بث مباشر
بريطانيا تتجاوز معدل بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي لأول مرة
بريطانيا تتجاوز معدل بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي لأول مرة
بريطانيا تتجاوز معدل بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي لأول مرة

20:44 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 20:59 GMT 15.02.2026)
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowakالعاصمة البريطانية لندن
العاصمة البريطانية لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowak
تابعنا عبر
ارتفع معدل بطالة الشباب في بريطانيا ليصبح أعلى من المعدل الأوروبي لأول مرة على الإطلاق.
ووفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قفزت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً إلى 15.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، متجاوزةً معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي البالغ 15%، بحسب ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.
سائح سعودي يتصدى لمحاولة سرقة هاتفه في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
بريطانيا تواجه "وباء سرقة المتاجر".. أكثر من 800 جريمة مجهولة يوميا
22 ديسمبر 2025, 20:20 GMT
وأوضحت الصحيفة أن هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة بطالة الشباب البريطاني مثيلتها في الاتحاد الأوروبي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000.
وأرجعت كاثرين مان، إحدى كبار مسؤولي بنك إنجلترا، هذا الارتفاع إلى زيادات الحد الأدنى للأجور، التي ربطتها بارتفاع تكلفة المعيشة، مما دفع الشباب إلى العزوف عن العمل.
هواتف ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا
7 أكتوبر 2025, 19:19 GMT
وحذرت مان، في مقابلة مع الصحيفة، من أن الزيادات "الكبيرة" في الحد الأدنى للأجور -التي بدأ تطبيقها في عهد حزب المحافظين واستمرت في عهد حزب العمال- قد أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأكدت أن السياسة الحكومية كانت المحرك الرئيسي للارتفاع الأخير في معدل بطالة الشباب، مضيفة أنه يجب الحذر الشديد من تصوير بطالة الشباب كمؤشر على تدهور أعمق في سوق العمل.
ولفتت إلى أن "تراكم الزيادات في الحد الأدنى للأجور على مدى ثلاث سنوات لهذه الفئة قد انعكس على ارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة من العمال، وهو أمر مؤسف للغاية، لكنه واقع لا مفر منه".
