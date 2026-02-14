https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-المصري-يجدد-تأكيد-رفض-بلاده-أي-مساع-لتقسيم-السودان-1110363440.html

وزير الخارجية المصري يجدد تأكيد رفض بلاده أي مساع لتقسيم السودان

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، مشدداً على دعم مصر الكامل... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، على هامش أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأشاد الوزير المصري بمستوى التنسيق المتميز مع المبعوث الأممي، مشيراً إلى المواقف المشتركة الداعمة للدولة السودانية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، ومثمناً مخرجات الاجتماع التشاوري الخامس لتنسيق جهود السلام الذي استضافته القاهرة في 14 يناير/كانون الثاني 2026، الذي اعتبره نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر والأمم المتحدة في دعم مسار التسوية السياسية.وتطرق اللقاء إلى استعراض نتائج الاتصالات المصرية ضمن الآلية الرباعية، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول كيفية كسر الجمود الحالي ودفع المسار السياسي إلى الأمام، إلى جانب تقييم التطورات المتعلقة بحشد التمويل الإنساني، بما في ذلك اجتماع واشنطن الأخير، وبحث الخطوات المقبلة في الملف السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

