https://sarabic.ae/20260215/إعلام-تجاهل-ميرتس-لماكرون-يكشف-عن-أزمة-داخلية-في-العلاقات-بين-باريس-وبرلين-1110394809.html

إعلام: تجاهل ميرتس لماكرون يكشف عن أزمة داخلية في العلاقات بين باريس وبرلين

إعلام: تجاهل ميرتس لماكرون يكشف عن أزمة داخلية في العلاقات بين باريس وبرلين

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية عن توترات غير مسبوقة في العلاقات بين باريس وبرلين بعد حادثة محرجة في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث تجاهل المستشار الألماني فريدريش ميرتس... 15.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-15T19:40+0000

2026-02-15T19:40+0000

2026-02-15T19:40+0000

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110393992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bfe50fc29e64f52728cd3f8de9c8625.jpg

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر ماكرون وهو يحاول مرارا مصافحة ميرتس أثناء مشاركتهما في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورغم محاولات الرئيس الفرنسي، بدا أن المستشار الألماني وكأنه يتجاهله.الصحافة الألمانية، اعتبرت الحادثة رمزا للأزمة السياسية الداخلية في أوروبا، وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بعد ثلاثة أيام في ميونيخ، تبدو أوروبا في حالة من الارتباك. تبدو فرنسا وكأنها في وضعٍ حرج، وتفتقر ألمانيا إلى خطة واضحة".وأشار المقال إلى أن الانقسام الداخلي في أوروبا يترافق مع تراجع مطرد في التأييد الشعبي للنهج السابق، وأن سياسة قادة الاتحاد الأوروبي انحصرت في السنوات الأخيرة في التكديس المستمر للأسلحة.وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم السبت، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية تنبع من قلق واشنطن العميق بشأن مستقبل أوروبا، بينما تهتم الولايات المتحدة بأوروبا قوية وتؤمن بأن مصير الجانبين "سيبقى متشابكاً".

https://sarabic.ae/20260214/ماكرون-انتقادات-حرية-التعبير-في-الاتحاد-الأوروبي-مفهوم-قديم-ومرهق-1110345139.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار فرنسا