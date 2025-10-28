عربي
أمساليوم
بث مباشر
"أنصار الله" اليمنية تعتقل مسؤولا رفيعا بحكومتها بتهمة التجسس لصالح أطراف خارجية
"أنصار الله" اليمنية تعتقل مسؤولا رفيعا بحكومتها بتهمة التجسس لصالح أطراف خارجية

21:16 GMT 28.10.2025
اعتقلت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، الثلاثاء، مسؤولاً رفيعاً في السلطات التابعة لها بتهمة التجسس لصالح قوى خارجية، على خلفية اغتيال رئيس الحكومة التابعة للجماعة وعدد من وزرائها أواخر أغسطس الماضي.
وأفاد مصدر في "أنصار الله" بأن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة اعتقلت أمين سر المجلس السياسي الأعلى المشكل منها ياسر الحوري، وداهمت منزله حيث صادرت ممتلكات شخصية له، بينها هواتفه، بتهمة التجسس لحساب أطراف خارجية.
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
"أنصار الله": واشنطن تستغل النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
20 أكتوبر, 19:53 GMT
وأضاف أن قيادة المجلس السياسي الأعلى أقالت الحوري من منصبه بعد اعتقاله تمهيداً لتعيين آخر.
والحوري هو الأمين العام المساعد لحزب الحق اليمني، ويشغل منصب أمانة سر المجلس السياسي الأعلى منذ تشكيله كواجهة سياسية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله" في يوليو 2016.
وبالتزامن شنت "أنصار الله" اعتقالات أخرى في محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء)، طالت 14 شخصاً بينهم قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن) ورجال دين وتربويين وأكاديميين، حسب مصدر يمني لـ"سبوتنيك".
ويوم الخميس الماضي، اتهم زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، موظفين تابعين للأمم المتحدة في اليمن، بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الأغذية العالمي، بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي، مشيراً إلى ضبط تجهيزات للرصد والاستهداف وأجهزة لاختراق الاتصالات.
ومنذ نهاية أغسطس الماضي، اقتحمت قوات "أنصار الله" اليمنية بشكل متكرر مكاتب ومقرات عدة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، ونفّذت عمليات احتجاز متعددة لموظفين أمميين محليين أو أجانب، أفرجت عن بعضهم، وذلك بعد اتهامات وجهتها لهؤلاء الموظفين بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي، وتسعة من وزرائها، بغارات جوية إسرائيلية على صنعاء أواخر أغسطس الماضي، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة جملة وتفصيلاً.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
"أنصار الله": الحل السياسي في اليمن لم يعد ممكنا
17 أكتوبر, 16:12 GMT
وفي التاسع من أكتوبر الجاري، كشفت جماعة "أنصار الله" عن إطلاق قواتها 1835 صاروخاً ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدة استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
