العليمي يعلن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة مع التحالف لمواجهة "أنصار الله" في حال رفضها الحل السلمي
العليمي يعلن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة مع التحالف لمواجهة "أنصار الله" في حال رفضها الحل السلمي
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم السبت، تشكيل لجنة عسكرية عليا مشتركة مع قوات التحالف العربي للاستعداد للمرحلة المقبلة، في حال... 10.01.2026
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال العليمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب اليمني: "تم تشكيل لجنة عسكرية بمشاركة التحالف العربي للاستعداد للمرحلة المقبلة حال رفض جماعة أنصار الله الحل السلمي". وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
18:39 GMT 10.01.2026
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم السبت، تشكيل لجنة عسكرية عليا مشتركة مع قوات التحالف العربي للاستعداد للمرحلة المقبلة، في حال استمرار جماعة "أنصار الله" في رفض الحلول السلمية وإنهاء الأزمة اليمنية.
موسكو- سبوتنيك. وقال العليمي
في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب اليمني: "تم تشكيل لجنة عسكرية بمشاركة التحالف العربي للاستعداد للمرحلة المقبلة حال رفض جماعة أنصار الله الحل السلمي".
وشدد العليمي على أن الجماعة "ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة".
وشهد مجلس القيادة اليمني
، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت
، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية،
مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.