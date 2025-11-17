https://sarabic.ae/20251117/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-أخطر-ما-جاء-في-قرار-مجلس-الأمن-الأخير-بشأن-اليمن-الذي-رفضته-أنصار-الله--1107209399.html

خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" أخطر ما جاء في قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن الذي رفضته "أنصار الله"

خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" أخطر ما جاء في قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن الذي رفضته "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أثار قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2801 بشأن الحرب في اليمن الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى القرار الذي قوبل بالرفض في شمال اليمن من جانب أنصار الله... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T19:02+0000

2025-11-17T19:02+0000

2025-11-17T19:08+0000

حصري

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_fef52ef1e45e81c02c92d6896e8d275d.jpg

يرى مراقبون أن أنصار الله يرون في القرار التفاف على المكاسب التي تحققت لهم في البحر الأحمر وكذلك محاولة تقويض قوتهم العسكرية، حيث أن القرار يعطي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها مبررات لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على السفن بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية، ما يعني بوضوح عسكرة البحر الأحمر بقرار من مجلس الأمن لصالح أمريكا وأوروبا، الأمر الذي دفع روسيا والصين بعدم التصويت على القرار رغم حصوله على الأغلبية واعتماده.ما هي تداعيات القرار الأممي 2801 على الأزمة في اليمن ولماذا رفضته أنصار الله في صنعاء؟بداية يقول، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء، العميد حميد عبد القادر،" إن مجلس الأمن استيقظ مؤخرا ليمدد العقوبات على اليمن، في الوقت الذي غض الطرف عن الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا، اليوم صحا مجلس الأمن ليعاقب صنعاء على موقفها المساند لقطاع غزة في مواجهة أبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".رسالة تحذيروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" : "مجلس الأمن لا تعنيه الشعوب المستضعفة، وأصبح المجلس اليوم ينفذ أجندة لصالح قوى الاستكبار وأمراء النفط مجلس الأمن غير نزيه، والدليل أن كيان ارتكب جرائم حرب بغزة لم نر قرار يدينه".وأشار عبد القادر، إلى أن" شركة فيس بوك (المحظورة في روسيا) قامت بغلق حسابات الناشطين الموالين لأنصار الله ضمن خطط التضييق لخدمة لمصالح الكيان وأعوانه، ويبدو أن هناك تحضير أمريكي بريطاني إسرائيلي خليجي لشن عدوان جديد على اليمن".وتابع،" نظرا للتطورات التي ترصدها صنعاء على المشهد الراهن، قامت بإعلان الاستنفار العسكري والسياسي والإعلامي ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة أي تصعيد عسكري على اليمن".وأوضح عبد القادر، "أن اليمن يوجه رسالة تحذير لقوى الاستكبار والدول المطبعة، أن أي عدوان مجددا على اليمن، سيكون الرد بإحراق كل دول الإقليم المطبعة وإغلاق مضيق باب المندب إغلاق كامل، وعدم بيع النفط الخليجي لقوى الاستكبار، وسيتم ضرب التواجد الأمريكي في البحر الأحمر وأيضا ضرب أرامكو وحقول النفط التي تغذي قوى الاستكبار وسيتم اغلاق المضيق وفرض حصار على العالم بأسره، لأن الصراع بين معسكرين حق وباطل صراع وجود نكون أو لانكون، ومن كذب جرب".قراءة إستراتيجيةمن جانبه يقول، الكاتب والباحث السياسي اليمني، عدنان عبدالله الجنيد، "رفض أنصار الله القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن ليس خطوة عابرة، بل هو موقف مبني على قراءة استراتيجية عميقة يرى شعب الإيمان والحكمة، أنها تكشف أهدافا خفية تخدم مصالح الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي قبل أي طرف آخر".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذا الرفض يقوم على عدد من المحاور الرئيسية من بينها، أن القرار يستهدف مكاسب استراتيجية حققها الشعب اليمني في البحر الأحمر، ويرى هذا الشعب أن البحرين الأحمر والعربي تحوّلا إلى ورقة الردع الأقوى في الصراع، وأن محاولة مجلس الأمن فرض ملاحظة ومراقبة دولية" على الممرات البحرية ليست سوى خطوة لانتزاع هذه الورقة من اليمن، عبر فرض وصاية غربية على باب المندب والمياه الإقليمية".في فصل المسارين في معادلة البحر الأحمر، والحصول على تهدئة نسبية مع الولايات المتحدة في بعض النقاط، مقابل استمرار استهداف المصالح الإسرائيلية نصرة لغزة".الحسابات الأمريكية الإسرائيليةوأشار الباحث السياسي، إلى أن "القرار يأتي لمحاولة إعادة الربط القسري بين المسارين وإلغاء هذا المكسب الاستراتيجي الذي أزعج إسرائيل وأربك الحسابات الأمريكية، كما أن القرار يمهد لتوريط السعودية والإمارات من جديد، حيث ترغب واشنطن في الزج بالرياض وأبو ظبي في جولات صراع قادمة، بينما هي نفسها لا ترغب في حرب مباشرة في البحر الأحمر، هذه ليست المرة الأولى، فقد سبقت أمريكا ورطت السعودية في تدريب خلية تجسسية تعمل لحساب منظمات أمريكية باعتراف أفراد الخلية أنفسهم، القرار الجديد يعيد إنتاج هذا السيناريو، عبر خلق ذريعة "حماية الملاحة" لتوريط دول الخليج من جديد في معركة ليست معركتهم الأصلية".وأكد الجنيد، "أن القرار يمثل خيانة واضحة لمسار الاتفاقات التي كانت تقترب من تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لا يتضمن أي ضمانات متبادلة، بل يعيد الأزمة إلى المربع الأول، فقد أثبتت التجارب أن القوى الدولية لا تلتزم باتفاق إلا إذا كان يخدم مصالحها الخاصة".أدوات ضغطونوه الباحث السياسي، "إلى أن هناك إعادة تدوير للجماعات المتطرفة كورقة ضغط، فلا تزال تعتمد على الجماعات المتطرفة كأدوات ضغط، لذلك يتعامل اليمن بحذر شديد مع أي تحركات دولية تشرعن نشاطا استخباريا قد يستخدم ضد البلاد، لافتا إلى أن الموقف الروسي-الصيني يضعف شرعية القرار، حيث أن امتناع روسيا والصين عن التصويت يكشف أن القرار غير متوافق عليه دوليا، وأن مجلس الأمن أداة بيد القوى الغربية لا أكثر، هذا الانقسام يُعزز رواية ازدواجية المعايير وانحياز المجتمع الدولي لصالح مشروع الغرب في المنطقة".وختم الجنيد بالقول: "يرى اليمنيون أن رفض القرار ليس ضعفا ولا عزلة، بل هو دفاع عن مكاسب استراتيجية رسخها اليمن في البحر الأحمر، ومحاولة للحفاظ على معادلة ردع أعادت رسم دور اليمن الجيوسياسي، القرار في جوهره محاولة لإبطال الورقة التفاوضية الأقوى بيد صنعاء، وهي القدرة على التأثير في أهم ممرات الملاحة العالمية، ولذلك فإن اليمن يثق بأن الشعب قادر على إفشال كل مشاريع الهيمنة، كما أفشلها سابقا في البحر الأحمر وعلى كل ساحات المواجهة".عسكرة البحر الأحمربدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج: "يأتي قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد العقوبات على اليمن، ليؤكد مجددا حجم النفوذ الأمريكي والبريطاني داخل المجلس، ويكشف مسعى واضحا لشرعنة عسكرة البحر الأحمر والممرات المائية الاستراتيجية تحت غطاء حماية الملاحة الدولية، بينما يتجاهل جذور التوتر ومسؤوليات الأطراف الحقيقية في إشعال الصراع على اليمن".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "القرار الجديد ليس مفصولا عن سلسلة قرارات سابقة مثل 2140 و 2216 و 2564 التي شكلت إطارا قانونيا منح التحالف بقيادة السعودية غطاء لاستمرار الحرب والحصار منذ عام 2015، وقد مثلت تلك القرارات بمضامينها المنحازة أحد أهم الأسباب التي أطالت أمد الصراع بين الفرقاء اليمنيين، وساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن دون أن تضع حدا للحرب على اليمن أو التجويع والانهيار المؤسسي".