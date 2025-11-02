عربي
قيادي في الحراك الجنوبي يوضح لـ"سبوتنيك" دوافع الرئاسي اليمني بالعودة لتنفيذ قرار دمج القوات
سبوتنيك عربي
أكد عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن، بأنه "في ظل المتغيرات المتلاحقة على الساحة... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T18:24+0000
2025-11-02T18:24+0000
حصري
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
العالم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0c/1098607356_0:158:722:564_1920x0_80_0_0_223b5a49fe62e53a076fb660161ae5a6.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الأحد، إن قرار دمج القوات العسكرية والأمنية في إطار مؤسسات الدولة كان أحد مخرجات مؤتمر الرياض الثاني قبل أكثر من أربع سنوات تقريبا، شكلت خلالها لجان لتنفيذ هذه القرارات التي حواها الشق الأمني والعسكري في مؤتمر الرياض الثاني، ومع ذلك لم تتوافق مصالح طرفي التدخل (قيادة التحالف) لتنفيذها ، وهو الأمر الذي انعكس على أدواتهما في الداخل المحلي وأفضى إلى تجميد تنفيذ هذه القرارات أو المخرجات.وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "هناك بوادر صراع تظهر في الأفق بين طرفي التدخل وصناع مخرجات مشاورات الرياض، وقبلها مؤتمر الرياض الأول والثاني، حيث بات كل طرف يحشد في مناطق أحلامه وتطلعاته في اليمن، حيث نجد أن أحد طرفي التحالف الرئيسيين تحاول توحيد مليشياتها شمالا وجنوبا في إطار معركتها ضد من تسميهم الإخوان المسلمين (حزب تجمع الإصلاح)، وتتركز معركتها في تعز والبيضاء وعدن وشبوة وأبين، والطرف الآخر يتابع تلك المعركة، وإلى الآن لا ترى فيها خطرا طالما بقيت المهرة وحضرموت خارج اهتمامها ولو مؤقتا".وتابع، لا أرى في تلك القرارات أي استهداف للقوى الجنوبية، لأن تلك القوى قد أصبحت خارج المشهد بفضل الحرب المنظمة التي خاضتها وما زالت تخوضها قيادة التحالف ضد تلك القوى، وذلك خدمة لجماعة الانتقالي التي غرقت في مستنقع التنازلات لخصوم القضية الجنوبية محليا وإقليميا في سبيل منحها حق التمثيل الجنوبي والاعتراف بها كجماعة ممثلة للجنوب في مواجهة منافسيها من الفرقاء الجنوبيين، واليوم تغير الوضع، وأصبحت جماعة الانتقالي بحكم تبعيتها للطرف الذي يمولها هدفا للطرف الآخر.وقال السعدي، ما أراه في هذه القرارات، أنها تمثل إقرارا صريحا بأن جماعات ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وأطراف التدخل الداعمة لها، كانت وما زالت تقف وراء تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والمعيشية في مناطق سيطرة أطراف التدخل، وهي من تعطل مسيرة معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وهي من تضع مصلحة اليمن واليمنيين في كفة، و ترجح بالمقابل كفة مصالحها الخاصة ومصالح مرتزقتها، الأمر الذي يتطلب الوقوف أمام هذه القرارات من قبل القوى الوطنية اليمنية في الشمال والجنوب، وتقييمها التقييم الموضوعي، ومحاسبة كل من ساهم وتسبب في تأخير تنفيذها على مدى السنوات الماضية.ولفت السعدي إلى أن "التحركات الأخيرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتصريحاته المتعلقة بالأزمة في اليمن، ومحتوى بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير، وحرب التسريبات التي تشهدها الساحة لبعض الوثائق الهامة لبعض الجماعات المسلحة التابعة للإمارات والسعودية في الداخل، كل ذلك يمثل ظواهر تؤكد أن هناك أزمة بين طرفي التدخل، وأن هناك توجها بتحريك الملف اليمني لأسباب لا أعتقد أنها تعود على مصلحة اليمن وأهله، وأغلب ظني بأنها تأتي في إطار الأحداث التي تعصف بالمنطقة بشكل عام، والتي تمثل غزة ولبنان والسودان وسوريا وليبيا واليمن ساحة لها، والتي قد تكون هي أيضا تمثل خطوة باتجاه معركة فاصلة مع إيران".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20251031/وزير-الخارجية-اليمني-يبحث-مع-المبعوث-الأممي-جهود-دفع-عملية-السلام-واستئناف-المسار-السياسي-1106613349.html
https://sarabic.ae/20251028/أنصار-الله-اليمنية-تعتقل-مسؤولا-رفيعا-بحكومتها-بتهمة-التجسس-لصالح-أطراف-خارجية-1106498775.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0c/1098607356_0:90:722:632_1920x0_80_0_0_174f4c1dc7a53581b2c55350ee2fef5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

قيادي في الحراك الجنوبي يوضح لـ"سبوتنيك" دوافع الرئاسي اليمني بالعودة لتنفيذ قرار دمج القوات

