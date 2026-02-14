رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السودان في أمن البحر الأحمر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، أهمية تعزيز التنسيق بين اليمن والسودان في مجالات أمن البحر الأحمر، ومكافحة تهريب السلاح والجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في إعادة بناء المؤسسات بعد انتهاء الصراع في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب، على هامش أعمال مؤتمر الأمن الدولي الحكومي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأعرب العليمي، حسب الوكالة، عن تطلعه إلى تطوير آلية تشاور ثنائية يمنية-سودانية مشتركة لتبادل الخبرات في ردع المليشيات، وإعادة بناء المؤسسات بعد الصراع، واستعادة السيطرة على الموارد السيادية والمنافذ البحرية، مع تعزيز التنسيق بين البلدين في ملفات أمن البحر الأحمر ومكافحة تهريب السلاح والجريمة المنظمة.

كما جدد رئيس مجلس القيادة اليمني التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية.
وأشار إلى أن ما يحدث في السودان يُعد امتداداً لنمط خطير يتمثل في تقويض الدول الوطنية من خلال دعم مليشيات موازية للجيوش النظامية.
ويعاني البلد العربي (اليمن)، منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
