مستشار وزارة الإعلام في صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" ثوابت "أنصار الله" لإحلال السلام في اليمن
أكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء باليمن، توفيق الحميري، أن التصريحات الأخيرة لـ طارق صالح بشأن اليمن لا تدع مجالا للشك بأنهم لا يملكون وليسوا أصحاب قرار
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": إنهم بتلك التصريحات التي يدلون بها بين الحين والآخر، هم يقرون على أنفسهم بأنهم يتحركون وفق أجندات خارجية وهذا واضح في تصريحاتهم ومواقفهم وتحركاتهم بأنهم أدوات للعدو المحتل.وتابع الحميري: الأحداث التي جرت خلال العامين الماضيين كشفت للشعب اليمني حقيقة تلك الأدوات بشكل أكبر وظهرت مواقفها المساندة لما سمي بتحالف حماية الإزدهار وكذلك مواقفها المؤيدة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلدنا خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي خضناها إسنادا لغزة، ومواجهتنا المباشرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، ولذلك تفاوضنا كان وسيبقى مع من يملك القرار ومن يحرك هؤلاء.ويكمل الحميري، البند أو المحدد الثاني، خروج قوات تحالف العدوان من كافة الأراضي والجزر اليمنية، وإنهاء أي تواجد عسكري لها في اليمن، ثالثا،التعويض الكامل والعادل لليمن وجبر الضرر الكبير الذي ألحقته دول العدوان باليمن طيلة سنوات العقد الماضي، ونحن كيمنيين متوكلين على الله وندرك جيدا ماذا يعني عدم استجابة تحالف العدوان لتنفيذ هذه المحددات، وماذا يجب علينا أن نفعل.وقال الحميري: الشعب والقوات المسلحة اليمنية ينتظرون إشارة من القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لخيارات تجبر وتلزم تحالف العدوان على تنفيذ تلك النقاط، وبقي على تحالف العدوان أن يدرك جيدا أن تجاهله للاستجابة لما طرح من جانب صنعاء، ستكون عاقبته وخسائره كبيرة عليه وفوق حساباته وتصوراته والعاقبة للمتقينوفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي عن إطلاق قواته 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدا استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
أكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء باليمن، توفيق الحميري، أن التصريحات الأخيرة لـ طارق صالح بشأن اليمن لا تدع مجالا للشك بأنهم لا يملكون وليسوا أصحاب قرار لا في الحرب ولا في التفاوض، وأنهم يتحركون بأصابع الخارج.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك
": إنهم بتلك التصريحات التي يدلون بها بين الحين والآخر، هم يقرون على أنفسهم بأنهم يتحركون وفق أجندات خارجية وهذا واضح في تصريحاتهم ومواقفهم وتحركاتهم بأنهم أدوات للعدو المحتل.
وتابع الحميري: الأحداث التي جرت خلال العامين الماضيين كشفت للشعب اليمني حقيقة تلك الأدوات بشكل أكبر وظهرت مواقفها المساندة لما سمي بتحالف حماية الإزدهار وكذلك مواقفها المؤيدة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي
على بلدنا خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس التي خضناها إسنادا لغزة، ومواجهتنا المباشرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، ولذلك تفاوضنا كان وسيبقى مع من يملك القرار ومن يحرك هؤلاء.
وفيما يتعلق بمساعي السلام في اليمن يقول الحميري،هناك ثلاثة محددات واضحة وقد أبلغ تحالف العدوان بها علنا في خطاب لقائد الثورة، وكذلك وضحها رئيس الوفد الوطني المفاوض للخروج من حالة اللاسلم واللاحرب وهي، أولا إنهاء العدوان والحصار على اليمن، وإيقاف التدخل في الشؤون اليمنية بشكل نهائي.
ويكمل الحميري، البند أو المحدد الثاني، خروج قوات تحالف العدوان من كافة الأراضي والجزر اليمنية، وإنهاء أي تواجد عسكري لها في اليمن، ثالثا،التعويض الكامل والعادل لليمن وجبر الضرر الكبير الذي ألحقته دول العدوان باليمن
طيلة سنوات العقد الماضي، ونحن كيمنيين متوكلين على الله وندرك جيدا ماذا يعني عدم استجابة تحالف العدوان لتنفيذ هذه المحددات، وماذا يجب علينا أن نفعل.
وقال الحميري: الشعب والقوات المسلحة اليمنية ينتظرون إشارة من القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لخيارات تجبر وتلزم تحالف العدوان على تنفيذ تلك النقاط، وبقي على تحالف العدوان أن يدرك جيدا أن تجاهله للاستجابة لما طرح من جانب صنعاء، ستكون عاقبته وخسائره كبيرة عليه وفوق حساباته وتصوراته والعاقبة للمتقين
وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي
عن إطلاق قواته 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدا استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل
والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.