وأشار المحلل السياسي، إلى أن "السيطرة على هذا الممر البحري الحيوي (البحر الأحمر) منح قوات صنعاء نفوذا كبيرا على التجارة الدولية، وأتاح لها ورقة ضغط استراتيجية مهمة، هذه المقدرة العسكرية لقوات صنعاء بالتأكيد أزعجت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولا يمكن تجاهل أن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي وبريطاني، عسكريا وسياسيا وفي قرارات مجلس الأمن ومنها القرار الأممي الأخير، ما يجعله في نظر صنعاء محاولة ضغط سياسية تهدف لثنيها عن موقفها المعلن تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة".معادلة الصراعوأكد الحاج، "أن استمرار مجلس الأمن في اعتماد مقاربات منحازة وتجاهل الواقع الإنساني المأساوي لليمنيين، يبرهن على ابتعاده عن دوره كهيئة دولية محايدة، فبدلا من الدفع نحو تسوية سياسية شاملة، أصبح المجلس جزءا من معادلة الصراع، إذ تتداخل قراراته مع أجندات الدول الكبرى التي تستخدمه لفرض إرادتها على المنطقة وسط صمت فاضح عن الجرائم التي يتعرض لها المدنيون في اليمن وفلسطين على حد سواء".وأوضح، "أن موقف صنعاء الرافض لقرار التمديد يأتي كنتيجة طبيعية لاقتناعها بأن القرار 2801 كسابقيه تمت صياغته استنادا إلى روايات أطراف مشاركة في الحرب، في محاولة واضحة للإضرار بمصالح اليمن وإطالة الأزمة، وترى صنعاء أن ما يصدر عن المجلس يعكس معايير مزدوجة ومغالطات سياسية تتجاهل الحقائق على الأرض، وتخدم الهيمنة الامريكية والبريطانية في الخليج وأفريقيا والبحر الأحمر والعربي وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان تمثلان الداعم الأكبر لإسرائيل و دول التحالف في ملفات الحرب على اليمن".ولفت الحاج، إلى أن، "مجلس الأمن عبر قراراته المنحازة لم يعد مجرد وسيط دولي، بل تحول إلى أداة توظفها القوى الكبرى لإدارة الصراع في المنطقة، في وقت تدفع فيه اليمن إلى مسار طويل من المعاناة، لإرضاء حسابات سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالسلم والأمن الدوليين".اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يوم الجمعة الماضية أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة "الحوثيين" (أنصار الله)، وأدان، بأشد العبارات، الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي تهدد السكان المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.وأكد المجلس - في القرار رقم 2801 (2025) - عدم وجود حل عسكري للنزاع، وحث جميع الأطراف على التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20251116/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-تمسك-مجلس-الأمن-بالمرجعيات-فاقدة-الصلاحية-للتسوية-في-اليمن-تجاهل-للحقائق-1107169159.html

https://sarabic.ae/20251111/مدير-العلاقات-العامة-بالداخلية-اليمنية-يكشف-لـسبوتنيك-عن-المخاطر-التي-تحيط-بالوضع-الأمني-في-البلاد-1106989810.html

https://sarabic.ae/20251106/عضو-بشورى-صنعاء-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-علاقة-أنصار-الله-بـ-القاعدة-وداعش-في-اليمن-1106819060.html

https://sarabic.ae/20251111/ما-الأسباب-وراء-زيادة-معدلات-تدفق-المهاجرين-الأفارقة-إلى-اليمن-بصورة-غير-مسبوقة-في-الفترة-الماضية؟-1106956601.html

https://sarabic.ae/20251109/أنصار-الله-توجه-رسالة-إلى-القسام-إذا-استأنف-العدو-عدوانه-على-غزة-فسنعود-لعملياتنا-العسكرية-1106910232.html

https://sarabic.ae/20251107/أنصار-الله-إسرائيل-تحاول-نزع-السلاح-الذي-يحمي-لبنان-1106842431.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم