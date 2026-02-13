السودان.. وزيرة الصحة في جنوب كردفان تعلن نجاتها من محاولة اغتيال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260213/السودان-وزيرة-الصحة-في-جنوب-كردفان-تعلن-نجاتها-من-محاولة-اغتيال-1110337284.html
السودان.. وزيرة الصحة في جنوب كردفان تعلن نجاتها من محاولة اغتيال
السودان.. وزيرة الصحة في جنوب كردفان تعلن نجاتها من محاولة اغتيال
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الصحة في ولاية جنوب كردفان السودانية، جواهر أحمد سليمان، عن تعرضها لمحاولة اغتيال من جانب "قوات الدعم السريع". 13.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-13T17:52+0000
2026-02-13T17:52+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101139118_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_f2bd78a8aba74d035a1f71876fea1c78.jpg
وأشارت في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إلى أن منزلها تعرض لاستهداف بـ3 صواريخ أطلقتها مسيرة، خلال وقت متأخر من مساء الخميس الجمعة.وأضافت أن "العناية الإلهية أنقذتها وأفراد عائلتها من هذا الاستهداف، الذي تسبب في تدمير منزلها بشكل كامل".وختمت بالتأكيد على "عدم تراجعها أمام الإرهاب والعنف الممنهج المرتكب إلى حين خلو البلاد من المليشيات"، وفق وصفها.وشهدت مناطق كردفان خلال الأسابيع الماضية تصاعدا في حدة القتال بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، حيث كثفت الأخيرة استخدام الطائرات المسيرة.وحذرت الأمم المتحدة من احتمال تكرار مأساة دارفور في هذه المناطق، مع نزوح آلاف المدنيين فرارا من الصراع.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20260212/مصر-تدعو-إلى-وقف-النار-وتعزيز-الحوار-السياسي-في-السودان--1110279572.html
https://sarabic.ae/20260209/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-البالغ-من-احتمال-حدوث-انتهاكات-وتجاوزات-في-كردفان-بالسودان-1110198345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101139118_0:0:647:485_1920x0_80_0_0_4d1cbf8593b8a4523c6e869bcf1a6fc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

السودان.. وزيرة الصحة في جنوب كردفان تعلن نجاتها من محاولة اغتيال

17:52 GMT 13.02.2026
© Photo / Elobied International Hospital / FACEBOOKمستشفى الأبيض الدولي بشمال كردفان في السودان
مستشفى الأبيض الدولي بشمال كردفان في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© Photo / Elobied International Hospital / FACEBOOK
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الصحة في ولاية جنوب كردفان السودانية، جواهر أحمد سليمان، عن تعرضها لمحاولة اغتيال من جانب "قوات الدعم السريع".
وأشارت في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إلى أن منزلها تعرض لاستهداف بـ3 صواريخ أطلقتها مسيرة، خلال وقت متأخر من مساء الخميس الجمعة.
وأضافت أن "العناية الإلهية أنقذتها وأفراد عائلتها من هذا الاستهداف، الذي تسبب في تدمير منزلها بشكل كامل".
وتابعت أن "هذا السلوك يشبه "نهج مليشيا الدعم السريع التي تستهدف منازل المدنيين والمرافق الحيوية كالمؤسسات والمستشفيات والمدارس وحتى سرادق العزاء"، مشددة على أن تلك الانتهاكات "عادة راتبة لدى المليشيات وأعوانها".
وختمت بالتأكيد على "عدم تراجعها أمام الإرهاب والعنف الممنهج المرتكب إلى حين خلو البلاد من المليشيات"، وفق وصفها.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يترأس جلسة المشاورات غير الرسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول تطورات الأوضاع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار السياسي في السودان
أمس, 07:52 GMT
وشهدت مناطق كردفان خلال الأسابيع الماضية تصاعدا في حدة القتال بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، حيث كثفت الأخيرة استخدام الطائرات المسيرة.
وحذرت الأمم المتحدة من احتمال تكرار مأساة دارفور في هذه المناطق، مع نزوح آلاف المدنيين فرارا من الصراع.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ من احتمال حدوث انتهاكات وتجاوزات في كردفان بالسودان
9 فبراير, 20:45 GMT
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала