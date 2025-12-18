عربي
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا داعي لمزيد من المغالطات حيث أن مقترح (الكل مقابل الكل) نعتبره مشروع إنساني بامتياز... نريد أن تفرح عائلات الأسرى، وهذه توجيهات القيادة الثورية والسياسية منذ وقت طويل".وأشار مستشار المجلس السياسي إلى أن "عام 2026، سيكون عام مهم جدا للاستقرار والأمن في المنطقة، وفي نفس الوقت الذي نطالب فيه بتنفيذ صفقة الأسرى (الكل مقابل الكل) نرفض رفض قاطع أي مساع تبذل لتمديد الهدنة".وطالب الترب دول التحالف بمراجعة كل ما جرى ويجري منذ بداية العدوان والحصار، والابتعاد عن المكابرة والمغامرات.وشدد الترب على ضرورة أن تسرع دول التحالف في تنفيذ ما تم التوصل إليه بالوساطة العمانية إن أرادوا السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أي شيء غير ذلك، سوف يتم انتزاع الحق بالقوة والصبر والتصميم والندية.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
مستشار المجلس السياسي في صنعاء لـ"سبوتنيك": لا جدية لدى التحالف بشأن ملف الأسرى

أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الدكتور عبد العزيز الترب، أن من وصفهم بـ "دول العدوان" (في إشارة إلى دول التحالف العربي)، ليس لديها جدية بشأن ملف الأسرى، مضيفا: "أكدنا في أكثر من تصريح بأن مقترح "الكل مقابل الكل" هو أفضل ما يمكن الحديث عنه".
وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لا داعي لمزيد من المغالطات حيث أن مقترح (الكل مقابل الكل) نعتبره مشروع إنساني بامتياز... نريد أن تفرح عائلات الأسرى، وهذه توجيهات القيادة الثورية والسياسية منذ وقت طويل".
مطار صنعاء الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
اليمن.. "أنصار الله" تطالب بإعادة تشغيل مطار صنعاء لـ"ضرورات إنسانية "
7 ديسمبر, 21:37 GMT
وأشار مستشار المجلس السياسي إلى أن "عام 2026، سيكون عام مهم جدا للاستقرار والأمن في المنطقة، وفي نفس الوقت الذي نطالب فيه بتنفيذ صفقة الأسرى (الكل مقابل الكل) نرفض رفض قاطع أي مساع تبذل لتمديد الهدنة".
وطالب الترب دول التحالف بمراجعة كل ما جرى ويجري منذ بداية العدوان والحصار، والابتعاد عن المكابرة والمغامرات.
وشدد الترب على ضرورة أن تسرع دول التحالف في تنفيذ ما تم التوصل إليه بالوساطة العمانية إن أرادوا السلام والاستقرار في المنطقة، وأن أي شيء غير ذلك، سوف يتم انتزاع الحق بالقوة والصبر والتصميم والندية.
طار صنعاء يستقبل أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
ما تداعيات قرار الأمم المتحدة بتقليص أعداد موظفيها في صنعاء على الوضع الإنساني في اليمن؟
27 أكتوبر, 17:15 GMT
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
