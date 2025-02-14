https://sarabic.ae/20250214/أهم-القضايا-على-طاولة-مؤتمر-ميونيخ-للأمن----1097768635.html

أهم القضايا على طاولة مؤتمر ميونيخ للأمن

أهم القضايا على طاولة مؤتمر ميونيخ للأمن

سبوتنيك عربي

ينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T08:28+0000

2025-02-14T08:28+0000

2025-02-14T08:28+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

أخبار ألمانيا

ميونخ

مؤتمر ميونخ

مؤتمر ميونخ للأمن

مؤتمر ميونخ

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050421517_0:0:3287:1850_1920x0_80_0_0_982acf580fc880ea702d92e79073440e.jpg

وسيفتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وسيشارك فلاديمير زيلينسكي إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الأحد المقبل في فندق "بايريشر هوف" في ميونيخ.وسيتم مناقشة المفاوضات المتعلقة بشأن إنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا دون إشراك مباشر لدول الاتحاد الأوروبي، حيث تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي. وتعتزم الولايات المتحدة تحميل الدول الأوروبية العبء العسكري والمالي الرئيسي لتأمين أوكرانيا في المستقبل.وانعقد المؤتمر الأول عام 1963، في ميونيخ كاجتماع غير رسمي لممثلي وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة قضايا الشراكة عبر الأطلسي، ومنذ عام 1998، يتم تمويل المنتدى من قبل الحكومة الألمانية.وكان المنتدى حدثًا داخليًا مغلقًا على مدى أكثر من 30 عامًا، وبمرور الوقت، توسع النطاق الجغرافي للمؤتمر بشكل كبير ليشمل روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول البلطيق وأوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا والشرق الأوسط.إعلام: ألمانيا تبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى تطال الأراضي الروسيةإعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يحاولون منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية

https://sarabic.ae/20250210/مؤتمر-ميونيخ-الدولي-للأمن-تفاصيل-مهمة-عن-الحدث-1097641182.html

https://sarabic.ae/20250212/ألمانيا-تعلن-استعداد-كييف-لتقديم-تنازلات-إقليمية-1097721692.html

https://sarabic.ae/20240225/بوريل-نتيجة-الصراع-في-أوكرانيا-قد-تحسم-في-المستقبل-القريب-1086389191.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا, ميونخ, مؤتمر ميونخ, مؤتمر ميونخ للأمن, مؤتمر ميونخ