"أنصار الله": واشنطن تستغل النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/أنصار-الله-واشنطن-تستغل-النشاط-الأممي-في-اليمن-لدعم-إسرائيل-استخباراتيا-1106222247.html
"أنصار الله": واشنطن تستغل النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
"أنصار الله": واشنطن تستغل النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
سبوتنيك عربي
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الولايات المتحدة الأمريكية بتوظيف عمل الأمم المتحدة الإنساني في اليمن لخدمة إسرائيل استخباراتيا وتوعدت بمعاقبة المتورطين في... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T19:53+0000
2025-10-20T19:53+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg
جاء ذلك في تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" مهدي المشاط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى تأكيده أنه تم إغلاق ما وصفه بـ "الثغرة"، التي تسببت في استهداف تل أبيب للحكومة التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء.وأضاف: "الأمريكي وظف العمل الإنساني الأممي لخدمة العدو الصهيوني"، مشيرا إلى أنه قام بعمل "سيء وقبيح وإجرامي".وتأتي تصريحات المشاط بعد إطلاق سراح 20 مسؤولا وموظفا أمميا أجنبيا ومحليا في صنعاء، كانت قد اعتقلتهم قبل يومين بمنطقة حدة جنوبي صنعاء.وجاء اقتحام "أنصار الله"، المجمع السكني الأممي، يوم السبت الماضي، بعد ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، رفض اتهامات الجماعة لموظفين أمميين في صنعاء، بالتجسس لحساب إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بغارات جوية على صنعاء، أواخر أغسطس/ آب الماضي.
https://sarabic.ae/20251016/أنصار-الله-تعلن-مقتل-رئيس-الأركان-العامة-اللواء-محمد-عبد-الكريم-الغماري-1106080972.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:429:2047:1964_1920x0_80_0_0_384b8e46a8e0a4c967b53e09fc53bb87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

"أنصار الله": واشنطن تستغل النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا

19:53 GMT 20.10.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الولايات المتحدة الأمريكية بتوظيف عمل الأمم المتحدة الإنساني في اليمن لخدمة إسرائيل استخباراتيا وتوعدت بمعاقبة المتورطين في هذا العمل.
جاء ذلك في تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" مهدي المشاط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى تأكيده أنه تم إغلاق ما وصفه بـ "الثغرة"، التي تسببت في استهداف تل أبيب للحكومة التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
"أنصار الله" تعلن مقتل رئيس الأركان العامة لقواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري
16 أكتوبر, 12:44 GMT
وأضاف: "الأمريكي وظف العمل الإنساني الأممي لخدمة العدو الصهيوني"، مشيرا إلى أنه قام بعمل "سيء وقبيح وإجرامي".
وتأتي تصريحات المشاط بعد إطلاق سراح 20 مسؤولا وموظفا أمميا أجنبيا ومحليا في صنعاء، كانت قد اعتقلتهم قبل يومين بمنطقة حدة جنوبي صنعاء.
وجاء اقتحام "أنصار الله"، المجمع السكني الأممي، يوم السبت الماضي، بعد ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، رفض اتهامات الجماعة لموظفين أمميين في صنعاء، بالتجسس لحساب إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بغارات جوية على صنعاء، أواخر أغسطس/ آب الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала