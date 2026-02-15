أبو الغيط: وقف القتال بالسودان أولوية ملحة في المرحلة الحالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260215/أبو-الغيط-وقف-القتال-بالسودان-أولوية-ملحة-في-المرحلة-الحالية-1110385672.html
أبو الغيط: وقف القتال بالسودان أولوية ملحة في المرحلة الحالية
أبو الغيط: وقف القتال بالسودان أولوية ملحة في المرحلة الحالية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أن "وقف القتال في السودان يمثل أولوية ملحة في المرحلة الحالية". 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T13:25+0000
2026-02-15T13:25+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
جامعة الدول العربية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106510414_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_155622505e1ca14315564c0f2e47229d.jpg
وشدد أبو الغيط، على "ضرورة تكثيف الانخراطين الإقليمي والدولي في جهود معالجة الأزمة السودانية، بما يسهم في احتواء تداعياتها ودعم مسار التهدئة والاستقرار".يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب، أن الحكومة تمتلك مبادرة سلام سودانية وصفها بأنها الحل الأمثل لإنهاء الحرب في البلاد.وقال إدريس في تصريح لقناة "العربية"، إن "مبادرة السلام السودانية تتكامل مع كل المبادرات السابقة، من بينها المبادرة السعودية الأمريكية".وأوضح أن "المبادرة لا تشمل حواراً مباشراً مع الميليشيات، معتبراً أنها تحولت إلى مجموعات مرتزقة".وأكد أن المبادرة السودانية تركز على حماية المدنيين وإحلال دولة القانون، إلى جانب هدنة تليها ترحيل الميليشيات ووضعها في معسكرات محددة.وأضاف أن الحكومة تسعى إلى فحص إمكانية دمج بعض عناصر الميليشيات داخل المجتمع السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20260215/القمة-الأفريقية-تطالب-بعضوية-كاملة-لفلسطين-وتحذر-من-تدهور-الأوضاع-في-غزة-والسودان-1110379863.html
https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-المصري-يجدد-تأكيد-رفض-بلاده-أي-مساع-لتقسيم-السودان-1110363440.html
https://sarabic.ae/20260214/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-أهمية-تعزيز-التنسيق-مع-السودان-في-أمن-البحر-الأحمر-1110371577.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106510414_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_89ca6c3f7fe553935fffcf42d47a145b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أبو الغيط: وقف القتال بالسودان أولوية ملحة في المرحلة الحالية

13:25 GMT 15.02.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayأحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أن "وقف القتال في السودان يمثل أولوية ملحة في المرحلة الحالية".
وشدد أبو الغيط، على "ضرورة تكثيف الانخراطين الإقليمي والدولي في جهود معالجة الأزمة السودانية، بما يسهم في احتواء تداعياتها ودعم مسار التهدئة والاستقرار".
يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب، أن الحكومة تمتلك مبادرة سلام سودانية وصفها بأنها الحل الأمثل لإنهاء الحرب في البلاد.
مجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد جلسة وزارية برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
القمة الأفريقية تطالب بعضوية كاملة لفلسطين وتحذر من تدهور الأوضاع في غزة والسودان
09:17 GMT
وقال إدريس في تصريح لقناة "العربية"، إن "مبادرة السلام السودانية تتكامل مع كل المبادرات السابقة، من بينها المبادرة السعودية الأمريكية".
وأوضح أن "المبادرة لا تشمل حواراً مباشراً مع الميليشيات، معتبراً أنها تحولت إلى مجموعات مرتزقة".
وأكد أن المبادرة السودانية تركز على حماية المدنيين وإحلال دولة القانون، إلى جانب هدنة تليها ترحيل الميليشيات ووضعها في معسكرات محددة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
وزير الخارجية المصري يجدد تأكيد رفض بلاده أي مساع لتقسيم السودان
أمس, 15:06 GMT
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى فحص إمكانية دمج بعض عناصر الميليشيات داخل المجتمع السوداني.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السودان في أمن البحر الأحمر
أمس, 19:36 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала