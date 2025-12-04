https://sarabic.ae/20251204/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لتنفيذ-خارطة-طريق-تمهد-للسلام-في-اليمن-1107794676.html

"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن

"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن

سبوتنيك عربي

كررت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأربعاء، دعوتها للأمم المتحدة، للعمل على تنفيذ خارطة طريق تمهيدية للسلام، توافقت عليها الجماعة مع المملكة... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T02:53+0000

2025-12-04T02:53+0000

2025-12-04T03:23+0000

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها "أنصار الله"، أن "نائب وزير الخارجية [في حكومة الجماعة] عبد الواحد أبو راس، التقى عبر تقنية الاتصال المرئي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ"، مشيرة إلى أنه "جدد التأكيد على أن يد صنعاء ممدودة للسلام، وأن الوقت قد حان لاستئناف التسوية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق وما تضمنته من استحقاقات إنسانية".وقالت إن "نائب وزير الخارجية أعرب في اللقاء عن تقدير حكومة (التغيير والبناء) للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن ودعمها لجهوده في هذا المضمار".من جهته، أطلع المبعوث الأممي المسؤول في حكومة "أنصار الله" على "نتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف، وكذا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن"، مؤكداً "حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".وتأتي دعوة القيادي في حكومة "أنصار الله" للأمم المتحدة بعد توجيهه في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رسالة إلى المبعوث دعاه فيها إلى الدفع بجهود تنفيذ خارطة طريق تتضمن تدابير إنسانية واقتصادية تمهد لتحقيق السلام، مشدداً على ضرورة حلحلة الملف الإنساني، معتبراً أنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخير.وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أفاد مصدر يمني لسبوتنيك، بإجراء عُمان اتصالات مع السعودية و"أنصار الله"، بطلب من الجماعة لاستئناف الجهود نحو تنفيذ خارطة طريق توافق عليها الجانبان، خاصة بعد إيقاف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تعثرت على إثرها مساعي إنهاء الصراع الدائر في اليمن.ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حث المبعوث الأممي أطراف الأزمة اليمنية على "استغلال فرصة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتجديد الزخم نحو السلام في اليمن، وتهيئة الظروف التي تدعم خفض التصعيد بشكل مستدام، وتدفع العجلة قدمًا نحو عملية سياسية جامعة"، مشدداً على "ضرورة اغتنام الفرصة من خلال اتباع نهج منسق".وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" مهدي المشاط، دعا في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، السعودية إلى "الانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان [يقصد العمليات العسكرية للتحالف العربي] والحصار والاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام [في إشارة إلى شروط الجماعة على المملكة بمعالجة الملف الإنساني]".سبق ذلك، تصعيد "أنصار الله" من خطابها ضد السعودية، إذ اتهمت الجماعة المملكة بـ "تدمير اليمن وتجويع شعبه وحصاره والتسبب في إيقاف دفع رواتب الموظفين".وأعلن المبعوث الأممي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عدم تمكنه من المضي قدمًا بشأن خارطة الطريق، مرجعاً ذلك إلى أن اليمن أصبح جزءاً من التوتر الإقليمي من خلال هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2023، كشف غروندبرغ عن توصل الأطراف اليمنية إلى التزام بتنفيذ تدابير تشمل وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية بينها دفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق المغلقة بسبب الحرب، وإجراء تبادل للمحتجزين على خلفية الصراع، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، واصفاً ذلك بـ "الخطوة الهامة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20251120/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لتسيير-رحلات-عبر-مطار-صنعاء-لنقل-عقارات-منقذة-للحياة-1107338069.html

https://sarabic.ae/20251117/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-أخطر-ما-جاء-في-قرار-مجلس-الأمن-الأخير-بشأن-اليمن-الذي-رفضته-أنصار-الله--1107209399.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله