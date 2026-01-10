https://sarabic.ae/20260110/الدفاع-اليمنية-نلتزم-بالتصدي-لأي-محاولات-لزعزعة-الاستقرار-في-المحافظات-المحررة-1109083248.html
الدفاع اليمنية: نلتزم بالتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة
الدفاع اليمنية: نلتزم بالتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، بياناً رسمياً أكدت فيه التزامها الكامل بقرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، مشددة على تنفيذ إجراءات أمنية... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T09:19+0000
2026-01-10T09:19+0000
2026-01-10T09:19+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg
وقالت الدفاع اليمنية، في بيانها، إنها "لن تتهاون في التعامل مع أي مخططات تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن في المحافظات المحررة".موضحة أنها ملتزمة بتنفيذ جملة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية.كما شددت الوزارة على التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين أو زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة، مع التأكيد على الالتزام بقرار إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية. وأمس الاربعاء، أعلن التحالف أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم.وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه "رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260110/اليمن-محافظ-عدن-يمنع-أي-تظاهرات-بعد-دعوة-المجلس-الانتقالي-إلى-فعالية-جماهيرية-1109080433.html
https://sarabic.ae/20260108/رئيس-الحراك-الثوري-الجنوبي-باليمن-لـسبوتنيك-التغييرات-الأخيرة-لن-تؤثر-سلبيا-على-جوهر-قضيتنا-1109040664.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1c/1049692003_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_167a7842a84a165a4eb94cedacb48d3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الدفاع اليمنية: نلتزم بالتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة
أصدرت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، بياناً رسمياً أكدت فيه التزامها الكامل بقرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، مشددة على تنفيذ إجراءات أمنية لتعزيز الاستقرار وضمان سلامة المواطنين في ظل التوترات المستمرة.
وقالت الدفاع اليمنية، في بيانها، إنها "لن تتهاون في التعامل مع أي مخططات تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن في المحافظات المحررة".موضحة أنها ملتزمة بتنفيذ جملة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية.
كما شددت الوزارة على التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين أو زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة، مع التأكيد على الالتزام بقرار إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية.
وأمس الاربعاء، أعلن التحالف أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم
.
وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".
وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه "رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة
بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي
، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن،
وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.