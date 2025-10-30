أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي اليمني على الثقة في الاقتصاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي اليمني على الثقة في الاقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة بجامعة عدن، الدكتور محمد جمال الشعيبي، أنه منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى العاصمة عدن نهاية العام 2016،... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "وتمثل ذلك في مقرات وفروع وأملاك وأرصدة مالية وعقارية تابعة للمؤسسة الرسمية للدولة، حيث استخدمت الجماعة هذه الأصول لأغراض مالية خاصة، بل وحولت بعض مقرات البنك إلى كيانات موازية تدير ما يسمى بـ"البنك المركزي بصنعاء"، ما أدى إلى ازدواج مالي خطير أضر بثقة الداخل والخارج في النظام المصرفي اليمني".وتابع الشعيبي: "من هنا جاءت صحوة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني بعدن مؤخرا من خلال اتخاذ بعض إجراءات أبرزها توثيق وتحديث سجل شامل لعقارات البنك المركزي وأصوله في جميع المحافظات بمخاطبة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية للتأكيد على أن الجهة الشرعية الوحيدة للتعامل هي البنك المركزي بعدن، تبع ذلك تحرك دبلوماسي تمثل في التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لوقف أي تصرف أو بيع أو تأجير غير قانوني لتلك الأصول، بما في ذلك بحث إمكانية رفع دعاوى قانونية دولية ضد الأطراف التي تستولي أو تتصرف بأصول البنك المركزي في صنعاء".وفيما يتعلق بالزام المحافظات المحررة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، يقول الشعيبي: "للأسف لا تزال محافظات محررة تتصرف بإيراداتها بشكل منفصل وبعضها تورد جزء من عائداتها محليا دون تحويلها للحساب العام، هذا التصرف يضعف قدرة الحكومة على التخطيط المالي الموحد ويربك السياسة النقدية، فالاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتعافى ما لم تتوحد مؤسساته، وتستعيد الدولة سيادتها على مواردها وأملاكها دون استثناء".ونوه بأن "تأكيد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وتفعيل أدواته الرقابية والنقدية، يعد خطوة محورية نحو استعادة التوازن المالي إلى جانب جهود مكافحة الفساد وتوحيد الإيرادات العامة تعد رسالة إيجابية للداخل والخارج مفادها أن هناك توجها جادا نحو الإصلاح".ولفت الشعيبي، إلى أن المواطن يربط بين تحسن الوضع الاقتصادي وتحسن مستوى الخدمات، وما لم يشعر الناس بتغير ملموس في حياتهم اليومية، ستبقى الثقة محدودة مهما كانت الشعارات الإصلاحية جذابة، كل ذلك يضعف مصداقية الدولة أمام المواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
أكاديمي يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي اليمني على الثقة في الاقتصاد

حصري
أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة بجامعة عدن، الدكتور محمد جمال الشعيبي، أنه منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى العاصمة عدن نهاية العام 2016، عمدت جماعة "أنصار الله" إلى الاستيلاء على أصول وعقارات البنك المركزي في صنعاء وباقي المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "وتمثل ذلك في مقرات وفروع وأملاك وأرصدة مالية وعقارية تابعة للمؤسسة الرسمية للدولة، حيث استخدمت الجماعة هذه الأصول لأغراض مالية خاصة، بل وحولت بعض مقرات البنك إلى كيانات موازية تدير ما يسمى بـ"البنك المركزي بصنعاء"، ما أدى إلى ازدواج مالي خطير أضر بثقة الداخل والخارج في النظام المصرفي اليمني".
وتابع الشعيبي: "من هنا جاءت صحوة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني بعدن مؤخرا من خلال اتخاذ بعض إجراءات أبرزها توثيق وتحديث سجل شامل لعقارات البنك المركزي وأصوله في جميع المحافظات بمخاطبة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية للتأكيد على أن الجهة الشرعية الوحيدة للتعامل هي البنك المركزي بعدن، تبع ذلك تحرك دبلوماسي تمثل في التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لوقف أي تصرف أو بيع أو تأجير غير قانوني لتلك الأصول، بما في ذلك بحث إمكانية رفع دعاوى قانونية دولية ضد الأطراف التي تستولي أو تتصرف بأصول البنك المركزي في صنعاء".

واستطرد: "يمكن القول إن هذه الإجراءات لا تهدف فقط لحماية الممتلكات، بل لترسيخ مبدأ أن الشرعية المالية واحدة ولا تتعدد، وأن المساس بالممتلكات العامة هو جريمة تمس الأمن الاقتصادي الوطني".

وفيما يتعلق بالزام المحافظات المحررة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، يقول الشعيبي: "للأسف لا تزال محافظات محررة تتصرف بإيراداتها بشكل منفصل وبعضها تورد جزء من عائداتها محليا دون تحويلها للحساب العام، هذا التصرف يضعف قدرة الحكومة على التخطيط المالي الموحد ويربك السياسة النقدية، فالاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتعافى ما لم تتوحد مؤسساته، وتستعيد الدولة سيادتها على مواردها وأملاكها دون استثناء".
ونوه بأن "تأكيد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وتفعيل أدواته الرقابية والنقدية، يعد خطوة محورية نحو استعادة التوازن المالي إلى جانب جهود مكافحة الفساد وتوحيد الإيرادات العامة تعد رسالة إيجابية للداخل والخارج مفادها أن هناك توجها جادا نحو الإصلاح".
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
5 يوليو 2024, 10:18 GMT
وأوضح الشعيبي، أنه رغم هذه الخطوات، ما زالت الطريق أمام ترميم الثقة طويلة وشاقة، فالثقة لا تستعاد بالقرارات وحدها، بل بالتنفيذ الفعلي والاستقرار المؤسسي، ففي ظل استمرار الفساد الإداري والمالي وضعف الشفافية في إدارة الموارد والمساعدات واستمرار تراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وتاخر المرتبات.
ولفت الشعيبي، إلى أن المواطن يربط بين تحسن الوضع الاقتصادي وتحسن مستوى الخدمات، وما لم يشعر الناس بتغير ملموس في حياتهم اليومية، ستبقى الثقة محدودة مهما كانت الشعارات الإصلاحية جذابة، كل ذلك يضعف مصداقية الدولة أمام المواطنين والمجتمع الدولي على حد سواء.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت ستة أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
