الولايات المتحدة: اجتماع أممي الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة السودان
الولايات المتحدة: اجتماع أممي الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة السودان
أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، عن عقد اجتماع في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في السودان وتحديد إطار... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T12:53+0000
2026-02-14T12:53+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن بولس، قوله إن "الولايات المتحدة عازمة على مواصلة الضغط الدبلوماسي لضمان إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في السودان، بما يهيئ الظروف لحل النزاع وتحقيق الاستقرار في البلاد".وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، عن إدانتها الشديدة للـ"انتهاكات الجماعية المبلغ عنها، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور"، على حد زعم الوزارة.وفي بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس"، أكدت الولايات المتحدة قلقها البالغ بشأن سلامة المدنيين داخل المدينة وأولئك الذين يفرون إلى المناطق المجاورة، مطالبة قوات الدعم السريع بـ"التوقف الفوري عن الانخراط في أعمال الانتقام والعنف العرقي".وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها ستستمر في التعاون مع شركائها الدوليين "للوصول إلى مسار سلمي ينهي النزاع"، مؤكدة "عدم وجود حل عسكري قابل للتطبيق، وأن الدعم العسكري الخارجي يزيد من طول أمد الصراع فقط".وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني، أفادت الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع".وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني، لوكالة "سبوتنيك": "ارتفع عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة، خلال الأيام الأربعة الماضية".وبحسب مصدر إحدى الوسائل الإعلامية المحلية، يُقدّر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألف شخص.وأشار بن كوني إلى أن "الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن"، وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
الولايات المتحدة: اجتماع أممي الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة السودان

12:53 GMT 14.02.2026
أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس، عن عقد اجتماع في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في السودان وتحديد إطار للنقاشات المقبلة.
ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن بولس، قوله إن "الولايات المتحدة عازمة على مواصلة الضغط الدبلوماسي لضمان إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في السودان، بما يهيئ الظروف لحل النزاع وتحقيق الاستقرار في البلاد".
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، عن إدانتها الشديدة للـ"انتهاكات الجماعية المبلغ عنها، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور"، على حد زعم الوزارة.
مسلحون في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
أمس, 23:59 GMT
وفي بيان نشرته الوزارة على منصة "إكس"، أكدت الولايات المتحدة قلقها البالغ بشأن سلامة المدنيين داخل المدينة وأولئك الذين يفرون إلى المناطق المجاورة، مطالبة قوات الدعم السريع بـ"التوقف الفوري عن الانخراط في أعمال الانتقام والعنف العرقي".
ودعت الولايات المتحدة كلا الطرفين إلى "متابعة مسار تفاوضي يضمن إنهاء معاناة الشعب السوداني".
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها ستستمر في التعاون مع شركائها الدوليين "للوصول إلى مسار سلمي ينهي النزاع"، مؤكدة "عدم وجود حل عسكري قابل للتطبيق، وأن الدعم العسكري الخارجي يزيد من طول أمد الصراع فقط".
وكانت السلطات في إقليم دارفور السوداني، أفادت الخميس الماضي، بأن "أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع".
مستشفى الأبيض الدولي بشمال كردفان في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
السودان.. وزيرة الصحة في جنوب كردفان تعلن نجاتها من محاولة اغتيال
أمس, 17:52 GMT
وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عقاد بن كوني، لوكالة "سبوتنيك": "ارتفع عدد القتلى في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، إلى 2200 منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي قوات التدخل السريع في 26 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، مما أجبر أكثر من 390 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم".

وأردف: "ارتفع عدد القتلى إلى 2227، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. شاهد الجميع مقاطع فيديو لمسلحين يطلقون النار على المستشفى السعودي، ومراكز اللاجئين المؤقتة، والمساجد التي تؤوي الجرحى والمرضى أو حتى الباحثين عن مأوى وسط القصف والقتال العنيف".

ووفقًا لبعض التقارير، فرّ أكثر من 393 ألف شخص من المدينة، خلال الأيام الأربعة الماضية".
وبحسب مصدر إحدى الوسائل الإعلامية المحلية، يُقدّر عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى مخيمات اللاجئين في كورما وطويلة ومدن أخرى، بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الفاشر، بنحو 30 ألف شخص.
مجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد جلسة وزارية برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مجلس السلم والأمن الأفريقي يعتمد بيانين بشأن السودان والصومال يؤكدان دعم وحدتهما وسيادتهما
12 فبراير, 11:30 GMT
وأشار بن كوني إلى أن "الباقين ما زالوا في طريقهم، وربما يكون بعضهم قد وقع ضحية هجمات أخرى للمسلحين أو أُخذ رهائن"، وأضاف: "ربما قُتلوا خلال الهجمات أو أُسروا على يد المسلحين، الذين سيطلبون لاحقًا فدية أو نوعًا من الضرائب من أقاربهم".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السودانية مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة الدعم السريع.
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن التقارير الواردة عن الانتهاكات في عاصمة شمال دارفور تُثير قلقًا بالغًا، مؤكدةً أن موسكو تدعم الحل السلمي للصراع السوداني.
