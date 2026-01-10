https://sarabic.ae/20260110/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-ينفي-حله-1109085712.html

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ينفي حله

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ينفي حله

سبوتنيك عربي

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بياناً رسمياً، أكد فيه بطلان الإعلان الصادر مؤخراً بشأن حل المجلس، معتبراً إياه غير شرعي وفاقداً للأساس القانوني. 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T11:30+0000

2026-01-10T11:30+0000

2026-01-10T11:30+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104848396_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_50d50c9be3fe4bcd49c399c455031be4.jpg

وأكد المجلس الانتقالي، في بيانه، أن "احتجاز قياداته ومصادرة وثائقهم ومنعهم من التواصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تندرج تحت الإكراه والإقامة الجبرية، مما يجعل أي قرارات صادرة تحتها باطلة بطلاناً مطلقاً.وأضاف البيان، أن "المجلس لا يزال قائماً بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية"، مستنداً إلى أن حل مثل هذا الكيان لا يمكن أن يتم دون مسار مؤسسي واضح وانعقاد جمعيته الوطنية أو مجلسها القيادي بكامل أعضائه. وطالب المجلس بنقل أي مسار حواري متعلق بقضية الجنوب إلى عدن أو إلى دولة محايدة، على أن يكون برعاية دولية واضحة وشفافة، لضمان عدم التأثير الخارجي أو الإكراه. جاء هذا البيان كرد فعل على إعلان صادر من الرياض يوم أمس الجمعة، أعلن فيه بعض قيادات المجلس حل الكيان السياسي والعسكري، وهو ما رفضه جناح آخر من المجلس بشدة. وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20260110/الدفاع-اليمنية-نلتزم-بالتصدي-لأي-محاولات-لزعزعة-الاستقرار-في-المحافظات-المحررة-1109083248.html

https://sarabic.ae/20260108/رئيس-الحراك-الثوري-الجنوبي-باليمن-لـسبوتنيك-التغييرات-الأخيرة-لن-تؤثر-سلبيا-على-جوهر-قضيتنا-1109040664.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي