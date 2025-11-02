https://sarabic.ae/20251102/أنصار-الله-ترد-على-نتنياهو-نحن-على-أتم-الجهوزية-للرد-بخيارات-عملية-تثقل-كاهل-إسرائيل-1106667054.html

"أنصار الله" ترد على نتنياهو: نحن على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تثقل كاهل إسرائيل

وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد الفرح، إن "الجماعة على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تحوِّل كل خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية تثقل كاهل إسرائيل"، مشيرا إلى أن: "تهديدات الصهاينة ضد اليمن ليست سوى ستار لتبرير سياسات عدوانية لا تمح تاريخ الاعتداءات"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.وأضاف الفرح: "نؤكّد بوضوح أن من يراهن على الترهيب سيجدنا نرد بالمثل وعلى كافة الأصعدة"، متابعا: "ندرك مرامي الصهاينة الهادفة إلى فرض قطب واحد في المنطقة وإخضاع كل من يعترض على الاستباحة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف "أنصار الله" في اليمن بأنهم مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لإزالة هذا الخطر.وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخاً وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع "أنصار الله" في اليمن، قبل أن يتم التوصل في السادس من مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.

