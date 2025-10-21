https://sarabic.ae/20251021/هل-تنفجر-الأوضاع-مجددا-في-اليمن-بين-الشرعية-وأنصار-الله-بدعم-أمريكي-وإسرائيلي-1106258560.html

هل تنفجر الأوضاع مجددا في اليمن بين الشرعية و"أنصار الله" بدعم أمريكي وإسرائيلي؟

هل تنفجر الأوضاع مجددا في اليمن بين الشرعية و"أنصار الله" بدعم أمريكي وإسرائيلي؟

سبوتنيك عربي

دعت الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية إلى ضرورة العمل على إحلال السلام الشامل في اليمن في أسرع وقت ممكن، كما حذرت من عمليات التحشيد في الجبهات الداخلية بين... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T18:58+0000

2025-10-21T18:58+0000

2025-10-21T18:58+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

إسرائيل

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693207_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_98bd068ebd120f2067cce7871ce3bc9a.jpg

وتناولت العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية تقارير تتحدث عن عمليات إعادة التموضع في الجبهات اليمنية-اليمنية، في الوقت الذي تقوم أمريكا وإسرائيل بعمليات استطلاع جوي فوق الأراضي اليمنية، الأمر الذي أثار مخاوف الكثيرين من اشتعال الصراع مجددا في اليمن بعد توقف الحرب في غزة، يرى كثيرون أن الصراع في اليمن قد يتطور إلى مرحلة أشد خطورة خاصة مع تنامي القدرات العسكرية لأنصار الله، ما يعني أن التصعيد مجددا سوف تكون له أثمان باهظة على أي تحالف ضد صنعاء التي تقصف منذ عقد من الزمان وليس لديها ما تخسره.هل تتجه الأوضاع إلى التصعيد في اليمن أم أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة سوف يعملان على عدم انفجار الأوضاع أكثر مما هي عليه اليوم؟بداية يقول العميد عبد السلام سفيان، الخبير العسكري من العاصمة اليمنية صنعاء، "إن اليمن دعاة سلام، وبادروا قبل كل الأطراف إلى استحقاقات السلام، إيمانا منا بأن السلام هو خيارنا الاستراتيجي، السلام الذي يجب أن يكون مبنيا على أساس الاعتراف بحق اليمن السيادي واستقلاله وسيادته وقراره المستقل، دون تدخل من أحد، ودون أن يظل حديقة خلفية لبعض الأنظمة العربية".جاهزيتنا عاليةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن اليمن فرضت عليه الحرب، وواجهته بكل اقتدار، ومتى ما جنحوا للسلم فإننا أقرب الناس استجابة لذلك، وفي تقديري، التهدئة لم تحتاج إلى التأكيد على ذلك، فقد ذهبنا إليها بشروط لم تحقق ما نتطلع إليه، وقبلنا بالتهدئة وسرنا فيها لأننا اعتبرنا أن هناك أولوية وهي مساندة إخواننا في غزة ونصرة لقضيتهم ولتخفيف الضغط على المقاومة، حتى لا يشعروا أنهم وحيدون في هذه المعركة المهمة في واقع الأمة".وأكد سفيان "أن الجبهات على أهبة الاستعداد دون تحشيد والجبهات جاهزيتها عالية، وقدراتها في أفضل حال من أي وقت مضى، نحن ندرك أننا في أي لحظة يمكن أن نتفاجأ بخيارات، كما تفاجأنا بالعدوان في لحظة غير متوقعة بحسابات الواقع واللحظة كنا ندرك أن التحول الحاصل في اليمن، لا يمكن أن يجعل من تلك القوى التي كانت مهيمنة على اليمن وتعبث بمقدراته وقراره المستقل أن تقبل بهذا التحول في المنطقة، ولذلك أدركنا أنه لابد من تحرك عسكري، لكن لم نتوقع أن يأتي بتلك السرعة من جانب تلك التحالفات التي تقودها أمريكا".الأثمان الباهظةوأضاف، "صحيح أن التحشيد في الضفة الأخرى، على اعتبار أنهم يعتقدون أن هناك استجابة أمريكية وإسرائيلية، وأنهم سوف يحققون أهدافا أكثر حيوية بالنسبة للخارج من المرتزقة، وهي التأثير على هذا التحدي الذي الممثل في الصراع الإقليمي مع كيان الاحتلال".وأكد الخبير العسكري أن" وضع الجيش ممتاز جدا في كل الجبهات، وأنهم استثمروا عمليات التعبئة بشكل كبير خلال فترة الهدنة، وندرك جيدا أن معركتنا لن تتوقف عند حدود معينة، وقال إنهم يدركون أن معركتهم لن تتوقف عند حدود معينة"، مشيرا إلى أن "الأمريكان والإسرائيليين وأدواتهم في المنطقة وفي الداخل اليمني لن يقبلوا بأن يظل الجيش في صنعاء يشكل تهديدا على الوجود الإسرائيلي بهذه القدرات التي لم يستطيعوا أن يحدُوا منها ولم يستطيعوا أن يثنوهم عن موقفهم".