18:24 GMT 02.11.2025
© Sputnikعبد الكريم سالم السعدي رئيس تحالف القوى المدنية الجنوبية باليمن
عبد الكريم سالم السعدي رئيس تحالف القوى المدنية الجنوبية باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن، بأنه "في ظل المتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والمحلية، كان لا بد من وجود أي فعل يؤكد أن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي ما زال حيا بعد سنوات السكون والجمود والموت السريري".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"،اليوم الأحد، إن قرار دمج القوات العسكرية والأمنية في إطار مؤسسات الدولة كان أحد مخرجات مؤتمر الرياض الثاني قبل أكثر من أربع سنوات تقريبا، شكلت خلالها لجان لتنفيذ هذه القرارات التي حواها الشق الأمني والعسكري في مؤتمر الرياض الثاني، ومع ذلك لم تتوافق مصالح طرفي التدخل (قيادة التحالف) لتنفيذها ، وهو الأمر الذي انعكس على أدواتهما في الداخل المحلي وأفضى إلى تجميد تنفيذ هذه القرارات أو المخرجات.

وأضاف السعدي أن "سنوات اختلاف مصالح أطراف التدخل في اليمن دفع ضريبتها أبناء ما تسمى بالمناطق المحررة التي تتحكم بها تلك تلك الأطراف، وتوكل أمرها إلى مليشياتها المسلحة التي يتشكل منها اليوم ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي".

وأشار القيادي الجنوبي إلى أن "هناك بوادر صراع تظهر في الأفق بين طرفي التدخل وصناع مخرجات مشاورات الرياض، وقبلها مؤتمر الرياض الأول والثاني، حيث بات كل طرف يحشد في مناطق أحلامه وتطلعاته في اليمن، حيث نجد أن أحد طرفي التحالف الرئيسيين تحاول توحيد مليشياتها شمالا وجنوبا في إطار معركتها ضد من تسميهم الإخوان المسلمين (حزب تجمع الإصلاح)، وتتركز معركتها في تعز والبيضاء وعدن وشبوة وأبين، والطرف الآخر يتابع تلك المعركة، وإلى الآن لا ترى فيها خطرا طالما بقيت المهرة وحضرموت خارج اهتمامها ولو مؤقتا".
وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي جهود دفع عملية السلام واستئناف المسار السياسي
31 أكتوبر, 20:12 GMT
وتابع، لا أرى في تلك القرارات أي استهداف للقوى الجنوبية، لأن تلك القوى قد أصبحت خارج المشهد بفضل الحرب المنظمة التي خاضتها وما زالت تخوضها قيادة التحالف ضد تلك القوى، وذلك خدمة لجماعة الانتقالي التي غرقت في مستنقع التنازلات لخصوم القضية الجنوبية محليا وإقليميا في سبيل منحها حق التمثيل الجنوبي والاعتراف بها كجماعة ممثلة للجنوب في مواجهة منافسيها من الفرقاء الجنوبيين، واليوم تغير الوضع، وأصبحت جماعة الانتقالي بحكم تبعيتها للطرف الذي يمولها هدفا للطرف الآخر.
وقال السعدي، ما أراه في هذه القرارات، أنها تمثل إقرارا صريحا بأن جماعات ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي وأطراف التدخل الداعمة لها، كانت وما زالت تقف وراء تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والمعيشية في مناطق سيطرة أطراف التدخل، وهي من تعطل مسيرة معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وهي من تضع مصلحة اليمن واليمنيين في كفة، و ترجح بالمقابل كفة مصالحها الخاصة ومصالح مرتزقتها، الأمر الذي يتطلب الوقوف أمام هذه القرارات من قبل القوى الوطنية اليمنية في الشمال والجنوب، وتقييمها التقييم الموضوعي، ومحاسبة كل من ساهم وتسبب في تأخير تنفيذها على مدى السنوات الماضية.
ولفت السعدي إلى أن "التحركات الأخيرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتصريحاته المتعلقة بالأزمة في اليمن، ومحتوى بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير، وحرب التسريبات التي تشهدها الساحة لبعض الوثائق الهامة لبعض الجماعات المسلحة التابعة للإمارات والسعودية في الداخل، كل ذلك يمثل ظواهر تؤكد أن هناك أزمة بين طرفي التدخل، وأن هناك توجها بتحريك الملف اليمني لأسباب لا أعتقد أنها تعود على مصلحة اليمن وأهله، وأغلب ظني بأنها تأتي في إطار الأحداث التي تعصف بالمنطقة بشكل عام، والتي تمثل غزة ولبنان والسودان وسوريا وليبيا واليمن ساحة لها، والتي قد تكون هي أيضا تمثل خطوة باتجاه معركة فاصلة مع إيران".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
"أنصار الله" اليمنية تعتقل مسؤولا رفيعا بحكومتها بتهمة التجسس لصالح أطراف خارجية
28 أكتوبر, 21:16 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
