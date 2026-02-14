https://sarabic.ae/20260214/الولايات-المتحدة-اجتماع-أممي-الأسبوع-المقبل-لمناقشة-أزمة-السودان-1110356593.html

الولايات المتحدة: اجتماع أممي الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة السودان

الولايات المتحدة: اجتماع أممي الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة السودان

سبوتنيك عربي

أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، عن عقد اجتماع في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في السودان وتحديد إطار... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T12:53+0000

2026-02-14T12:53+0000

2026-02-14T12:53+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg

ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن بولس، قوله إن "الولايات المتحدة عازمة على مواصلة الضغط الدبلوماسي لضمان إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في السودان، بما يهيئ الظروف لحل النزاع وتحقيق الاستقرار في البلاد".وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، عن إدانتها الشديدة للـ"انتهاكات الجماعية المبلغ عنها، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور"، على حد زعم الوزارة.وفي بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس"، أكدت الولايات المتحدة قلقها البالغ بشأن سلامة المدنيين داخل المدينة وأولئك الذين يفرون إلى المناطق المجاورة، مطالبة قوات الدعم السريع بـ"التوقف الفوري عن الانخراط في أعمال الانتقام والعنف العرقي".وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها ستستمر في التعاون مع شركائها الدوليين "للوصول إلى مسار سلمي ينهي النزاع"، مؤكدة "عدم وجود حل عسكري قابل للتطبيق، وأن الدعم العسكري الخارجي يزيد من طول أمد الصراع فقط".وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني، أفادت الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع".وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني، لوكالة "سبوتنيك": "ارتفع عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة، خلال الأيام الأربعة الماضية".وبحسب مصدر إحدى الوسائل الإعلامية المحلية، يُقدّر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألف شخص.وأشار بن كوني إلى أن "الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن"، وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.

https://sarabic.ae/20260213/مجلس-الأمن-الدولي-يحذر-من-تصاعد-العنف-في-جنوب-السودان-1110346253.html

https://sarabic.ae/20260213/السودان-وزيرة-الصحة-في-جنوب-كردفان-تعلن-نجاتها-من-محاولة-اغتيال-1110337284.html

https://sarabic.ae/20260212/مجلس-السلم-والأمن-الأفريقي-يعتمد-بيانين-بشأن-السودان-والصومال-يؤكدان-دعم-وحدتهما-وسيادتهما-1110287539.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي