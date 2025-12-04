"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لتنفيذ-خارطة-طريق-تمهد-للسلام-في-اليمن-1107794676.html
"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن
"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن
سبوتنيك عربي
كررت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأربعاء، دعوتها للأمم المتحدة، للعمل على تنفيذ خارطة طريق تمهيدية للسلام، توافقت عليها الجماعة مع المملكة... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T02:53+0000
2025-12-04T03:23+0000
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها "أنصار الله"، أن "نائب وزير الخارجية [في حكومة الجماعة] عبد الواحد أبو راس، التقى عبر تقنية الاتصال المرئي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ"، مشيرة إلى أنه "جدد التأكيد على أن يد صنعاء ممدودة للسلام، وأن الوقت قد حان لاستئناف التسوية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق وما تضمنته من استحقاقات إنسانية".وقالت إن "نائب وزير الخارجية أعرب في اللقاء عن تقدير حكومة (التغيير والبناء) للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن ودعمها لجهوده في هذا المضمار".من جهته، أطلع المبعوث الأممي المسؤول في حكومة "أنصار الله" على "نتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف، وكذا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن"، مؤكداً "حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".وتأتي دعوة القيادي في حكومة "أنصار الله" للأمم المتحدة بعد توجيهه في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رسالة إلى المبعوث دعاه فيها إلى الدفع بجهود تنفيذ خارطة طريق تتضمن تدابير إنسانية واقتصادية تمهد لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة حلحلة الملف الإنساني، معتبراً أنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخير.وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أفاد مصدر يمني لسبوتنيك، بإجراء عُمان اتصالات مع السعودية و"أنصار الله"، بطلب من الجماعة لاستئناف الجهود نحو تنفيذ خارطة طريق توافق عليها الجانبان، خاصة بعد إيقاف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تعثرت على إثرها مساعي إنهاء الصراع الدائر في اليمن.ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حث المبعوث الأممي أطراف الأزمة اليمنية على "استغلال فرصة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتجديد الزخم نحو السلام في اليمن، وتهيئة الظروف التي تدعم خفض التصعيد بشكل مستدام، وتدفع العجلة قدمًا نحو عملية سياسية جامعة"، مشدداً على "ضرورة اغتنام الفرصة من خلال اتباع نهج منسق".وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" مهدي المشاط، دعا في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، السعودية إلى "الانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان [يقصد العمليات العسكرية للتحالف العربي] والحصار والاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام [في إشارة إلى شروط الجماعة على المملكة بمعالجة الملف الإنساني]".سبق ذلك، تصعيد "أنصار الله" من خطابها ضد السعودية، إذ اتهمت الجماعة المملكة بـ "تدمير اليمن وتجويع شعبه وحصاره والتسبب في إيقاف دفع رواتب الموظفين".وأعلن المبعوث الأممي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عدم تمكنه من المضي قدمًا بشأن خارطة الطريق، مرجعاً ذلك إلى أن اليمن أصبح جزءاً من التوتر الإقليمي من خلال هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2023، كشف غروندبرغ عن توصل الأطراف اليمنية إلى التزام بتنفيذ تدابير تشمل وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية بينها دفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق المغلقة بسبب الحرب، وإجراء تبادل للمحتجزين على خلفية الصراع، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بـ "الخطوة الهامة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20251120/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لتسيير-رحلات-عبر-مطار-صنعاء-لنقل-عقارات-منقذة-للحياة-1107338069.html
https://sarabic.ae/20251117/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-أخطر-ما-جاء-في-قرار-مجلس-الأمن-الأخير-بشأن-اليمن-الذي-رفضته-أنصار-الله--1107209399.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c3a0ff1238d616a98ec6dec217775cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله
أنصار الله

"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن

02:53 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 03:23 GMT 04.12.2025)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
كررت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأربعاء، دعوتها للأمم المتحدة، للعمل على تنفيذ خارطة طريق تمهيدية للسلام، توافقت عليها الجماعة مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن أواخر 2023.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها "أنصار الله"، أن "نائب وزير الخارجية [في حكومة الجماعة] عبد الواحد أبو راس، التقى عبر تقنية الاتصال المرئي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ"، مشيرة إلى أنه "جدد التأكيد على أن يد صنعاء ممدودة للسلام، وأن الوقت قد حان لاستئناف التسوية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق وما تضمنته من استحقاقات إنسانية".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتسيير رحلات عبر مطار صنعاء لنقل عقارات "منقذة للحياة"
20 نوفمبر, 17:50 GMT
وقالت إن "نائب وزير الخارجية أعرب في اللقاء عن تقدير حكومة (التغيير والبناء) للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن ودعمها لجهوده في هذا المضمار".
من جهته، أطلع المبعوث الأممي المسؤول في حكومة "أنصار الله" على "نتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف، وكذا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن"، مؤكداً "حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".
وتأتي دعوة القيادي في حكومة "أنصار الله" للأمم المتحدة بعد توجيهه في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رسالة إلى المبعوث دعاه فيها إلى الدفع بجهود تنفيذ خارطة طريق تتضمن تدابير إنسانية واقتصادية تمهد لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة حلحلة الملف الإنساني، معتبراً أنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخير.
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أفاد مصدر يمني لسبوتنيك، بإجراء عُمان اتصالات مع السعودية و"أنصار الله"، بطلب من الجماعة لاستئناف الجهود نحو تنفيذ خارطة طريق توافق عليها الجانبان، خاصة بعد إيقاف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تعثرت على إثرها مساعي إنهاء الصراع الدائر في اليمن.
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" أخطر ما جاء في قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن الذي رفضته "أنصار الله"
17 نوفمبر, 19:02 GMT
ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حث المبعوث الأممي أطراف الأزمة اليمنية على "استغلال فرصة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتجديد الزخم نحو السلام في اليمن، وتهيئة الظروف التي تدعم خفض التصعيد بشكل مستدام، وتدفع العجلة قدمًا نحو عملية سياسية جامعة"، مشدداً على "ضرورة اغتنام الفرصة من خلال اتباع نهج منسق".
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" مهدي المشاط، دعا في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، السعودية إلى "الانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان [يقصد العمليات العسكرية للتحالف العربي] والحصار والاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام [في إشارة إلى شروط الجماعة على المملكة بمعالجة الملف الإنساني]".
سبق ذلك، تصعيد "أنصار الله" من خطابها ضد السعودية، إذ اتهمت الجماعة المملكة بـ "تدمير اليمن وتجويع شعبه وحصاره والتسبب في إيقاف دفع رواتب الموظفين".
وأعلن المبعوث الأممي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عدم تمكنه من المضي قدمًا بشأن خارطة الطريق، مرجعاً ذلك إلى أن اليمن أصبح جزءاً من التوتر الإقليمي من خلال هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2023، كشف غروندبرغ عن توصل الأطراف اليمنية إلى التزام بتنفيذ تدابير تشمل وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية بينها دفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق المغلقة بسبب الحرب، وإجراء تبادل للمحتجزين على خلفية الصراع، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بـ "الخطوة الهامة".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала