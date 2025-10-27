ما تداعيات قرار الأمم المتحدة بتقليص أعداد موظفيها في صنعاء على الوضع الإنساني في اليمن؟

عربي
شهدت الأسابيع الماضية توترا ملحوظا بين جماعة "أنصار الله" في اليمن والأمم المتحدة، بعد قيام السلطات في صنعاء باحتجاز عدد من موظفي المنظمة الدولية، عقب العملية الإسرائيلية التي استهدفت رئيس حكومة صنعاء وعدد من الوزراء وأودت بحياتهم، حيث وجهت صنعاء أصابع الاتهام للعاملين في مجال الإغاثة بصنعاء.
هل توجه الأمم المتحدة نحو تقليص عدد أفرادها العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية سيكون له تأثير كبير على الأوضاع الإنسانية في المناطق اليمنية الخاضعة لـ"أنصار الله".. أم أن تلك الخطوات ليست بجديدة طوال السنوات الماضية وأنها قد تزيد من قدرة "أنصار الله" على الصمود وعدم التماهي والتعاون مع الأمم المتحدة؟
بداية يقول الكاتب والباحث السياسي اليمني، عدنان عبد الله الجنيد: "إن قرار الأمم المتحدة بسحب بعثاتها من المناطق الخاضعة لسلطة أنصار الله لا يشكل صدمة حقيقية لليمنيين، فهذه البعثات لم تكن يوما جسور رحمة ولا منصات إنقاذ، بل كانت في كثير من وظائفها أدوات استخبارية وسياسية موجهة، تعمل تحت مظلة "العمل الإنساني" بينما يديرها العقل الأمريكي والبريطاني وكيان الاحتلال في غرف مغلقة".

دور مشبوه

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لقد عرف الشعب اليمني حقيقة تلك البعثات من خلال ممارساتها على الأرض وما كانت تسعى إليه من إثارة الفتن، تغذية الانقسامات، استقطاب الشخصيات الحساسة، ونشر مظاهر الانحلال الأخلاقي تحت عنوان "التمكين وحماية الحقوق".

وتابع الجنيد: "أما من الناحية الإنسانية، فإن اليمن رغم الحصار الظالم قد أثبت أن روح التكافل والإيثار والتراحم أقوى من كل المنظمات التي تتاجر بالجوع والدم والدموع".

وقال الباحث السياسي: "إن من كان يعول على هذه البعثات إنما يعول على سراب، اليمن عاش قرونا بكرامة، وبنى حضارات دون منظمة ولا هيئة، ولن يسقط بمجرد رحيل وفد أو بعثة، إننا نؤمن بوعد الله الذي لا يتبدل، الله هو الرزاق، لا أمريكا، ولا مجلس الأمن، ولا صناديق المانحين".
واستطرد: "أمريكا التي تدعي الإنسانية هي نفسها التي تصنع الحصار، وتزود القتلة، وتشهر "الفيتو" لحماية المحتل، وتدرب من يتقن ذبح الشعوب باسم الحرية، هي الشيطان الأكبر، ووعودها ليست إلا فقرا، وارتهانا، واستعبادا، لقد خلقنا أحرارا، وأرادوا أن نكون عبيدا، فاخترنا أن نكون عبادا لله، وخلقنا الله أعزة، وأرادوا أن نكون تابعين، فاخترنا أن نقول يا الله، لا غيرك نرجو"، وفق تعبيره.
توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بالعاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
مستشار وزارة الإعلام في صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" ثوابت "أنصار الله" لإحلال السلام في اليمن
أمس, 17:38 GMT

الاعتماد على الذات

وأضاف الجنيد: "إن كان رحيل هذه البعثات سيكشف شيئا، فهو سيكشف قدرة اليمن على أن يقيم مؤسساته، يعالج جراحه بيده، ويعيد بناء دولته بعقله وإرادته وموارده، إن الأمم المتحدة لم تكن يوما حائطا يسندنا، بل كانت ظلا طويلا لنفوذ القوى الكبرى، تتدخل حين تريد وتغيب حين تريد، لا وفق معيار إنساني بل وفق موازين السيطرة".

وأكد الباحث السياسي أن "اليمن اليوم في معركة وعي، معركة كسر التبعية قبل كسر الحصار، وكل خطوة في طريق الاستقلال الحقيقي هي خطوة باتجاه القدس، باتجاه التحرر العالمي، باتجاه استعادة الإنسان من سوق النخاسة السياسي، من يرد العزة فلن يجدها عند الأمم المتحدة، بل سيجدها عند الله".

واختتم بالقول: " من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يستند إلى الله لا يحتاج إلى موائد الذل ولا مواثيق الخداع".

يفاقم المعاناة

من جانبه يقول، أمير جحاف، الناشط الحقوقي اليمني: "إن تداعيات هذا القرار الأممي بسحب بعثاتها من المناطق اليمنية قد يفاقم من المعاناة أكثر على المدى البعيد، كونها قد اتخذت قرارات سابقة فيما يخص برنامج الغذاء العالمي، عندما أعلن تقليص مساعداته إلى اليمن".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا القرار الأخير من المنظمة الدولية لم يكن القرار الأول خلال سنوات الحرب، ففي الفترة الأخيرة قلصت العديد من المنظمات الأممية عملها في اليمن، حيث يعاني اليمن من أزمة إنسانية وحرب طال أمدها".
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
"أنصار الله": واشنطن تستغل النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
20 أكتوبر, 19:53 GMT

القرار يمني

وتابع جحاف: "بالنسبة للقرار الأخير فهو لن يغير شيء على الواقع، كون أغلب المساعدات قد توقفت بشكل كبير منذ سنوات، لذلك أرى أن تأثير تلك القرارات قد لا يكون له التأثير الواضح في الفترة الحالية، الانشغال الآن لا يجب أن يكون بمثل تلك القرارات التي يتم اتخاذها من جانب الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات، لأن الأهم من ذلك هو الخروج من الوضع الراهن".
وأشار جحاف إلى أن "ما يحتاجه اليمن حاليا هو الخروج من مرحلة اللاحرب واللاسلم (الهدنة) التي بدأت في 2022م، إلى مرحلة سلام حقيقي يلبي طموحات المواطن اليمني، هذا ما يجب الحديث عنه في تلك المرحلة، لأن اليمن لن يقوم وينهض بالمساعدات بل بإنهاء تلك المرحلة الرمادية، فلا حرب تحسم ولا سلام يفضي إلى مرحلة من الاستقرار وبداية لنهضة يمنية، الشعب اليمني قادر على التقدم بسرعة كبيرة وأن يؤسس لمرحلة جديدة".

أعمال استخباراتية

من ناحيته يقول مستشار رئاسة مجلس الوزراء في حكومة صنعاء باليمن، العميد حميد عبد القادر، إن "غالبية المنظمات الدولية العاملة في اليمن، تقوم بأعمال استخباراتية لصالح العدو بعد أن تدخل اليمن تحت لافتة "العمل الإنساني" وفي نفس الوقت تتجسس لصالح قوى الاستكبار وتنفذ أجندة سياسية لصالح الدولة التي أرسلتها".
مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
هل تنفجر الأوضاع مجددا في اليمن بين الشرعية و"أنصار الله" بدعم أمريكي وإسرائيلي؟
21 أكتوبر, 18:58 GMT
وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "وبالنسبة لتصريح نائب وزير الخارجية اليمني (صنعاء) حول إعادة النظر مع بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن هو في الاتجاه الصحيح، لأن أغلب المنظمات جواسيس تعمل لصالح العدو، وبالتالي يتم اختراق مؤسسات الدولة عبر هذه المنظمات، خاصة وأن اليمن يعيش حالة حرب وحصار من قبل دول العدوان وقوى الاستكبار".
وأكد حميد أنه "نظرا لخروج تلك المنظمات عن دورها المعلن، كان لا بد وأن تتخذ الحكومة إجراءات رادعة توقف تلك التحركات التي تهدد البلاد من العمق، لذا كان لا بد من تشديد الرقابة على هذه المنظمات الدولية التي تعمل تحت غطاء إنساني وعملها استخباري بحت، الدولة من حقها أن تراقب عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن من أجل افشال مخططات المنظمات الاستخبارية التي تعمل لجهات معادية لليمن".
وأعلنت المنظمة الدولية قبل أيام سحب عدد من موظفيها الأجانب العاملين في بعثاتها الإنسانية والإبقاء على عدد قليل جدا من الأشخاص في مكاتبها بصنعاء.
وأفرجت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأسبوع الماضي، عن موظفين تابعين للأمم المتحدة غداة اقتحامها سكنا خاصا بالمنظمة في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية اتهام الجماعة لعاملين أمميين بالتجسس لصالح إسرائيل.
وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة، اعتقال "أنصار الله"، 9 موظفين أمميين إضافيين ليرتفع إجمالي موظفيها المحتجزين لدى الجماعة منذ 2021 إلى 53 موظفا، معتبرة أن ذلك يعيق قدرتها على العمل في اليمن وتقديم المساعدات الأساسية.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
اليمن .. "أنصار الله" تعتقل 7 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء
24 أكتوبر, 18:23 GMT
وجاءت اعتقالات "أنصار الله" للموظفين الأمميين، بعد يوم واحد من إعلان الجماعة رسميا، في 30 آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من وزرائها وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي على صنعاء ردا على هجمات مستمرة للجماعة على إسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
