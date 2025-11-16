https://sarabic.ae/20251116/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-تمسك-مجلس-الأمن-بالمرجعيات-فاقدة-الصلاحية-للتسوية-في-اليمن-تجاهل-للحقائق-1107169159.html

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تمسك مجلس الأمن بالمرجعيات فاقدة الصلاحية للتسوية في اليمن تجاهل للحقائق

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تمسك مجلس الأمن بالمرجعيات فاقدة الصلاحية للتسوية في اليمن تجاهل للحقائق

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، أن تمسك مجلس الأمن بما يسمى المرجعيات الثلاث للحل في اليمن، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات... 16.11.2025

وقال صالح في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "المبادرة الخليجية لم تكن في يوم من الأيام إطارا لمعالجة قضية الجنوب، بل وضعت لحل صراع سلطوي في الشمال بين أطراف شمالية، وإن الإصرار على إعادة تدويرها اليوم هو تجاهل متعمد لحقائق الميدان، وقفز فوق جوهر الأزمة، واستبعاد ممنهج لقضية الجنوب".وتابع أن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تكن سوى وثيقة "مفروضة" افتقرت إلى أبسط معايير التمثيل الجنوبي، وتم خلالها تزييف إرادة شعب الجنوب بغطاء سياسي دولي، الأمر الذي أفقدها الشرعية والأهلية منذ لحظتها الأولى، وجعل التمسك بها اليوم عملا غير واقعي ولا أخلاقي سياسيا".وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 بدعوى عدم واقعيته يكشف أن المجتمع الدولي ذاته يدرك سقوط المرجعيات القديمة، لافتا إلى أنه لا يمكن إسقاط مرجعية واحدة والإبقاء على أخرى ثبت فشلها وتحولت لعبء يعرقل أي حل حقيقي، خصوصا وأن بعضها مرفوض تماما في الجنوب لأنها تستهدف مشروعه الوطني بوضوح.واختتم صالح، بالقول، إن الطريق نحو السلام لن يفتح إلا عبر إطار تفاوضي جديد كما نص عليه بيان مشاورات مجلس التعاون في أبريل 2022م، إطار يعترف بواقع وجود طرفين رئيسيين (الجنوب والشمال)، ويضمن حق الجنوب في تقرير مستقبله، ويقود إلى سلام عادل يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين على أساس الندية والاحترام والسيادة الكاملة.اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يوم الجمعة الماضية أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة "الحوثيين" (أنصار الله)، وأدان، بأشد العبارات، الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي تهدد السكان المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس نظام العقوبات على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة المفروض لأول مرة في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015). كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، "بحسب موقع الأمم المتحدة".وأكد المجلس - في القرار رقم 2801 (2025) - عدم وجود حل عسكري للنزاع، وحث جميع الأطراف على التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

