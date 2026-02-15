حمدوك: لا حل في السودان سوى الحكم المدني و"الإخوان" يقوضون جهود السلام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
حمدوك: لا حل في السودان سوى الحكم المدني و"الإخوان" يقوضون جهود السلام
سبوتنيك عربي
اتهم عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "صمود" ورئيس الوزراء السوداني السابق، تنظيم "الإخوان" بتقويض جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في السودان، مؤكدا أن المخرج الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السلمي وإقامة حكم مدني.
وقال حمدوك، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، اليوم الأحد، إن "الإخوان" يخربون كل مساعي السلام التي تحققت في السودان حتى الآن”، واصفا التنظيم بأنه سبب الأزمات التي واجهتها البلاد لعقود.وشدد حمدوك، على ضرورة الوقف الفوري للقتال وفتح ممرات إنسانية آمنة للمدنيين، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة وأنه لن يتمكن أي طرف من تحقيق انتصار حاسم.كما طالب حمدوك بمحاسبة "جميع المتورطين في جرائم الحرب دون استثناء"، مشددا على أن العدالة يجب أن تشمل كل المسؤولين وأنه لا مكان لحملة السلاح في إدارة البلاد بعد انتهاء الحرب.وحول مبادرة اللجنة الرباعية التي تضم الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قال حمدوك: "إنها المبادرة الأهم حاليا لإنهاء الأزمة".وأوضح أن اللجنة طرحت خارطة طريق تتضمن 12 نقطة تشمل مبادئ والتزامات بجدول زمني، داعيا في الوقت نفسه إلى عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي ضمن عملية سياسية شاملة تحقق توافقا وطنيا واسعا، على غرار ما جرى عام 2019.وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن "حكومة الأمل عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260215/القمة-الأفريقية-تطالب-بعضوية-كاملة-لفلسطين-وتحذر-من-تدهور-الأوضاع-في-غزة-والسودان-1110379863.html
https://sarabic.ae/20260215/أبو-الغيط-وقف-القتال-بالسودان-أولوية-ملحة-في-المرحلة-الحالية-1110385672.html
حمدوك: لا حل في السودان سوى الحكم المدني و"الإخوان" يقوضون جهود السلام

19:10 GMT 15.02.2026
© AP Photoرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
اتهم عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "صمود" ورئيس الوزراء السوداني السابق، تنظيم "الإخوان" بتقويض جميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في السودان، مؤكدا أن المخرج الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السلمي وإقامة حكم مدني.
وقال حمدوك، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، اليوم الأحد، إن "الإخوان" يخربون كل مساعي السلام التي تحققت في السودان حتى الآن”، واصفا التنظيم بأنه سبب الأزمات التي واجهتها البلاد لعقود.
وشدد حمدوك، على ضرورة الوقف الفوري للقتال وفتح ممرات إنسانية آمنة للمدنيين، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة وأنه لن يتمكن أي طرف من تحقيق انتصار حاسم.
مجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد جلسة وزارية برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
القمة الأفريقية تطالب بعضوية كاملة لفلسطين وتحذر من تدهور الأوضاع في غزة والسودان
09:17 GMT
كما طالب حمدوك بمحاسبة "جميع المتورطين في جرائم الحرب دون استثناء"، مشددا على أن العدالة يجب أن تشمل كل المسؤولين وأنه لا مكان لحملة السلاح في إدارة البلاد بعد انتهاء الحرب.
وحول مبادرة اللجنة الرباعية التي تضم الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قال حمدوك: "إنها المبادرة الأهم حاليا لإنهاء الأزمة".
وأوضح أن اللجنة طرحت خارطة طريق تتضمن 12 نقطة تشمل مبادئ والتزامات بجدول زمني، داعيا في الوقت نفسه إلى عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي ضمن عملية سياسية شاملة تحقق توافقا وطنيا واسعا، على غرار ما جرى عام 2019.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن "حكومة الأمل عادت إلى ممارسة عملها من داخل العاصمة الخرطوم"، مؤكدا التزامها بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
أبو الغيط: وقف القتال بالسودان أولوية ملحة في المرحلة الحالية
13:25 GMT
وطرح كامل إدريس مبادرة الحكومة السودانية لوقف الحرب خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة دولية وإقليمية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
