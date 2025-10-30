https://sarabic.ae/20251030/صندوق-الأمم-المتحدة-للسكان-فقدان-الرعاية-الطبية-يهدد-حياة-الأمهات-في-اليمن-1106564049.html

صندوق الأمم المتحدة للسكان: فقدان الرعاية الطبية يهدد حياة الأمهات في اليمن

حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، من أن اليمن يسجّل أعلى معدلات وفيات الأمهات في المنطقة، جراء غياب الرعاية الطبية الضرورية أثناء الولادة، ما... 30.10.2025

وأكد الصندوق، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "حالات الولادة الهائلة دون رعاية طبية كافية" تُفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن المساعدات النقدية والقسائم التي يقدّمها تساعد النساء في الحصول على خدمات الأمومة والولادة الآمنة.وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن تخصيص 40 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لليمن، لمواجهة التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية ومنع تفاقم الأزمة. وأدت سنوات الحرب المستمرة، والانهيار الاقتصادي، والتغيرات المناخية إلى معاناة أكثر من نصف سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 19.5 مليون شخص، من نقص حاد في الغذاء. ويعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يواجه نحو مليوني طفل سوء التغذية، منهم 500 ألف في حالة حرجة.كما يقترب النظام الصحي اليمني من الانهيار التام، مع انتشار الأمراض بسبب إغلاق العديد من المرافق الصحية نتيجة نقص التمويل. سيتم تخصيص التمويل الجديد لتوفير مساعدات غذائية وصحية عاجلة، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

