جماعة "أنصار الله" اليمنية تطالب بإعادة تشغيل مطار صنعاء لضرورات إنسانية

طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد، بإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، زاعمة "أن عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة القيود المفروضة على المطار منذ...

القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، خلال وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي في مطار صنعاء، بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، الذي يصادف 7 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، إن "المطار ظل مغلقا تماما رغم جاهزيته الفنية الكاملة"، مضيفاً أن "15 مريضاً يتوفون يوميا بسبب القيود المفروضة".وأكد أن "مطار صنعاء جاهز تماماً ولا يوجد أي مبرر فني لإبقائه مغلقاً"، مطالباً منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنظمات الدولية بـ "التحرك السريع لفتح المطار أمام كافة شركات الطيران دون قيود أو شروط".واعتبر أن "الحصار الجوي فاقم الكارثة الصحية في البلاد، ورفع نسبة الوفيات، وأدى إلى نقص حاد في الأدوية بنسبة 60 في المائة، مؤكداً أن "فتح مطار صنعاء يمثل ضرورة إنسانية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".بدوره، قال رئيس "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في حكومة "أنصار الله" علي تيسير، إن المطار كان يخدم ما يقارب مليونين و500 ألف مسافر سنوياً، إضافة إلى 800 ألف مسافر عبر مطار الحديدة الدولي قبل استهدافه.ودعا بيان الوقفة الاحتجاجية، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة الطيران المدني الدولي، إلى "التدخل العاجل لرفع الحصار، وإصدار قرار ملزم بإعادة إعمار المطارات اليمنية، وتشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية للطيران".وفي 29 أيار/مايو الماضي، أعلنت شركة الخطوط اليمنية الناقل الجوي الوطني في اليمن، توقف رحلاتها التجارية عبر مطار صنعاء الدولي والمحصورة من وإلى الأردن، بعد ما قصفت مقاتلات إسرائيلية مرافق المطار ودمرت آخر طائرة مدنية فيه، على خلفية هجمات "أنصار الله" على إسرائيل رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة."أنصار الله": نحن في ترقب دائم لالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار

