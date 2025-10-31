https://sarabic.ae/20251031/وزير-الخارجية-اليمني-يبحث-مع-المبعوث-الأممي-جهود-دفع-عملية-السلام-واستئناف-المسار-السياسي-1106613349.html
وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي جهود دفع عملية السلام واستئناف المسار السياسي
بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، اليوم الجمعة، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، جهود الدفع بعملية السلام في اليمن... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير الخارجية شائع الزنداني، التقى في المنامة، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، على هامش مشاركته في الدورة الـ 21 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة)، وجرى مناقشة الجهود الأممية والدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن، وتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات".وفي اللقاء، أكد الزنداني "دعم الحكومة الكامل لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في أداء مهامها وتقديم المساعدات"، مشيداً بـ "الدور الإنساني الذي تقوم به في التخفيف من معاناة الشعب اليمني".من جانبه، جدد غروندبرغ "التزام المنظمة الدولية بدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني وتخفيف أعبائه الإنسانية".ويأتي اللقاء بعد أيام من إجراء غروندبرغ مباحثات في العاصمة العُمانية مسقط، مع رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" والمتحدث باسمها محمد عبد السلام، بشأن جهود التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وخاصة ما يتعلق باستئناف العمل على تنفيذ خارطة طريق توافقت عليها الجماعة مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، برعاية عُمانية أواخر 2023.ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حث غروندبرغ، أطراف الأزمة اليمنية على "استغلال فرصة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتجديد الزخم نحو السلام في اليمن، وتهيئة الظروف التي تدعم خفض التصعيد بشكل مستدام، وتدفع العجلة قُدماً نحو عملية سياسية جامعة"، مشددًا على "ضرورة اغتنام الفرصة من خلال اتباع نهج منسق".
الأخبار
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "وزير الخارجية شائع الزنداني، التقى في المنامة، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، على هامش مشاركته في الدورة الـ 21 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة)، وجرى مناقشة الجهود الأممية والدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن، وتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات".
وأضافت أن "المبعوث الأممي اطلع الزنداني على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إطار دفع عملية السلام، واستئناف المسار السياسي الشامل في اليمن".
وفي اللقاء، أكد الزنداني "دعم الحكومة الكامل لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في أداء مهامها وتقديم المساعدات"، مشيداً بـ "الدور الإنساني الذي تقوم به في التخفيف من معاناة الشعب اليمني".
من جانبه، جدد غروندبرغ "التزام المنظمة الدولية بدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني وتخفيف أعبائه الإنسانية".
ويأتي اللقاء بعد أيام من إجراء غروندبرغ مباحثات في العاصمة العُمانية مسقط، مع رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" والمتحدث باسمها محمد عبد السلام، بشأن جهود التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وخاصة ما يتعلق باستئناف العمل على تنفيذ خارطة طريق توافقت عليها الجماعة مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، برعاية عُمانية أواخر 2023.
ويوم السبت الماضي، أكد مصدر سياسي يمني لـ"سبوتنيك" إجراء عُمان اتصالات مع السعودية وجماعة "أنصار الله"، بطلب من الجماعة لاستئناف الجهود نحو تنفيذ خارطة طريق توافق عليها الجانبان، تتضمن إيقافا شاملا لإطلاق النار على مستوى اليمن، بالإضافة إلى تدابير اقتصادية وإنسانية، خاصة بعد إيقاف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تعثرت على إثرها مساعي إنهاء الصراع الدائر في اليمن.
ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حث غروندبرغ، أطراف الأزمة اليمنية على "استغلال فرصة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتجديد الزخم نحو السلام في اليمن، وتهيئة الظروف التي تدعم خفض التصعيد بشكل مستدام، وتدفع العجلة قُدماً نحو عملية سياسية جامعة"، مشددًا على "ضرورة اغتنام الفرصة من خلال اتباع نهج منسق".