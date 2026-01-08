https://sarabic.ae/20260108/رئيس-الحراك-الثوري-الجنوبي-باليمن-لـسبوتنيك-التغييرات-الأخيرة-لن-تؤثر-سلبيا-على-جوهر-قضيتنا-1109040664.html

رئيس الحراك الثوري الجنوبي باليمن لـ"سبوتنيك": التغييرات الأخيرة لن تؤثر سلبيا على جوهر قضيتنا

أكد فؤاد راشد، رئيس المجلس الأعلى للـ"حراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني"، أن "الدعوة لمؤتمر الحوار الجنوبي- الجنوبي، أُطلقت من أجل القضية الجنوبية وأن...

وأضاف راشد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "المؤتمر الكبير الجامع للقوى الجنوبية قد يستغرق ما بين شهر إلى شهرين من أجل انعقاده، هذه الفترة من أجل عملية الإعداد الجيد والتنسيق والتحضير الإيجابي وأن تكون هناك لجنة تحضيرية كبرى، وأن يتم التنسيق واختيار من سوف يشارك في اللجنة التحضيرية من المكونات الجنوبية الفاعلة والمعروفة".وقال راشد: "اللجنة التحضيرية بعد تشكيلها والتوافق عليها سوف تضع إطارا عاما للمؤتمر ومن الذي سوف يشارك، رغم أن المؤتمر مفتوح للجميع من الشخصيات والمكونات الجنوبية، علاوة على ذلك سوف تضع اللجنة معايير للمكونات والشخصيات التي سوف تشارك".وأشار راشد إلى أن "الوضع اليوم بعد العمليات العسكرية في حضرموت مرورا بشبوة وأبين وصولًا حتى عدن، والمتغيرات الأمنية والعسكرية الكبيرة، التي شهدتها العديد من المناطق، والتي أدت في كل الأحوال إلى إقصاء المجلس الانتقالي عسكريا، لا زالت تقيم على الوضع العام، لكن لن تلحق ضرر كبير جدا بالجوهر السياسي للقضية الجنوبية".واستطرد: "القضية الجنوبية، نحن متفقين حولها جميعا كمكونات جنوبية أصيلة، لا سيما الحراك الجنوبي، لدينا أهداف واضحة جدا وهي حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، لكن اختلفت هذه الأحداث أو الآليات، نحن لا زلنا نؤمن بأن الحل السلمي للقضية الجنوبية هو الأصل، ولا زلنا نؤكد أنه صار الحراك الجنوبي في خندق الشرعية والتحالف العربي ولدينا عدو مشترك هو الحوثي، ونحن نتواجه معه حاليا وعقب يعني انتهى هذه المهمة. هناك طاولة سياسية سيجلس إليها الجميع بما في ذلك الجنوبيين، لمناقشة كافة القضايا اليمنية، وعلى رأسها القضية الجنوبية".وقال راشد: "نحن دائما لم نكن مستعجلين في هذا الحدث حقيقة لأننا نعرف أن هناك مشكلة أكبر في البلد، لهذا كنا دائما متأنين، وكنا دائما نقول إن الأولوية هى الانتهاء من أزمة الحوثي، وبعد ذلك الطاولة السياسية هى من تحدد مسارات القضية الجنوبية".وخلال الزيارة، التقى غروندبرغ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ووزير الخارجية شايع الزنداني، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين، من بينهم عضوا مجلس القيادة عبد الرحمن أبو زهراء المحرمي، وطارق صالح.وبحثت اللقاءات آخر التطورات على الساحة اليمنية وانعكاساتها الإقليمية، إذ أكد المبعوث الأممي أن "دعوة العليمي إلى عقد حوار جنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، تمثل فرصة مهمة لخفض التوتر، ومعالجة القضايا العالقة عبر الوسائل السياسية، ودفع جهود الاستقرار"، وفقا لمكتب غروندبرغ.وأشار غرونبرغ إلى الدعم الواسع الذي يحظى به الحوار من مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، معتبرًا أن "الحوار الشامل يتيح لليمنيين طرح رؤى متعددة والمساهمة في بلورة مسار سياسي أكثر شمولًا للمستقبل".وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

