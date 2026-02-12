مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار وتعزيز الحوار السياسي في السودان

عربي
وأكد عبد العاطي، خلال كلمته، أن "الجلسة تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر بين المجلس والحكومة السودانية"، معربًا عن تطلعه لـ"بلورة رؤية مشتركة داخل المجلس لدفع مسار إنهاء النزاع في السودان".وشدد أن "استقرار السودان يمثل ضرورة إقليمية ملحّة لتفادي انتشار الفوضى والسلاح وتصاعد التهديدات الإرهابية"، مؤكدًا دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بسيادته.ودعا وزير الخارجية المصري إلى "وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق"، مشددًا على أهمية عملية سياسية جامعة بملكية سودانية خالصة بدعم إقليمي ودولي منسّق.كما أعلن وزير الخارجية المصري دعم القاهرة لمبادرة وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أحمد، في دعوة الاتحاد الأفريقي لإزالة القطيعة، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول للأزمة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
ترأس وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جلسة المشاورات غير الرسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.
وأكد عبد العاطي، خلال كلمته، أن "الجلسة تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر بين المجلس والحكومة السودانية"، معربًا عن تطلعه لـ"بلورة رؤية مشتركة داخل المجلس لدفع مسار إنهاء النزاع في السودان".
وشدد أن "استقرار السودان يمثل ضرورة إقليمية ملحّة لتفادي انتشار الفوضى والسلاح وتصاعد التهديدات الإرهابية"، مؤكدًا دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض أي محاولات لتقسيمه أو المساس بسيادته.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى "وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق"، مشددًا على أهمية عملية سياسية جامعة بملكية سودانية خالصة بدعم إقليمي ودولي منسّق.

وأدان عبد العاطي الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني، ودعم جهود الآلية الرباعية الدولية لتعزيز التنسيق بين المسارات الإقليمية والدولية.

كما أعلن وزير الخارجية المصري دعم القاهرة لمبادرة وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أحمد، في دعوة الاتحاد الأفريقي لإزالة القطيعة، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول للأزمة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
