https://sarabic.ae/20250213/الخارجية-الروسية-وجود-الناتو-في-أوكرانيا-غير-مقبول-بالنسبة-لموسكو-1097739918.html
الخارجية الروسية: وجود الناتو في أوكرانيا غير مقبول بالنسبة لموسكو
الخارجية الروسية: وجود الناتو في أوكرانيا غير مقبول بالنسبة لموسكو
سبوتنيك عربي
أكد مدير الإدارة الأوروبية الأولى في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، اليوم الخميس، أن وجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، أمر غير مقبول... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T08:22+0000
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وقال ستودينيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "وجود قوات حلف الناتو في أوكرانيا، مهما كان الغطاء الذي قد تختبئ خلفه، أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا".وأشار في معرض رده على فكرة باريس بشأن إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا، إلى أن موسكو تعتبر "مثل هذه المبادرات غير مدروسة وغير مثمرة وحتى ضارة".وخلص الدبلوماسي الروسي إلى القول إنه "من الواضح أن عواقب مثل هذه المغامرة المتهورة، المحفوفة بمخاطر الاشتباكات المباشرة في ساحة المعركة، بما في ذلك بين القوى النووية، يمكن أن تكون الأكثر مأساوية".وفي وقت سابق، قال لافروف خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب حول الأزمة الأوكرانية: "تمدد الناتو، ووجود تهديدات للأمن الروسي بالقرب من الحدود، وقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة، هي السبب الرئيسي للأزمة الراهنة".لافروف يؤكد استعداد روسيا للمفاوضات بشأن أوكرانيامبعوث ترامب إلى كييف يعلق على تسوية الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250205/لافروف-يعقد-جلسة-مع-السفراء-الأجانب-حول-الأزمة-الأوكرانية-فيديو--1097488801.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, ناتو, ناتو, الناتو, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ناتو, ناتو, الناتو, العالم
الخارجية الروسية: وجود الناتو في أوكرانيا غير مقبول بالنسبة لموسكو
أكد مدير الإدارة الأوروبية الأولى في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم ستودينيكوف، اليوم الخميس، أن وجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للجانب الروسي.
وقال ستودينيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "وجود قوات حلف الناتو في أوكرانيا، مهما كان الغطاء الذي قد تختبئ خلفه، أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا".
وأشار في معرض رده على فكرة باريس بشأن إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا، إلى أن موسكو تعتبر "مثل هذه المبادرات غير مدروسة وغير مثمرة وحتى ضارة".
وأكد ستودينيكوف أنه "إذا كانت باريس تعتمد على إدخال قوات أوروبية إلى أوكرانيا دون موافقة الجانب الروسي، فهذا لم يعد حفظ سلام، بل مشاركة مباشرة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
وخلص الدبلوماسي الروسي إلى القول إنه "من الواضح أن عواقب مثل هذه المغامرة المتهورة،
المحفوفة بمخاطر الاشتباكات المباشرة في ساحة المعركة، بما في ذلك بين القوى النووية، يمكن أن تكون الأكثر مأساوية".
وفي وقت سابق، قال لافروف خلال اجتماعه مع السفراء الأجانب حول الأزمة الأوكرانية:
"تمدد الناتو، ووجود تهديدات للأمن الروسي بالقرب من الحدود، وقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة، هي السبب الرئيسي للأزمة الراهنة".