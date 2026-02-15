https://sarabic.ae/20260215/إعلام-بريطانيا-تتجاوز-معدل-بطالة-الشباب-في-الاتحاد-الأوروبي-لأول-مرة--1110396495.html
بريطانيا تتجاوز معدل بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي لأول مرة
سبوتنيك عربي
ارتفع معدل بطالة الشباب في بريطانيا ليصبح أعلى من المعدل الأوروبي لأول مرة على الإطلاق. 15.02.2026
2026-02-15T20:44+0000
2026-02-15T20:44+0000
2026-02-15T20:59+0000
بريطانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg
ووفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قفزت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً إلى 15.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، متجاوزةً معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي البالغ 15%، بحسب ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.وأرجعت كاثرين مان، إحدى كبار مسؤولي بنك إنجلترا، هذا الارتفاع إلى زيادات الحد الأدنى للأجور، التي ربطتها بارتفاع تكلفة المعيشة، مما دفع الشباب إلى العزوف عن العمل. وأكدت أن السياسة الحكومية كانت المحرك الرئيسي للارتفاع الأخير في معدل بطالة الشباب، مضيفة أنه يجب الحذر الشديد من تصوير بطالة الشباب كمؤشر على تدهور أعمق في سوق العمل. ولفتت إلى أن "تراكم الزيادات في الحد الأدنى للأجور على مدى ثلاث سنوات لهذه الفئة قد انعكس على ارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة من العمال، وهو أمر مؤسف للغاية، لكنه واقع لا مفر منه".
بريطانيا
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_113:0:1009:672_1920x0_80_0_0_32fd8677ca1bfe53df96149480a4b2eb.jpg
بريطانيا, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار العالم الآن
20:44 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 20:59 GMT 15.02.2026)
ارتفع معدل بطالة الشباب في بريطانيا ليصبح أعلى من المعدل الأوروبي لأول مرة على الإطلاق.
ووفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قفزت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً إلى 15.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، متجاوزةً معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي البالغ 15%، بحسب ما ذكرت صحيفة
"التلغراف" البريطانية.
22 ديسمبر 2025, 20:20 GMT
وأوضحت الصحيفة أن هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة بطالة الشباب البريطاني مثيلتها في الاتحاد الأوروبي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000.
وأرجعت كاثرين مان، إحدى كبار مسؤولي بنك إنجلترا، هذا الارتفاع إلى زيادات الحد الأدنى للأجور، التي ربطتها بارتفاع تكلفة المعيشة، مما دفع الشباب إلى العزوف عن العمل.
وحذرت مان، في مقابلة مع الصحيفة، من أن الزيادات "الكبيرة" في الحد الأدنى للأجور -التي بدأ تطبيقها في عهد حزب المحافظين واستمرت في عهد حزب العمال- قد أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأكدت أن السياسة الحكومية
كانت المحرك الرئيسي للارتفاع الأخير في معدل بطالة الشباب، مضيفة أنه يجب الحذر الشديد من تصوير بطالة الشباب كمؤشر على تدهور أعمق في سوق العمل.
ولفتت إلى أن "تراكم الزيادات في الحد الأدنى للأجور على مدى ثلاث سنوات لهذه الفئة قد انعكس على ارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة من العمال، وهو أمر مؤسف للغاية، لكنه واقع لا مفر منه".