وتوقع سفيان: "ربما نحن ذاهبون إلى خيارات المواجهة والأمر متروك للأيام القادمة، والأثمان المحتملة على مستوى الإقليم ستكون أكثر تأثيرا، ويعتقد أن هناك أثمان باهظة سيدفعها العدو قد تجعلهم يعيدوا النظر أكثر من مرة في الذهاب إلى تلك المواجهات"، مشيرا إلى أن "خيارات اليمن ستكون مفتوحة ولا نتعامل مع الأدوات، عندما نشعر أن هناك تحرك في أي مكان في الداخل، فإننا ننظر إلى ما وراء الأكمة وما الذي يحركه، وهذا هو أحد عوامل القوة التي يجب على الجميع أن يحسب حسابها".جاهزية عاليةمن جانبه يقول الكاتب والباحث السياسي اليمني، عدنان عبد الله الجنيد، "الوقائع الميدانية تُشير إلى تحشيد وتدريب مستمر لدى أنصار الله، وحدات برية وبحرية وجوية تواصل دورات تدريبية وتمارين تكتيكية، والجهوزية العامة عالية، والجيش والمجاهدون في حالة تأهب وينتظرون توجيهات القيادة سواء أصدرت توجيهات على المستوى الداخلي أو وفق مقتضيات التوافقات الإقليمية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الشرعية داخليا تفتقر إلى قرار مستقل وتبدو أداة في حسابات إقليمية ودولية، وهذا يضعف قدرتها على إدارة الموقف بصورة ذاتية".وقال الجنيد: "من جهة أخرى، فإن وجود طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية فوق أو قرب الأجواء اليمنية يزيد من عامل التوتر، بناء على ذلك، الوضع قابل للانفجار ويظل التصعيد واردا في أي لحظة، لكن الحالة الراهنة تظهر استعدادا دفاعيا لخيارات استجابة متعددة، أكثر منها هجوما عاجلا، ما لم تطرأ استفزازات كبرى أو تحركات خارجية مباشرة".التصعيد المحتملوأوضح الباحث السياسي "أن هناك عناصر واضحة تشير إلى إمكانية تصعيد"، مشيرا إلى "استمرار تحشيد أنصار الله وتدريباتهم، وضعف القرار لدى "الشرعية" وتحويلها إلى أداة في يد أطراف خارجية، ووجود تحليقات استطلاعية غربية يزيد من احتمالات خطأ أو تصعيد متسلسل".وأشار الجنيد إلى أن" التصعيد المحتمل يندرج تحت خيارين، وكلاهما قائم بحسب المعطيات، أولهما إسناد غزة وتفعيل شكل من أشكال الدعم السياسي واللوجستي، وربما العملي (وفق تنسيق غرفة عمليات المحور) كرد على خروقات أو تصعيدات كبيرة في ساحة غزة".ولفت الجنيد إلى أن "التصعيد محتمل ومتوقف على قرارات جهات خارجية ومحلية متحركة، لكن الموقف الآن يميل إلى الاستعداد والردع مع تحذير واضح للدول الإقليمية، من أن تكون ساحة عبور أو منصة لخيارات تزيد التوتر، والدعوة إلى ضبط الأوضاع دبلوماسيا لتجنّب انفجار إقليمي أوسع".توازن الضعفبدوره يقول المحلل السياسي اليمني د.عبد الستار الشميري، "إن دعوة الرئاسي اليمني خلال الأيام الماضية لتشكيل تحالف دولي هي دعوة حاجة وهي دعوة إعلان عدم القدرة على مواجهة الحوثي للشرعية بمفردها، كل الوقائع تقول إن هناك توازن ضعف بين المعسكرين في الميدان، الحوثيين (أنصار الله) من جهة والشرعية من جهة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن الذهاب إلى معركة التضاريس الصعبة بإمكانيات الشرعية مستحيلة، فهو يطرح هذا الأمر بعد أن صنف الحوثي جماعة إرهابية كخيار وحيد إذا أراد المجتمع الدولي الإسهام في دعم الشرعية والاشتراك بمعركة جوية وبحرية، وغير ذلك لن يكون وجيها ولا تحصل".وتابع الشميري "أن الشرعية بلغت الحد الأقصى في أخذ الأراضي التي كانت بيد الحوثي وهي تشكل تقريبا سبعين إلى 75 في المئة من أراضي اليمن بشكل عام، معظمها أراضي في الجنوب، الجنوب بشكل عام هو قد تحرر وهو الأكبر وجزء من الشمال في محافظة مأرب والبيضاء وتعز، ولا تزال محافظات مهمة كالعاصمة صنعاء وغيرها بيد الحوثي، وهي تشكل بالخارطة الجغرافية ما نسبته تقريبا ثلاثين في المئة على الأقل زائد كثافة سكانية".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20251020/أنصار-الله-واشنطن-تستغل-النشاط-الأممي-في-اليمن-لدعم-إسرائيل-استخباراتيا-1106222247.html

https://sarabic.ae/20251017/هل-تركز-إسرائيل-على-استهداف-حزب-الله-وأنصار-الله-بعد-توقف-الحرب-في-غزة؟-1106101696.html

https://sarabic.ae/20251021/مقتل-5-جنود-وإصابة-20-آخرين-إثر-هجوم-لتنظيم-القاعدة-على-ثكنة-عسكرية-جنوبي-اليمن-1106245545.html

https://sarabic.ae/20250916/الانقسامات-داخل-معسكر-الشرعية-هل-تؤدي-إلى-نشوب-صراع-جديد-في-اليمن-1104918230.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, إسرائيل, أنصار الله