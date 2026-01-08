https://sarabic.ae/20260108/مسؤول-في-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-هناك-عقبات-تعرقل-مساعي-السلام-بين-أنصار-الله-والحكومة-اليمنية-1109036421.html

مسؤول في حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": هناك عقبات تعرقل مساعي السلام بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية

أكد حميد عبد القادر، مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء باليمن، أن "التوافق في الرؤى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية المسماة بالشرعية، على ضرورة الحفاظ على...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg

وأضاف عبد القادر، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "كانت هناك مؤشرات على وجود تقارب سياسي بين الطرفين، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات سابقة مثل اتفاق ستوكهولم في 2018، الذي تضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".وأشار مستشار رئاسة الوزراء في حكومة صنعاء باليمن إلى أن "هناك تحديات تواجه التوافق بين "أنصار الله" وحكومة العليمي، من بينها تنفيذ الاتفاقيات السابقة، التدخلات الإقليمية التي تؤثر على الوضع في اليمن، علاوة على التحديات الاقتصادية الكبيرة، بشكل عام، هناك فرص للتقارب السياسي بين "أنصار الله" وحكومة العليمي المرتهنة للدول الإقليمية، لكن هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بعد توقيع خارطة سلام من قبل السعودية، حسب ما توافق عليه سابقا".واستطرد: "الانتقالي هو الوحيد الذي كان مشروعه الانفصال، الآن الانتقالي تم إخراجه من المشهد السياسي بعد تدخل السعودية وإسقاط مشروعه".وأوضح حميد أن "الرياض تنفرد بالمشهد السياسي في اليمن الآن، وتدير الصراع في الجنوب المحتل، حيث تمكنت من إقصاء الإمارات عن هذا المشهد، ومع عقد مؤتمر الجنوب في الرياض، يبدو أن السعودية تسعى لفرض أمر واقع وفق خارطة سلام وحل سياسي شامل، بشروط صنعاء، وذلك للخروج بماء الوجه بعد سنوات من الصراع".ولفت إلى أن "السعودية تواجه خيارات صعبة، إذا اختارت التصعيد والحرب، فستكون العواقب وخيمة، حيث لن تكون منشآتها النفطية، التي تشكل عصب اقتصادها، في مأمن من الصواريخ الفرط صوتية المتطورة التي تمتلكها صنعاء، وبالتالي، ليس أمامها سوى الخروج من المستنقع الذي ورطتها فيه الإدارة الأمريكية، في حرب استمرت عشر سنوات دون تحقيق أهداف ملموسة".وشدد على أن "ما تعرض له عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) من نكسات وضربات مؤلمة على يد دول العدوان، هو بمثابة تحذير لكل العملاء والخونة، الذين ارتهنوا للعدوان، الزبيدي يمثّل بيانًا عمليًا لكل من باعوا الوطن من أجل السلطة والمال المدنّس".واختتم عبد القادر، بالقول: "عندما يُستشهد الإنسان في وطنه دفاعا عن سيادته واستقلاله، يخلّده التاريخ بين الأبطال، ويسجله التاريخ في أنصع صفحاته ويكون بطلا قوميا تتناقله الأجيال، بينما يموت أولئك الذين يختارون الأحضان المخادعة للعدوان يسَجل في مزبلة التاريخ".وأنهى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار اتصالاته المستمرة مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لدعم مسار التسوية السياسية.وخلال الزيارة، التقى غروندبرغ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ووزير الخارجية شايع الزنداني، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين، من بينهم عضوا مجلس القيادة عبد الرحمن أبو زهراء المحرمي، وطارق صالح.وأشار غرونبرغ إلى الدعم الواسع الذي يحظى به الحوار من مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، معتبرًا أن "الحوار الشامل يتيح لليمنيين طرح رؤى متعددة والمساهمة في بلورة مسار سياسي أكثر شمولًا للمستقبل".وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

