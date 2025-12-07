عربي
جماعة "أنصار الله" اليمنية تطالب بإعادة تشغيل مطار صنعاء لضرورات إنسانية
جماعة "أنصار الله" اليمنية تطالب بإعادة تشغيل مطار صنعاء لضرورات إنسانية
سبوتنيك عربي
طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد، بإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، زاعمة "أن عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة القيود المفروضة على المطار منذ... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد، بإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، زاعمة "أن عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة القيود المفروضة على المطار منذ عام 2015 تسببت بوفاة نحو 1.5 مليون مريض".
القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، خلال وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي في مطار صنعاء، بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، الذي يصادف 7 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، إن "المطار ظل مغلقا تماما رغم جاهزيته الفنية الكاملة"، مضيفاً أن "15 مريضاً يتوفون يوميا بسبب القيود المفروضة".
وأكد أن "مطار صنعاء جاهز تماماً ولا يوجد أي مبرر فني لإبقائه مغلقاً"، مطالباً منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنظمات الدولية بـ "التحرك السريع لفتح المطار أمام كافة شركات الطيران دون قيود أو شروط".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، إن "آلاف المرضى يفقدون حياتهم سنوياً بسبب منعهم من السفر أو منع دخول الأدوية المنقذة للحياة"، وأوضح أن "إغلاق المطار أدى إلى تعطّل برامج علاجية كانت تعتمد على البعثات الطبية الدولية، وحرمان آلاف المرضى وخاصة مرضى الأورام والقلب والكبد والفشل الكلوي من العلاج في الوقت المناسب".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتسيير رحلات عبر مطار صنعاء لنقل عقارات "منقذة للحياة"
20 نوفمبر, 17:50 GMT
واعتبر أن "الحصار الجوي فاقم الكارثة الصحية في البلاد، ورفع نسبة الوفيات، وأدى إلى نقص حاد في الأدوية بنسبة 60 في المائة، مؤكداً أن "فتح مطار صنعاء يمثل ضرورة إنسانية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
بدوره، قال رئيس "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في حكومة "أنصار الله" علي تيسير، إن المطار كان يخدم ما يقارب مليونين و500 ألف مسافر سنوياً، إضافة إلى 800 ألف مسافر عبر مطار الحديدة الدولي قبل استهدافه.
وزعم أن القيود على حركة الملاحة الجوية والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، تسببت "في وفاة أكثر من مليون ونص المليون مريض بسبب منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما توفي 125 ألف مريض آخرين لعدم تمكنهم من السفر إلى الخارج للعلاج، مع وجود 250 ألف حالة حرجة بحاجة عاجلة للسفر".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن
4 ديسمبر, 02:53 GMT
ودعا بيان الوقفة الاحتجاجية، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة الطيران المدني الدولي، إلى "التدخل العاجل لرفع الحصار، وإصدار قرار ملزم بإعادة إعمار المطارات اليمنية، وتشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية للطيران".
وفي 29 أيار/مايو الماضي، أعلنت شركة الخطوط اليمنية الناقل الجوي الوطني في اليمن، توقف رحلاتها التجارية عبر مطار صنعاء الدولي والمحصورة من وإلى الأردن، بعد ما قصفت مقاتلات إسرائيلية مرافق المطار ودمرت آخر طائرة مدنية فيه، على خلفية هجمات "أنصار الله" على إسرائيل رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وردت إسرائيل بتنفيذ مئات الغارات الجوية على مناطق سيطرة الجماعة خلفت قتلى وجرحى، ودمارا واسعا في البنية العسكرية والأمنية والمدنية.

جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
"أنصار الله" تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس العمل الإنساني" في اليمن
1 نوفمبر, 16:44 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
"أنصار الله": نحن في ترقب دائم لالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
