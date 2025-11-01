https://sarabic.ae/20251101/أنصار-الله-تتهم-منظمة-الصحة-العالمية-بـ-تسييس-العمل-الإنساني-في-اليمن-1106643060.html

"أنصار الله" تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس العمل الإنساني" في اليمن

"أنصار الله" تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس العمل الإنساني" في اليمن

سبوتنيك عربي

وجهت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، اتهاماً مباشراً إلى منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس عملها الإنساني" في اليمن، كاشفة عن إيقاف المنظمة لبرامج حيوية... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T16:44+0000

2025-11-01T16:44+0000

2025-11-01T16:44+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

منظمة الصحة العالمية

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg

وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إنها "تستنكر إيقاف منظمة الصحة العالمية لبرامج المساعدات المتصلة بدعم القطاع الصحي ولدواع سياسية". وأضاف أبو راس أن المنظمات الأممية "أوقفت الكثير من برامج المساعدات خلال السنوات الأخيرة وصولاً إلى التورط بجريمة استهداف الحكومة وإيقاف دعم القطاع الصحي". وفي ختام تصريحاته، رحب أبو راس بـ "العمل الإنساني"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من المنظمات تعمل وتتمتع بعلاقات طيبة مع الحكومة وتتلقى كل التسهيلات".وفي 16 أكتوبر الماضي، اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي موظفين أمميين، بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، بالتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة، مشيرا إلى ضبط تجهيزات للرصد والاستهداف وأجهزة لاختراق الاتصالات.ومنذ نهاية أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ونفذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعضهم، وذلك بعد اتهامات وجهتها لهؤلاء الموظفين بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي وتسعة من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء أواخر أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا. ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20251031/قيادي-في-أنصار-الله-يتوعد-إسرائيل-برد-قاس-بعد-تهديدات-وزير-دفاعها-للجماعة-1106578778.html

https://sarabic.ae/20251028/أنصار-الله-اليمنية-تعتقل-مسؤولا-رفيعا-بحكومتها-بتهمة-التجسس-لصالح-أطراف-خارجية-1106498775.html

https://sarabic.ae/20251024/اليمن--أنصار-الله-تعتقل-7-من-موظفي-الأمم-المتحدة-في-صنعاء-1106365583.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, منظمة الصحة العالمية, أخبار إسرائيل اليوم