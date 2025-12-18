https://sarabic.ae/20251218/مستشار-المجلس-السياسي-في-صنعاء-لـسبوتنيك-لا-جدية-لدى-التحالف-بشأن-ملف-الأسرى-1108314439.html

مستشار المجلس السياسي في صنعاء لـ"سبوتنيك": لا جدية لدى التحالف بشأن ملف الأسرى

مستشار المجلس السياسي في صنعاء لـ"سبوتنيك": لا جدية لدى التحالف بشأن ملف الأسرى

سبوتنيك عربي

أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الدكتور عبد العزيز الترب، أن من وصفهم بـ "دول العدوان" (في إشارة إلى دول التحالف العربي)، ليس لديها جدية بشأن ملف... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T20:10+0000

2025-12-18T20:10+0000

2025-12-18T20:10+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465660_0:15:751:437_1920x0_80_0_0_6eeb1c2334357b1c03c8008bcbcabcc3.jpg

وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا داعي لمزيد من المغالطات حيث أن مقترح (الكل مقابل الكل) نعتبره مشروع إنساني بامتياز... نريد أن تفرح عائلات الأسرى، وهذه توجيهات القيادة الثورية والسياسية منذ وقت طويل".وأشار مستشار المجلس السياسي إلى أن "عام 2026، سيكون عام مهم جدا للاستقرار والأمن في المنطقة، وفي نفس الوقت الذي نطالب فيه بتنفيذ صفقة الأسرى (الكل مقابل الكل) نرفض رفض قاطع أي مساع تبذل لتمديد الهدنة".وطالب الترب دول التحالف بمراجعة كل ما جرى ويجري منذ بداية العدوان والحصار، والابتعاد عن المكابرة والمغامرات.وشدد الترب على ضرورة أن تسرع دول التحالف في تنفيذ ما تم التوصل إليه بالوساطة العمانية إن أرادوا السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أي شيء غير ذلك، سوف يتم انتزاع الحق بالقوة والصبر والتصميم والندية.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20251207/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تطالب-بإعادة-تشغيل-مطار-صنعاء-لضرورات-إنسانية--1107918961.html

https://sarabic.ae/20251027/ما-تداعيات-قرار-الأمم-المتحدة-بتقليص-أعداد-موظفيها-في-صنعاء-على-الوضع-الإنساني-في-اليمن-1106452643.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن