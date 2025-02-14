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أهم القضايا على طاولة مؤتمر ميونيخ للأمن
أهم القضايا على طاولة مؤتمر ميونيخ للأمن
سبوتنيك عربي
ينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه... 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T08:28+0000
2025-02-14T08:28+0000
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مؤتمر ميونخ للأمن
مؤتمر ميونخ
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وسيفتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وسيشارك فلاديمير زيلينسكي إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الأحد المقبل في فندق "بايريشر هوف" في ميونيخ.وسيتم مناقشة المفاوضات المتعلقة بشأن إنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا دون إشراك مباشر لدول الاتحاد الأوروبي، حيث تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي. وتعتزم الولايات المتحدة تحميل الدول الأوروبية العبء العسكري والمالي الرئيسي لتأمين أوكرانيا في المستقبل.وانعقد المؤتمر الأول عام 1963، في ميونيخ كاجتماع غير رسمي لممثلي وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة قضايا الشراكة عبر الأطلسي، ومنذ عام 1998، يتم تمويل المنتدى من قبل الحكومة الألمانية.وكان المنتدى حدثًا داخليًا مغلقًا على مدى أكثر من 30 عامًا، وبمرور الوقت، توسع النطاق الجغرافي للمؤتمر بشكل كبير ليشمل روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول البلطيق وأوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا والشرق الأوسط.إعلام: ألمانيا تبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى تطال الأراضي الروسيةإعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يحاولون منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250210/مؤتمر-ميونيخ-الدولي-للأمن-تفاصيل-مهمة-عن-الحدث-1097641182.html
https://sarabic.ae/20250212/ألمانيا-تعلن-استعداد-كييف-لتقديم-تنازلات-إقليمية-1097721692.html
https://sarabic.ae/20240225/بوريل-نتيجة-الصراع-في-أوكرانيا-قد-تحسم-في-المستقبل-القريب-1086389191.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا, ميونخ, مؤتمر ميونخ, مؤتمر ميونخ للأمن, مؤتمر ميونخ
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا, ميونخ, مؤتمر ميونخ, مؤتمر ميونخ للأمن, مؤتمر ميونخ

أهم القضايا على طاولة مؤتمر ميونيخ للأمن

08:28 GMT 14.02.2025
© AFP 2023 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AFP 2023 / John Macdougall
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ينعقد، اليوم الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن وسط حضور كبير من السياسيين والدبلوماسيين الغربيين، في أجواء يسودها القلق والتوتر على خلفية السياسة الأمريكية تجاه الصراع في أوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط.
وسيفتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي)، وسيقدم خلال الافتتاح تقييما للوضع في السياسة الخارجية والأمنية.
وذكرت وكالات أنباء غربية أن المؤتمر سيحضره أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 100 وزير، ويترقب المحللون باهتمام بالغ الخطاب الذي سيلقيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
شعار مؤتمر ميونيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن... تفاصيل مهمة عن الحدث
10 فبراير, 14:08 GMT
وسيشارك فلاديمير زيلينسكي إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى الأحد المقبل في فندق "بايريشر هوف" في ميونيخ.

وذكرت وكالات أنباء غربية أنه من بين الموضوعات المهمة المتوقع مناقشتها في المؤتمر الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وكذلك في سوريا. وستتناول العديد من المناقشات الجماعية أيضا البنية المالية العالمية، وصلابة الديمقراطيات وتغير المناخ والسلامة النووية ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألمانيا تعلن استعداد كييف لتقديم تنازلات إقليمية
12 فبراير, 16:59 GMT
وسيتم مناقشة المفاوضات المتعلقة بشأن إنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا دون إشراك مباشر لدول الاتحاد الأوروبي، حيث تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي. وتعتزم الولايات المتحدة تحميل الدول الأوروبية العبء العسكري والمالي الرئيسي لتأمين أوكرانيا في المستقبل.
ويعد مؤتمر ميونيخ للأمن أحد المنتديات الرائدة في العالم لمناقشة قضايا الأمن الدولي، ويحدد المؤتمر هدفه بأنه "بناء الثقة وتعزيز حل النزاعات سلميا من خلال الحفاظ على حوار مستمر وخاضع للإشراف وغير رسمي داخل مجتمع الأمن الدولي".
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل: نتيجة الصراع في أوكرانيا قد تحسم في المستقبل القريب
25 فبراير 2024, 11:16 GMT
وانعقد المؤتمر الأول عام 1963، في ميونيخ كاجتماع غير رسمي لممثلي وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة قضايا الشراكة عبر الأطلسي، ومنذ عام 1998، يتم تمويل المنتدى من قبل الحكومة الألمانية.
وكان المنتدى حدثًا داخليًا مغلقًا على مدى أكثر من 30 عامًا، وبمرور الوقت، توسع النطاق الجغرافي للمؤتمر بشكل كبير ليشمل روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول البلطيق وأوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا والشرق الأوسط.
إعلام: ألمانيا تبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى تطال الأراضي الروسية
إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يحاولون منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
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