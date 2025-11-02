https://sarabic.ae/20251102/هل-اقترب-اليمن-من-السلام-الشامل-بعد-الحديث-عن-خطة-جديدة-لإنهاء-الحرب-في-البلاد-1106666781.html

هل اقترب اليمن من السلام الشامل بعد الحديث عن خطة جديدة لإنهاء الحرب في البلاد؟

هل اقترب اليمن من السلام الشامل بعد الحديث عن خطة جديدة لإنهاء الحرب في البلاد؟

سبوتنيك عربي

ما حقيقة خارطة الطريق للسلام الشامل في اليمن والتي سلمتها سلطنة عمان للأمم المتحدة؟بداية يقول المحلل السياسي اليمني من العاصمة صنعاء، أكرم الحاج: "إن خطة السلام التي جرى الحديث عنها خلال الأيام القليلة الماضية، هى خطة سلام شامل طرحت بالفعل على صنعاء والرياض قبل اندلاع الحرب على غزة، وأعتقد أن عودتها لواجهة الحديث اليوم جاء من قبل صنعاء، التي تطالب السعودية بالوفاء بالتزاماتها حول هذه الخطة على أساس أن هناك اتفاقيات على الطاولة فيما بين الرياض وصنعاء فيما يتعلق بمسألة الإعمار ودفع الرواتب وبنود أخرى كثيرة، تحويها تلك الخطة التي جرى مناقشتها في السابق ويجري الحديث عنها اليوم".خطة ثنائيةوأضاف الحاج في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن المبعوث الأممي هانس غرونبرغ على اطلاع أيضا على تلك الخطة أو خارطة السلام، لكن على ما يبدو أن تلك الخطة أو الخارطة لم تطرح على طاولة الحكومة الشرعية كطرف يمني آخر، كما أنه لا توجد رؤية واضحة حول مدى توافق الأطراف حول تلك الخطة".وأشار المحلل السياسي إلى أن "المشهد على ما يبدو في اليمن ضبابي، على أساس أن كل من أطراف الأزمة سواء في عدن أو صنعاء يتجاذب تلك الخطة دون الإفصاح عنها، رغم عدم الإعلان أو الإفصاح هناك كتابات لكبار الكتاب على سبيل المثال، هناك كتابات لكبار الكتاب المتخصصين في الشأن السياسي السعودي، قاموا بالتعليق على تلك الأطروحات التي أثارتها صنعاء في مسألة دعوتها لإنفاذ التزاماتها المتعلقة بتلك الخطة، خاصة وأن هناك لقاءات تمت فيما بين صنعاء والرياض ووفود كثيرة زارت العاصمتين".الوسيط العمانيويعتقد الحاج أن "تلك الخطة أو الخارطة سوف تحتاج الكثير من الجهد، خاصة وأن الوسيط العماني هو الآخر حائر اليوم فيما بين إعادة مسألة المشاورات اليمنية- السعودية، مشاركة الأمم المتحدة حول إيجاد حلول للشأن الداخلي اليمني".ولفت الحاج إلى أن "الورقة العمانية المطروحة للحل على حد علمي تخص الرياض وصنعاء، نظرا لما حدث قبلها من وصول الصواريخ اليمنية لعمق المملكة العربية السعودية قبل تلك التفاهمات، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة تائهة بين تلك التجاذبات، لكن من الواضح أن الشرعية اليمنية غائبة تمام عن المشهد حتى الآن".صنعاء والرياضفي المقابل يقول، د.عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، "يبدو أن هناك مأزق شد يد لدى الحوثيين(أنصار الله) في الجانب التمويلي، لذلك طلبوا من سلطة عمان تحريك ملف التسوية، لكنهم في الوقت ذاته يريدون أن يبدأ الحديث أولا حول الشق الاقتصادي الموجود في الخطة الموقعة قبل الحرب الإسرائيلية على غزة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الحوثيين يريدون تحريك الملف لعله يتحصل على بعض الأموال وفقا للخطة، بينما الشرعية والتحالف العربي يريدون حلا شاملا، ويعتقدون أن الحوثي سوف يخدعهم ويحصل على انفراجات اقتصادية دون الدخول في الشق السياسي، هناك أمر متفق عليه محليا على الشروع في عملية سلام شامل في اليمن".وأشار الشميري إلى أنه قال قبل عامين "أن السلام في اليمن قد يحتاج إلى عدة سنوات وكل المؤشرات كانت تقود نحو هذا الاعتقاد، من تعقيدات البحر الأحمر وغزة التي فرضت نفسها على المشهد، كما أن المطالبات بتصنيف الحوثي كمنظلمة إرهابية من قبل بعض الدول العربية والأوروبية، الأمر الذي جعل التعامل معهم شاق وصعب، كما أن اختطاف أكثر من 59 موظفا أمميا في صنعاء يزيد من التعقيدات، حيث زادت الحواجز والحدود والطرق التي تعرقل التسوية".الشرعية والرياضبدوره يرى، عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي باليمن أن "خارطة الطريق التي ربما يجري الحديث عنها تمت قبل سنوات قليلة في الرياض وتوقفت مع حرب غزة وتركت اليمن في وضع مثير للملل بأن لا يحارب ولا يتجه للتسوية السياسية، لا شك أن الاتفاق بين الرياض وصنعاء حمل العديد من الجوانب التي تتعلق بالسياسة والاقتصاد والوضع المحلي، وعلى ما يبدو أن السعودية قد طلبت المزيد من الوقت من أجل إقناع الشرعية بالموافقة على تلك الخارطة".وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك على ما يبدو ضغوط تمارس على الرياض من خلال تلك الاتفاقية تتعلق بالجانب الاقتصادي مثل دفع الرواتب وبيع النفط، هناك ضغوط من أجل الوصول إلى قناعة لدى الشرعية بأنه لا طريق للحل سوى ما تنادي به الرياض".وأشار قاسم إلى أن "مسألة احياء خارطة السلام المتفق عليها بين صنعاء والرياض، قبل أكثر من عامين وفي هذا التوقيت ربما لكي يتم إعطاء تلك الخطة الصبغة الشرعية النهائية، كما أن بعض القوى الجنوبية ومن بينها المجلس الانتقالي ترى في اتفاق الرياض صنعاء، أنه لا يمثلهم ولا يجب التعويل عليه فيما يتعلق بالقضية الجنوبية".ولفت الحاج إلى أنه "لا يمكن التعويل على تلك التحركات بأن سوف تقوم ببسط السلام والعدل في البلاد، خلال السنوات العشر الماضية كانت هناك عشرات المبادرات وخرائط الحل ولم يكتب النجاح لأي منها، لكن المؤكد أن الرياض لا تستطيع الضغط على أنصار الله أكثر مما يعيشون فيه اليوم".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

