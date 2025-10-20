https://sarabic.ae/20251020/أنصار-الله-واشنطن-تستغل-النشاط-الأممي-في-اليمن-لدعم-إسرائيل-استخباراتيا-1106222247.html
"أنصار الله": واشنطن تستغل النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الولايات المتحدة الأمريكية بتوظيف عمل الأمم المتحدة الإنساني في اليمن لخدمة إسرائيل استخباراتيا وتوعدت بمعاقبة المتورطين في... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T19:53+0000
2025-10-20T19:53+0000
2025-10-20T19:53+0000
جاء ذلك في تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" مهدي المشاط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى تأكيده أنه تم إغلاق ما وصفه بـ "الثغرة"، التي تسببت في استهداف تل أبيب للحكومة التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء.وأضاف: "الأمريكي وظف العمل الإنساني الأممي لخدمة العدو الصهيوني"، مشيرا إلى أنه قام بعمل "سيء وقبيح وإجرامي".وتأتي تصريحات المشاط بعد إطلاق سراح 20 مسؤولا وموظفا أمميا أجنبيا ومحليا في صنعاء، كانت قد اعتقلتهم قبل يومين بمنطقة حدة جنوبي صنعاء.وجاء اقتحام "أنصار الله"، المجمع السكني الأممي، يوم السبت الماضي، بعد ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، رفض اتهامات الجماعة لموظفين أمميين في صنعاء، بالتجسس لحساب إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بغارات جوية على صنعاء، أواخر أغسطس/ آب الماضي.
