع الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة.