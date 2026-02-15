https://sarabic.ae/20260215/أبو-الغيط-وقف-القتال-بالسودان-أولوية-ملحة-في-المرحلة-الحالية-1110385672.html

أبو الغيط: وقف القتال بالسودان أولوية ملحة في المرحلة الحالية

أبو الغيط: وقف القتال بالسودان أولوية ملحة في المرحلة الحالية

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أن "وقف القتال في السودان يمثل أولوية ملحة في المرحلة الحالية". 15.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-15T13:25+0000

2026-02-15T13:25+0000

2026-02-15T13:25+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

جامعة الدول العربية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106510414_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_155622505e1ca14315564c0f2e47229d.jpg

وشدد أبو الغيط، على "ضرورة تكثيف الانخراطين الإقليمي والدولي في جهود معالجة الأزمة السودانية، بما يسهم في احتواء تداعياتها ودعم مسار التهدئة والاستقرار".يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب، أن الحكومة تمتلك مبادرة سلام سودانية وصفها بأنها الحل الأمثل لإنهاء الحرب في البلاد.وقال إدريس في تصريح لقناة "العربية"، إن "مبادرة السلام السودانية تتكامل مع كل المبادرات السابقة، من بينها المبادرة السعودية الأمريكية".وأوضح أن "المبادرة لا تشمل حواراً مباشراً مع الميليشيات، معتبراً أنها تحولت إلى مجموعات مرتزقة".وأكد أن المبادرة السودانية تركز على حماية المدنيين وإحلال دولة القانون، إلى جانب هدنة تليها ترحيل الميليشيات ووضعها في معسكرات محددة.وأضاف أن الحكومة تسعى إلى فحص إمكانية دمج بعض عناصر الميليشيات داخل المجتمع السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20260215/القمة-الأفريقية-تطالب-بعضوية-كاملة-لفلسطين-وتحذر-من-تدهور-الأوضاع-في-غزة-والسودان-1110379863.html

https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-المصري-يجدد-تأكيد-رفض-بلاده-أي-مساع-لتقسيم-السودان-1110363440.html

https://sarabic.ae/20260214/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-أهمية-تعزيز-التنسيق-مع-السودان-في-أمن-البحر-الأحمر-1110371577.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي