السودان.. وزيرة الصحة في جنوب كردفان تعلن نجاتها من محاولة اغتيال

وأشارت في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إلى أن منزلها تعرض لاستهداف بـ3 صواريخ أطلقتها مسيرة، خلال وقت متأخر من مساء الخميس الجمعة.وأضافت أن "العناية الإلهية أنقذتها وأفراد عائلتها من هذا الاستهداف، الذي تسبب في تدمير منزلها بشكل كامل".وختمت بالتأكيد على "عدم تراجعها أمام الإرهاب والعنف الممنهج المرتكب إلى حين خلو البلاد من المليشيات"، وفق وصفها.وشهدت مناطق كردفان خلال الأسابيع الماضية تصاعدا في حدة القتال بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، حيث كثفت الأخيرة استخدام الطائرات المسيرة.وحذرت الأمم المتحدة من احتمال تكرار مأساة دارفور في هذه المناطق، مع نزوح آلاف المدنيين فرارا من الصراع.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

