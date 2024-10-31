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https://sarabic.ae/20241031/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-نتائج-مؤتمر-مينسك-للأمن-الأوراسي-1094350487.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج مؤتمر مينسك للأمن الأوراسي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج مؤتمر مينسك للأمن الأوراسي
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا حول نتائج مؤتمر مينسك للأمن الأوراسي في بيلاروسيا. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T11:07+0000
2024-10-31T11:47+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
العالم
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وقال لافروف للصحفيين إن روسيا تعلم أن مطالبة زيلينسكي بتسليمه صواريخ "توماهوك" الأمريكية أثارت الذعر في واشنطن.وتابع لافروف، بالقول: "نحن على ثقة بأن واشنطن ستردع زيلينسكي إذا حاول جر الولايات المتحدة إلى حرب ضد روسيا".وأشار الوزير إلى أن احتمال الاتفاق على حل النزاع الأوكراني بأنه لن يكون هناك "منتصر ومهزوم" لا يفي بمتطلبات ضمان مصالح كل طرف بشكل موثوق.وتستضيف بيلاروسيا في عاصمتها مينسك، اليوم وغدا، الدورة الثانية من مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، وسيتم خلال المؤتمر مناقشة وتحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي المستقبلي، والأمن المستقبلي في المنطقة.وافتتحت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك بحضور عدد كبير من المشاركين من نحو 45 دولة. وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه لم يعد هناك أي أدوات قانونية في العالم لضمان الأمن الدولي، ولم يتم القيام بأي عمل لإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20241031/-بث-مباشر-بدء-الجلسة-العامة-لمؤتمر-مينسك-الدولي-الثاني-للأمن-الأوراسي-1094343742.html
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب مؤتمر مينسك حول الأمن الأوراسي
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب مؤتمر مينسك حول الأمن الأوراسي
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, العالم
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, العالم

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج مؤتمر مينسك للأمن الأوراسي

11:07 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 11:47 GMT 31.10.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورلافروف خلال مشاركته في مؤتمر مينسك حول الأمن الأوراسي
لافروف خلال مشاركته في مؤتمر مينسك حول الأمن الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا حول نتائج مؤتمر مينسك للأمن الأوراسي في بيلاروسيا.
© Ruptly
وقال لافروف للصحفيين إن روسيا تعلم أن مطالبة زيلينسكي بتسليمه صواريخ "توماهوك" الأمريكية أثارت الذعر في واشنطن.
وتابع لافروف، بالقول: "نحن على ثقة بأن واشنطن ستردع زيلينسكي إذا حاول جر الولايات المتحدة إلى حرب ضد روسيا".
وأشار الوزير إلى أن احتمال الاتفاق على حل النزاع الأوكراني بأنه لن يكون هناك "منتصر ومهزوم" لا يفي بمتطلبات ضمان مصالح كل طرف بشكل موثوق.

وقال لافروف : "من غير المجدي التخمين، (الاتفاق على حل النزاع في أوكرانيا بأنه لن يكون) "منتصر ومهزوم" هو مفهوم يمكن تطبيقه على مجموعة متنوعة من المواقف، بما في ذلك اتفاقية إسطنبول، ويبدو لي أن مفهوم "منتصر ومهزوم" لا يفي بمتطلبات ضمان مصالح كل جانب بشكل موثوق بما في ذلك على نطاق قاري".

انعقاد الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
انعقاد الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي
08:32 GMT
وتستضيف بيلاروسيا في عاصمتها مينسك، اليوم وغدا، الدورة الثانية من مؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، وسيتم خلال المؤتمر مناقشة وتحديد الخطوط الواعدة للأمن الأوراسي المستقبلي، والأمن المستقبلي في المنطقة.
وافتتحت الجلسة العامة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك بحضور عدد كبير من المشاركين من نحو 45 دولة.
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، خلال كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، أنه لم يعد هناك أي أدوات قانونية في العالم لضمان الأمن الدولي، ولم يتم القيام بأي عمل لإبرام اتفاقيات جديدة في هذا المجال.
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