لماذا فشلت الأمم المتحدة بتحقيق أي إنجاز في ملف وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن؟

لماذا فشلت الأمم المتحدة بتحقيق أي إنجاز في ملف وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن؟

تشهد الساحة اليمنية حالة من التفاؤل المشوب بالحذر مع كل جولة جديدة يقوم بها المبعوث الأممي للسلام في اليمن، وفي النهاية تتحطم تلك الآمال في ظل التعقيدات... 06.11.2025

لماذا فشلت الأمم المتحدة وعدد من مبعوثيها في اليمن ولم يحقق أي منهم خطوة حقيقية نحو السلام والتسوية الشاملة رغم التصريحات المتكررة على مدى ما يقارب عقد من الزمان أن السلام أصبح قريبا في اليمن؟ بداية يقول، عبدالرحمن حسن فايع، المحلل السياسي اليمني، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني و مدير إذاعة الأقصى،" من يتابع تحركات المبعوث الأممي التي تأتي بين فترة وأخرى، يدرك أن تحركاته تقتصر على احتياجات دول العدوان وحسب أجندتها".خطة عمل وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "المعروف أن أي مبعوث أممي يكون له خطة عمل بتوقيت زمني ومسارات محددة، إلا المبعوثين لليمن فهم يخضعون للإرادة الأمريكية ودول التحالف، وهذا ما صرح به المبعوث السابق جمال بن عمر".وتابع فايع: "في هذه الأيام وبعد توقف جبهة الإسناد اليمنية لغزة، رأينا تحركا متواضعا لا يرقى إلى ما يمكن وصفه بالاهتمام الكامل للمبعوث الأممي هانس غرونبرغ بمقاربة وجهات النظر في الملفات المطروحة، والتي كان قد تم الاتفاق عليها ولم يتبق إلإ التوقيع، وبحسب خارطة السلام المتفق عليها والتي أفشلتها أمريكا عدة مرات، لكن الأمريكى لم يجد حجة أخيرا إلا أن يقطع الطريق على الرغبة السعودية في تجنب عودة المواجهة مع اليمن، لما سيكون له من أثر مباشر عليها، فكانت حجة أمريكا لإفشال التوجه لتحقيق السلام والذي تعرقله بين الجانبين مرارا وتكرارا".وأشار المحلل السياسي، إلى أن "لأمريكيون أبلغوا المبعوث الأممي، أنه لا يمكن التفاوض مع الجانب اليمني بعد تصنيفهم منظمة إرهابية، وهذه حجة تضع الممثل الأممي في زاوية التخدير ووجهته لبحث ملفات أخرى من أبرزها ملف ( التجسس) الذي أثبت الجانب اليمني تورط عدد من موظفي المنظمات الأممية فيه لصالح إسرائيل، والتي أودت بحياة قيادات يمنية على رأسها رئيس الوزراء اليمني وأعضاء حكومته ورئيس هيئة الأركان، وأثبت الجانب اليمني تورط تلك العناصر في التجسس، فأتى المبعوث الأممي بالعروض لمحاولة الإفراج عنهم ومنع محاكمتهم".مقايضات وضغوطواستطرد، "ووضع المبعوث الأممي على الطاولة مقايضات وصاحبها ضغوطات كبيرة وتهديدات للجانب اليمني وارتفاع في التهديدات العسكرية والاقتصادية، ونتيجة الضغوط والاملاءات وقف المبعوث الأممي عاجزا عن تحقيق أي تقدم للإفراج عنهم، بل ولم يستطع دحر الاتهام أو منع نقله للقضاء اليمني، فيما ارتفعت التهديدات وتضاعفت في الأيام القليلة الماضية بوسائل متعددة من خلال التحركات العسكرية والتصريحات الأمريكية والإسرائيلية والزيارات المتكررة لوفود وخبراء وقيادات أمريكية وإسرائيلية وبريطانية للمحافظات الجنوبية و تحشيدات على الحدود السعودية".وتابع: "يوهمهم الأمريكي أنها ستكون فعالة رغم فشلها في حماية إسرائيل، نظرا لتلك الأوضاع تكلل كل تحركات المبعوث بعدم النجاح لأنه مرتهن لعدة أجندات، الإرادة الأمريكية والإسرائيلية من جهة والمال الخليجي من جهة أخرى تتناقض في المواقف وتتعارض في المهام التي يرتهن لها". أطراف الصراعفي المقابل، يقول عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني،" بالنسبة لفشل مباحثات مسقط الأخيرة أو غيرها، ومن خلال متابعتنا لجولات الحوارات والمباحثات نجد أن الفشل أو الجمود يلازمها، وهي مسألة يمكن اعتبار فشلها طبيعي نتيجة لعدم رغبة أطراف الصراع وقناعتها، أولا بأهمية الحوار من حيث هو الطريقة المثلى لتجاوز التباينات والصراعات الكارثية، وثانيا فيما يتعلق بأهداف ورغبات كل القوى، نجحد أن الغالبية لا تريد تقديم تنازلات من أجل المصلحة العليا للبلاد".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن مختلف قوى وأطراف الصراع لديها أجندات وارتباطات بالخارج الإقليمي والدولي، وتشابك المصالح وبما يدور من صراعات دولية حول المصالح، علاوة على تأثير اليمن بموقعه الاستراتيجي على مجمل المصالح الدولية، يضاف إلى ذلك غياب الطرح الموضوعي للقضايا الموجودة، مثل القضية الجنوبية، ومستقبل الجنوب من التسوية الشاملة، وعدم امتلاك الشجاعة الأدبية لدى القوى الداخلية وقوى الصراع بما فيها الإقليمية والدولية".وتابع قاسم: "المباحثات بدأت تنحو منحى آخر، بحيث تكرس هذه المباحثات أو مما يبدو أنها بين طرفين هما انصار الله والسعودية، وكأن المشكلة بينهما بمعزل عن بقية القوى وبعيدا عن القضايا الجوهرية".طبيعة المباحثاتوأكد قاسم، "أن هناك عزل تام ومنفصل في طبيعة المباحثات وحتى تحديد المكان بمسقط، باعتبار أن القوى الأخرى الإقليمية والدولية لا علاقة لها بهذه المباحثات، رغم ارتباطها الوثيق، ودليل ذلك أن هناك تحركات حسب مصادر تتحدث عن تواجد سفن محملة بمعدات استخراج النفط، وأعتقد أن المباحثات كانت تبحث حول مستقبل المصالح لهذه القوى أو تلك وهو أمر لا بد من أخذه بعين الاعتبار".وأوضح القيادي الجنوبي، "أن هناك اتفاقات سابقة إبان الرئيس هادي كانت تتحدث عن وجود اشتراطات سعودية تتضمن عدم استخراج النفط لمدة قد تتجاوز 50 عام، وكذلك اشتراطات على السعودية ببقاء الوحدة اليمنية وعدم دعمها لأي حركة مناهضة للوحدة، واشتراطات على السعودية بالتوقيع النهائي على ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

