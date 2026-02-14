https://sarabic.ae/20260214/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-أهمية-تعزيز-التنسيق-مع-السودان-في-أمن-البحر-الأحمر-1110371577.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السودان في أمن البحر الأحمر
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، أهمية تعزيز التنسيق بين اليمن والسودان في مجالات أمن البحر الأحمر، ومكافحة تهريب السلاح... 14.02.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال لقاء العليمي رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب، على هامش أعمال مؤتمر الأمن الدولي الحكومي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". كما جدد رئيس مجلس القيادة اليمني التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية. ويعاني البلد العربي (اليمن)، منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
