مستشار المجلس السياسي بصنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب تأخر تشكيل حكومة "أنصار الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/مستشار-المجلس-السياسي-بصنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-أسباب-تأخر-تشكيل-حكومة-أنصار-الله-1110303558.html
مستشار المجلس السياسي بصنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب تأخر تشكيل حكومة "أنصار الله"
مستشار المجلس السياسي بصنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب تأخر تشكيل حكومة "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
صرح مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الدكتور عبد العزيز الترب، أن "اليمنيين ليسوا مع التغييرات الوزارية المستمرة طالما أن الأمور تسير وفق التفويض لحكومة... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T18:49+0000
2026-02-12T18:49+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465660_0:15:751:437_1920x0_80_0_0_6eeb1c2334357b1c03c8008bcbcabcc3.jpg
وقال المستشار في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "حكومة تسيير الأعمال في صنعاء تؤدي دور الحكومة المنتظرة حاليا، لذا قد يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مع العلم بأن التشكيل جاهز، لكن يتم القياس على المرحلة الحالية التي يعيشها اليمن، حيث إن كل مرحلة تتطلب نوعا من التشكيل حسب الحالة، هل هي مرحلة سلام أم حرب، أم حكومة وحدة وطنية وإعادة أعمار وتطوير بعد أن تحررنا وانتزاع السيادة والاستقلال والعزة".وأشار الترب إلى أن اليمن في تلك الفترة يعيش مرحلة من التفاوض مع الأطراف الخارجية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالوساطة العمانية، وإن لم يتم التقدم في تلك المفاوضات وتنفيذ البنود التي يتفق عليها على أرض الواقع وتحقيق تقدم ملموس للخروج من المرحلة الراهنة من اللاسلم واللا حرب، ما لم يتم إعلان الحكومة فإن المواجهة ستكون حربا أو سلاما لاستقرار المنطقة.ولفت مستشار المجلس السياسي، أن موضوع التشكيل الوزاري تجاوز انتظار الناس إلا أن القيادة الثورية والسياسية لها أكثر من خيار، وليست هناك أي مشكلة في الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تريد الإسهام في بناء دولة اليمن الحديث، بعد استئصال ورم الفساد والاستبداد وتجاوزات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.وتابع أنه يجب القيام بمراجعة كل ما مضى والسير في التطوير والإصلاحات الذي تخدم المواطن في حياته، والحد من التلاعب بأسعار السلع والمنتجات ومحاسبة كل من يتاجر بقوت الشعب، مع فتح حوار مسؤول بعيدا عن التخوين والتدخل الخارجي في شؤون البلاد، لأن اليمن يتسع للجميع من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الفكر، مع فتح المجال لمشاركة الشباب، وإنزال برامج للنقاش والمنافسة للمرحلة القادمة بانتخابات يتسابق فيها الجميع لإعادة الإعمار والتنمية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، أسماء مسؤولي حكومتها الذين قتلتهم إسرائيل في غارة جوية استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة في صنعاء الخميس الماضي.ونشرت قناة "المسيرة نت"، التابعة للجماعة، مراسم تشييع جنازة المسؤولين الراحلين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي.ونشرت القناة صورا لأبرز الوزراء الذين قتلوا في الهجوم وهم وزير العدل مجاهد عبد الله، ووزير الاقتصاد معين المحاقري، ووزير الزراعة رضوان الرباعي، ووزير الخارجية جمال عامر، ووزير الكهرباء علي سيف محمد حسن، إضافة إلى وزير الثقافة علي اليافعي.وأشارت القناة إلى أن وزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والشباب والرياض لقوا مصرعهم أيضا في الهجوم مع مسؤولين آخرين.وقبلها أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها "ستثأر من إسرائيل"، إثر اغتيال الأخيرة رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260209/رغم-الانتقادات-الموجهة-لها-ما-دلالات-مشاركة-المرأة-في-الحكومة-اليمنية-الجديدة-بعد-سنوات-من-الغياب؟-1110197140.html
https://sarabic.ae/20260126/أنصار-الله-تتهم-الحكومة-اليمنية-بعرقلة-اتفاق-مسقط-لتبادل-الأسرى-1109667788.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465660_75:0:675:450_1920x0_80_0_0_834f32b1a4fb7f3c5fff872066694439.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, حول العالم
حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, حول العالم

