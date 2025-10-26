مستشار وزارة الإعلام في صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" ثوابت "أنصار الله" لإحلال السلام في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251026/مستشار-وزارة-الإعلام-في-صنعاء-يوضح-لـسبوتنيك-ثوابت-أنصار-الله-لإحلال-السلام-في-اليمن-1106419401.html
مستشار وزارة الإعلام في صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" ثوابت "أنصار الله" لإحلال السلام في اليمن
مستشار وزارة الإعلام في صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" ثوابت "أنصار الله" لإحلال السلام في اليمن
سبوتنيك عربي
أكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء باليمن، توفيق الحميري، أن التصريحات الأخيرة لـ طارق صالح بشأن اليمن لا تدع مجالا للشك بأنهم لا يملكون وليسوا أصحاب قرار... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T17:38+0000
2025-10-26T17:38+0000
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/15/1068063085_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8c6ab1fee68a4707f401c24624c7f9b9.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": إنهم بتلك التصريحات التي يدلون بها بين الحين والآخر، هم يقرون على أنفسهم بأنهم يتحركون وفق أجندات خارجية وهذا واضح في تصريحاتهم ومواقفهم وتحركاتهم بأنهم أدوات للعدو المحتل.وتابع الحميري: الأحداث التي جرت خلال العامين الماضيين كشفت للشعب اليمني حقيقة تلك الأدوات بشكل أكبر وظهرت مواقفها المساندة لما سمي بتحالف حماية الإزدهار وكذلك مواقفها المؤيدة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلدنا خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي خضناها إسنادا لغزة، ومواجهتنا المباشرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، ولذلك تفاوضنا كان وسيبقى مع من يملك القرار ومن يحرك هؤلاء.ويكمل الحميري، البند أو المحدد الثاني، خروج قوات تحالف العدوان من كافة الأراضي والجزر اليمنية، وإنهاء أي تواجد عسكري لها في اليمن، ثالثا،التعويض الكامل والعادل لليمن وجبر الضرر الكبير الذي ألحقته دول العدوان باليمن طيلة سنوات العقد الماضي، ونحن كيمنيين متوكلين على الله وندرك جيدا ماذا يعني عدم استجابة تحالف العدوان لتنفيذ هذه المحددات، وماذا يجب علينا أن نفعل.وقال الحميري: الشعب والقوات المسلحة اليمنية ينتظرون إشارة من القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لخيارات تجبر وتلزم تحالف العدوان على تنفيذ تلك النقاط، وبقي على تحالف العدوان أن يدرك جيدا أن تجاهله للاستجابة لما طرح من جانب صنعاء، ستكون عاقبته وخسائره كبيرة عليه وفوق حساباته وتصوراته والعاقبة للمتقينوفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي عن إطلاق قواته 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدا استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20251021/هل-تنفجر-الأوضاع-مجددا-في-اليمن-بين-الشرعية-وأنصار-الله-بدعم-أمريكي-وإسرائيلي-1106258560.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/15/1068063085_83:0:1043:720_1920x0_80_0_0_35e0ad6fe47a5a5b1e3a7f01a0cde2c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, قطاع غزة

مستشار وزارة الإعلام في صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" ثوابت "أنصار الله" لإحلال السلام في اليمن

17:38 GMT 26.10.2025
© Photo / TWFEEK ALHOUMAIRYتوفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بالعاصمة اليمنية صنعاء
توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بالعاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Photo / TWFEEK ALHOUMAIRY
تابعنا عبر
حصري
أكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء باليمن، توفيق الحميري، أن التصريحات الأخيرة لـ طارق صالح بشأن اليمن لا تدع مجالا للشك بأنهم لا يملكون وليسوا أصحاب قرار لا في الحرب ولا في التفاوض، وأنهم يتحركون بأصابع الخارج.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": إنهم بتلك التصريحات التي يدلون بها بين الحين والآخر، هم يقرون على أنفسهم بأنهم يتحركون وفق أجندات خارجية وهذا واضح في تصريحاتهم ومواقفهم وتحركاتهم بأنهم أدوات للعدو المحتل.
وتابع الحميري: الأحداث التي جرت خلال العامين الماضيين كشفت للشعب اليمني حقيقة تلك الأدوات بشكل أكبر وظهرت مواقفها المساندة لما سمي بتحالف حماية الإزدهار وكذلك مواقفها المؤيدة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلدنا خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي خضناها إسنادا لغزة، ومواجهتنا المباشرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، ولذلك تفاوضنا كان وسيبقى مع من يملك القرار ومن يحرك هؤلاء.
وفيما يتعلق بمساعي السلام في اليمن يقول الحميري،هناك ثلاثة محددات واضحة وقد أبلغ تحالف العدوان بها علنا في خطاب لقائد الثورة، وكذلك وضحها رئيس الوفد الوطني المفاوض للخروج من حالة اللاسلم واللاحرب وهي، أولا إنهاء العدوان والحصار على اليمن، وإيقاف التدخل في الشؤون اليمنية بشكل نهائي.
ويكمل الحميري، البند أو المحدد الثاني، خروج قوات تحالف العدوان من كافة الأراضي والجزر اليمنية، وإنهاء أي تواجد عسكري لها في اليمن، ثالثا،التعويض الكامل والعادل لليمن وجبر الضرر الكبير الذي ألحقته دول العدوان باليمن طيلة سنوات العقد الماضي، ونحن كيمنيين متوكلين على الله وندرك جيدا ماذا يعني عدم استجابة تحالف العدوان لتنفيذ هذه المحددات، وماذا يجب علينا أن نفعل.
مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
هل تنفجر الأوضاع مجددا في اليمن بين الشرعية و"أنصار الله" بدعم أمريكي وإسرائيلي؟
21 أكتوبر, 18:58 GMT
وقال الحميري: الشعب والقوات المسلحة اليمنية ينتظرون إشارة من القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لخيارات تجبر وتلزم تحالف العدوان على تنفيذ تلك النقاط، وبقي على تحالف العدوان أن يدرك جيدا أن تجاهله للاستجابة لما طرح من جانب صنعاء، ستكون عاقبته وخسائره كبيرة عليه وفوق حساباته وتصوراته والعاقبة للمتقين
وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي عن إطلاق قواته 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدا استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала