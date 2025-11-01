https://sarabic.ae/20251101/أنصار-الله-تتهم-منظمة-الصحة-العالمية-بـ-تسييس-العمل-الإنساني-في-اليمن-1106643060.html
"أنصار الله" تتهم منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس العمل الإنساني" في اليمن
وجهت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، اتهاماً مباشراً إلى منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس عملها الإنساني" في اليمن، كاشفة عن إيقاف المنظمة لبرامج حيوية... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إنها "تستنكر إيقاف منظمة الصحة العالمية لبرامج المساعدات المتصلة بدعم القطاع الصحي ولدواع سياسية". وأضاف أبو راس أن المنظمات الأممية "أوقفت الكثير من برامج المساعدات خلال السنوات الأخيرة وصولاً إلى التورط بجريمة استهداف الحكومة وإيقاف دعم القطاع الصحي". وفي ختام تصريحاته، رحب أبو راس بـ "العمل الإنساني"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من المنظمات تعمل وتتمتع بعلاقات طيبة مع الحكومة وتتلقى كل التسهيلات".وفي 16 أكتوبر الماضي، اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي موظفين أمميين، بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، بالتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة، مشيرا إلى ضبط تجهيزات للرصد والاستهداف وأجهزة لاختراق الاتصالات.ومنذ نهاية أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ونفذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعضهم، وذلك بعد اتهامات وجهتها لهؤلاء الموظفين بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي وتسعة من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء أواخر أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا. ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
وجهت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، اتهاماً مباشراً إلى منظمة الصحة العالمية بـ "تسييس عملها الإنساني" في اليمن، كاشفة عن إيقاف المنظمة لبرامج حيوية لدعم القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله
"، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إنها "تستنكر إيقاف منظمة الصحة العالمية لبرامج المساعدات المتصلة بدعم القطاع الصحي ولدواع سياسية".
وفي تصريح نُقل عن نائب وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله"، عبد الواحد أبو راس، قال إن منظمة الصحة العالمية "تقوم بشكل فج بتسييس العمل الإنساني رغم كونها تمارس عملها بكل حرية".
وأضاف أبو راس أن المنظمات الأممية "أوقفت الكثير من برامج المساعدات خلال السنوات الأخيرة وصولاً إلى التورط بجريمة استهداف الحكومة وإيقاف دعم القطاع الصحي".
وذكر المسؤول في حكومة "أنصار الله" أن هناك "توجهاً عدائياً واستهدافاً للخدمات الأساسية وصولاً إلى إيقاف الأكسجين المدعوم للمستشفيات"، على حد وصفه.
وفي ختام تصريحاته، رحب أبو راس بـ "العمل الإنساني"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من المنظمات تعمل وتتمتع بعلاقات طيبة مع الحكومة وتتلقى كل التسهيلات".
وفي 16 أكتوبر الماضي، اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي موظفين أمميين، بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، بالتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة
، مشيرا إلى ضبط تجهيزات للرصد والاستهداف وأجهزة لاختراق الاتصالات.
ومنذ نهاية أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ونفذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعضهم، وذلك بعد اتهامات وجهتها لهؤلاء الموظفين بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي وتسعة من وزرائها بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء أواخر أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلا.
وفي التاسع من أكتوبر الماضي، كشفت جماعة "أنصار الله" عن إطلاق قواتها 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدة استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة
بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن
، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.