مستشار المجلس السياسي بصنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب تأخر تشكيل حكومة "أنصار الله"

18:49 GMT 12.02.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHABعبد العزيز الترب مستشار المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله في اليمن
عبد العزيز الترب مستشار المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرح مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، الدكتور عبد العزيز الترب، أن "اليمنيين ليسوا مع التغييرات الوزارية المستمرة طالما أن الأمور تسير وفق التفويض لحكومة تسيير الأعمال، التي تؤدي مهام الحكومة التي تعرضت للغدر أثناء حرب غزة، ومشاركة اليمنيين في الدفاع عن الأشقاء في فلسطين ضد الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها".
وقال المستشار في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "حكومة تسيير الأعمال في صنعاء تؤدي دور الحكومة المنتظرة حاليا، لذا قد يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مع العلم بأن التشكيل جاهز، لكن يتم القياس على المرحلة الحالية التي يعيشها اليمن، حيث إن كل مرحلة تتطلب نوعا من التشكيل حسب الحالة، هل هي مرحلة سلام أم حرب، أم حكومة وحدة وطنية وإعادة أعمار وتطوير بعد أن تحررنا وانتزاع السيادة والاستقلال والعزة".
وأشار الترب إلى أن اليمن في تلك الفترة يعيش مرحلة من التفاوض مع الأطراف الخارجية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالوساطة العمانية، وإن لم يتم التقدم في تلك المفاوضات وتنفيذ البنود التي يتفق عليها على أرض الواقع وتحقيق تقدم ملموس للخروج من المرحلة الراهنة من اللاسلم واللا حرب، ما لم يتم إعلان الحكومة فإن المواجهة ستكون حربا أو سلاما لاستقرار المنطقة.

وأوضح الترب أن "اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام"، متابعا "نصحح كل المسارات والأخطاء الشائعة في جسم الدولة بالصمود الأسطوري للشعب".

ولفت مستشار المجلس السياسي، أن موضوع التشكيل الوزاري تجاوز انتظار الناس إلا أن القيادة الثورية والسياسية لها أكثر من خيار، وليست هناك أي مشكلة في الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تريد الإسهام في بناء دولة اليمن الحديث، بعد استئصال ورم الفساد والاستبداد وتجاوزات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.
وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
رغم الانتقادات الموجهة لها.. ما دلالات مشاركة المرأة في الحكومة اليمنية الجديدة بعد سنوات من الغياب؟
9 فبراير, 19:50 GMT
وتابع أنه يجب القيام بمراجعة كل ما مضى والسير في التطوير والإصلاحات الذي تخدم المواطن في حياته، والحد من التلاعب بأسعار السلع والمنتجات ومحاسبة كل من يتاجر بقوت الشعب، مع فتح حوار مسؤول بعيدا عن التخوين والتدخل الخارجي في شؤون البلاد، لأن اليمن يتسع للجميع من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الفكر، مع فتح المجال لمشاركة الشباب، وإنزال برامج للنقاش والمنافسة للمرحلة القادمة بانتخابات يتسابق فيها الجميع لإعادة الإعمار والتنمية.
واختتم الترب بالقول، إن على دول الجوار سرعة استيعاب المتغيرات واحترام بعضنا بعضا، مع التنسيق والتعاون في استقرار وسلام المنطقة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، أسماء مسؤولي حكومتها الذين قتلتهم إسرائيل في غارة جوية استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة في صنعاء الخميس الماضي.
ونشرت قناة "المسيرة نت"، التابعة للجماعة، مراسم تشييع جنازة المسؤولين الراحلين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي.
ونشرت القناة صورا لأبرز الوزراء الذين قتلوا في الهجوم وهم وزير العدل مجاهد عبد الله، ووزير الاقتصاد معين المحاقري، ووزير الزراعة رضوان الرباعي، ووزير الخارجية جمال عامر، ووزير الكهرباء علي سيف محمد حسن، إضافة إلى وزير الثقافة علي اليافعي.
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
"أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى
26 يناير, 19:57 GMT
وأشارت القناة إلى أن وزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والشباب والرياض لقوا مصرعهم أيضا في الهجوم مع مسؤولين آخرين.
وقبلها أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها "ستثأر من إسرائيل"، إثر اغتيال الأخيرة رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала