أكاديمي يمني يوضح لـ"سبوتنيك" مدى تأثير الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على الاقتصاد والمعيشة

11.09.2025

وقال الشعيبي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الإجراءات تمثلت في تقييد نشاط مؤسسات الصرافة ومنع بيع العملات الأجنبية للتجار أو الجمهور، وحصر بيعها للبنك المركزي فقط، مع السماح للصرافين في شراء العملات الأجنبية من المواطنين عند سعر صرف محدد 425 للريال السعودي و1617 للدولار".وتابع: "في مقابل ذلك، يقوم البنك المركزي بتغطية قيمة السلع والخدمات المستوردة من الخارج، إذ تم إنشاء لجنة مهمتها تنظيم وتمويل الواردات، ويترأسها محافظ البنك المركزي إلى جانب عضوية وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والقطاع الخاص، وقد حددت اللجنة قائمة بالسلع المسموح باستيرادها من الخارج والسماح للتجار بالتقديم عبر البنوك".ونوّه الشعيبي إلى أن "هذه الإجراءات نجحت في سحب وتوقيف تراخيص العشرات من منشآت الصرافة التي تنشط في المضاربة بالعملة والمخالفة للقوانين، إلى جانب إغلاق عدد كبير منها، والتي لا تمتلك تراخيص مزاولة العمل، كذلك فرض إجراءات رقابية أكثر صرامة، وتفعيل آليات تنظيم الواردات، وإلزام الاستيراد الرسمي، مما قلّل من الفجوة بين العرض والطلب المفروضة بظروف المضاربة".وتابع الشعيبي أن "هذه الإجراءات التي قام بها البنك المركزي، حظيت بدعم من الحكومة والمجلس الرئاسي، وكذلك من الجهات الأمنية، الأمر الذي مكن البنك المركزي من تنفيذها".وقال إن "هذه الإجراءات خلقت شعور لدى المواطنين بأن الريال عاد ليحقق استقرارا نسبيا وأن السياسات بدأت تنجح، حتى لو أنهم لا يشعرون بالتحسن في حياتهم اليومية بنفس السرعة، ويرجع ذلك لحجم الانهيار والتدهور الاقتصادي الذي كانت قد وصلت إليه البلاد".ولفت الخبير الاقتصادي د. محمد جمال الشعيبي إلى أن "المكاسب التي تحققت هي نتيجة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الإدارية، وهي وحدها لا تكفي لصنع استقرار شامل أو مستدام، لابد أن تتبعها إجراءات أكثر جدية وفاعلية، وهي الإجراءات الحقيقية مثل استئناف تصدير النفط الخام، وتوفير موارد عامة مستدامة، إلى جانب دعم حقيقي إلى خزانة البنك المركزي، سواء من خلال منحة خارجية أو وديعة نقدية مباشرة، أيضا استئناف نشاط مصافي عدن بطاقتها الكاملة وتوفير النفط الخام للتكرير، والحد من استيراد الوقود الجاهز من الخارج والذي يتسبب في نزيف النقد الأجنبي إلى الخارج".وأردف: "كذلك تم اتخاذ إجراءات أخرى أكثر جرأة فيما يخص ملفات الفساد ونهب المال العام، وهذا الأمر سوف يتحقق إذا تم تمكين اللجنة العليا للموارد السيادية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، من القيام بعملها فيما يخص ضبط وتوريد كل الموارد العامة إلى خزائن البنك المركزي في العاصمة عدن، وإيقاف كل الحسابات في البنوك التجارية أو منشآت الصرافة".وختم الشعيبي تصريحاته، بأن "الأمر يتطلب أيضا الاستمرار في إصلاح المؤسسات العامة وتطبيق الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وغسيل الأموال لتعزيز الثقة الخارجية في البنك المركزي والحكومة الشرعية وفي الإصلاحات التي تقوم بها، أيضا اكتساب ثقة شعبية أكبر من خلال التوزيع العادل للخدمات وتحقيق العدالة في تطبيق السياسات".وخلال الأسابيع الماضية، أصدر البنك المركزي اليمني العديد من القرارات والإجراءات والتدابير الصارمة والتي كان لها أثر كبير في تراجع سعر صرف الدولار أمام الريال إلى ما يقارب النصف، من بين تلك الإجراءات سحب تراخيص العشرات من المنشآت المالية وشركات الصرافة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

