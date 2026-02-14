وزير الخارجية المصري يجدد تأكيد رفض بلاده أي مساع لتقسيم السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260214/وزير-الخارجية-المصري-يجدد-تأكيد-رفض-بلاده-أي-مساع-لتقسيم-السودان-1110363440.html
وزير الخارجية المصري يجدد تأكيد رفض بلاده أي مساع لتقسيم السودان
وزير الخارجية المصري يجدد تأكيد رفض بلاده أي مساع لتقسيم السودان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، مشدداً على دعم مصر الكامل... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T15:06+0000
2026-02-14T15:06+0000
أخبار مصر الآن
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg
جاء ذلك خلال لقاء جمعه برمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، على هامش أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأشاد الوزير المصري بمستوى التنسيق المتميز مع المبعوث الأممي، مشيراً إلى المواقف المشتركة الداعمة للدولة السودانية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، ومثمناً مخرجات الاجتماع التشاوري الخامس لتنسيق جهود السلام الذي استضافته القاهرة في 14 يناير/كانون الثاني 2026، الذي اعتبره نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر والأمم المتحدة في دعم مسار التسوية السياسية.وتطرق اللقاء إلى استعراض نتائج الاتصالات المصرية ضمن الآلية الرباعية، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول كيفية كسر الجمود الحالي ودفع المسار السياسي إلى الأمام، إلى جانب تقييم التطورات المتعلقة بحشد التمويل الإنساني، بما في ذلك اجتماع واشنطن الأخير، وبحث الخطوات المقبلة في الملف السوداني.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20260214/الولايات-المتحدة-اجتماع-أممي-الأسبوع-المقبل-لمناقشة-أزمة-السودان-1110356593.html
https://sarabic.ae/20260213/مجلس-الأمن-الدولي-يحذر-من-تصاعد-العنف-في-جنوب-السودان-1110346253.html
https://sarabic.ae/20260212/مصر-تدعو-إلى-وقف-النار-وتعزيز-الحوار-السياسي-في-السودان--1110279572.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_83:0:1163:810_1920x0_80_0_0_6ac26905528814901dfae66650fbabe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, قوات الدعم السريع السودانية

وزير الخارجية المصري يجدد تأكيد رفض بلاده أي مساع لتقسيم السودان

15:06 GMT 14.02.2026
© Photo / MfaEgyptوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Photo / MfaEgypt
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، مشدداً على دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه برمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، على هامش أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
الولايات المتحدة: اجتماع أممي الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة السودان
12:53 GMT
وأوضح عبد العاطي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن موقف القاهرة الثابت تجاه الأزمة السودانية يرتكز على رفض أي تدخلات تستهدف سيادة السودان أو تسعى لإنشاء كيانات موازية أو تقسيمه، مع التأكيد على ضرورة دعم هدنة إنسانية مؤقتة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، تمهيداً لعملية انتقالية تلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأشاد الوزير المصري بمستوى التنسيق المتميز مع المبعوث الأممي، مشيراً إلى المواقف المشتركة الداعمة للدولة السودانية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، ومثمناً مخرجات الاجتماع التشاوري الخامس لتنسيق جهود السلام الذي استضافته القاهرة في 14 يناير/كانون الثاني 2026، الذي اعتبره نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر والأمم المتحدة في دعم مسار التسوية السياسية.
مسلحون في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
أمس, 23:59 GMT
كما أعرب عبد العاطي عن تقديره للجهود المكثفة التي يبذلها لعمامرة لمعالجة الأزمة، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم اللازم لإنجاح مساعيه نحو حلول جادة ومستدامة، مع التأكيد على اعتزاز القاهرة بالتنسيق الوثيق والمستمر مع المنظمة الدولية في هذا الملف.
وتطرق اللقاء إلى استعراض نتائج الاتصالات المصرية ضمن الآلية الرباعية، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول كيفية كسر الجمود الحالي ودفع المسار السياسي إلى الأمام، إلى جانب تقييم التطورات المتعلقة بحشد التمويل الإنساني، بما في ذلك اجتماع واشنطن الأخير، وبحث الخطوات المقبلة في الملف السوداني.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يترأس جلسة المشاورات غير الرسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول تطورات الأوضاع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار السياسي في السودان
12 فبراير, 07:52 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала