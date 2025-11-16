قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تمسك مجلس الأمن بالمرجعيات فاقدة الصلاحية للتسوية في اليمن تجاهل للحقائق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-تمسك-مجلس-الأمن-بالمرجعيات-فاقدة-الصلاحية-للتسوية-في-اليمن-تجاهل-للحقائق-1107169159.html
قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تمسك مجلس الأمن بالمرجعيات فاقدة الصلاحية للتسوية في اليمن تجاهل للحقائق
قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تمسك مجلس الأمن بالمرجعيات فاقدة الصلاحية للتسوية في اليمن تجاهل للحقائق
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، أن تمسك مجلس الأمن بما يسمى المرجعيات الثلاث للحل في اليمن، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T18:31+0000
2025-11-16T18:31+0000
حصري
الحرب على اليمن
العالم العربي
حول العالم
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وقال صالح في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "المبادرة الخليجية لم تكن في يوم من الأيام إطارا لمعالجة قضية الجنوب، بل وضعت لحل صراع سلطوي في الشمال بين أطراف شمالية، وإن الإصرار على إعادة تدويرها اليوم هو تجاهل متعمد لحقائق الميدان، وقفز فوق جوهر الأزمة، واستبعاد ممنهج لقضية الجنوب".وتابع أن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تكن سوى وثيقة "مفروضة" افتقرت إلى أبسط معايير التمثيل الجنوبي، وتم خلالها تزييف إرادة شعب الجنوب بغطاء سياسي دولي، الأمر الذي أفقدها الشرعية والأهلية منذ لحظتها الأولى، وجعل التمسك بها اليوم عملا غير واقعي ولا أخلاقي سياسيا".وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 بدعوى عدم واقعيته يكشف أن المجتمع الدولي ذاته يدرك سقوط المرجعيات القديمة، لافتا إلى أنه لا يمكن إسقاط مرجعية واحدة والإبقاء على أخرى ثبت فشلها وتحولت لعبء يعرقل أي حل حقيقي، خصوصا وأن بعضها مرفوض تماما في الجنوب لأنها تستهدف مشروعه الوطني بوضوح.واختتم صالح، بالقول، إن الطريق نحو السلام لن يفتح إلا عبر إطار تفاوضي جديد كما نص عليه بيان مشاورات مجلس التعاون في أبريل 2022م، إطار يعترف بواقع وجود طرفين رئيسيين (الجنوب والشمال)، ويضمن حق الجنوب في تقرير مستقبله، ويقود إلى سلام عادل يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين على أساس الندية والاحترام والسيادة الكاملة.اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يوم الجمعة الماضية أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة "الحوثيين" (أنصار الله)، وأدان، بأشد العبارات، الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي تهدد السكان المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس نظام العقوبات على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة المفروض لأول مرة في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015). كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، "بحسب موقع الأمم المتحدة".وأكد المجلس - في القرار رقم 2801 (2025) - عدم وجود حل عسكري للنزاع، وحث جميع الأطراف على التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20251111/قيادي-في-الانتقالي-لـسبوتنيك-أي-تسوية-في-اليمن-تتجاهل-إرادة-شعب-الجنوب-مصيرها-الفشل-1106989338.html
https://sarabic.ae/20251106/لماذا-فشلت-الأمم-المتحدة-بتحقيق-أي-إنجاز-في-ملف-وقف-الحرب-وإحلال-السلام-في-اليمن؟-1106817307.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الحرب على اليمن, العالم العربي, حول العالم, أنصار الله
حصري, الحرب على اليمن, العالم العربي, حول العالم, أنصار الله

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": تمسك مجلس الأمن بالمرجعيات فاقدة الصلاحية للتسوية في اليمن تجاهل للحقائق

18:31 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، منصور صالح، أن تمسك مجلس الأمن بما يسمى المرجعيات الثلاث للحل في اليمن، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هو "إصرار غير مفهوم من جانب المجلس في قراره الأخير على التمسك بأطر سياسية ميتة وفاقدة للصلاحية".
وقال صالح في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "المبادرة الخليجية لم تكن في يوم من الأيام إطارا لمعالجة قضية الجنوب، بل وضعت لحل صراع سلطوي في الشمال بين أطراف شمالية، وإن الإصرار على إعادة تدويرها اليوم هو تجاهل متعمد لحقائق الميدان، وقفز فوق جوهر الأزمة، واستبعاد ممنهج لقضية الجنوب".
وتابع أن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تكن سوى وثيقة "مفروضة" افتقرت إلى أبسط معايير التمثيل الجنوبي، وتم خلالها تزييف إرادة شعب الجنوب بغطاء سياسي دولي، الأمر الذي أفقدها الشرعية والأهلية منذ لحظتها الأولى، وجعل التمسك بها اليوم عملا غير واقعي ولا أخلاقي سياسيا".
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
قيادي في "الانتقالي" لـ"سبوتنيك": أي تسوية في اليمن تتجاهل إرادة شعب الجنوب مصيرها الفشل
11 نوفمبر, 19:07 GMT
وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن تجاهل مجلس الأمن للقرار 2216 بدعوى عدم واقعيته يكشف أن المجتمع الدولي ذاته يدرك سقوط المرجعيات القديمة، لافتا إلى أنه لا يمكن إسقاط مرجعية واحدة والإبقاء على أخرى ثبت فشلها وتحولت لعبء يعرقل أي حل حقيقي، خصوصا وأن بعضها مرفوض تماما في الجنوب لأنها تستهدف مشروعه الوطني بوضوح.

وشدد صالح على أن التمسك بالمرجعيات القديمة لم يعد خطأ سياسيا فحسب، بل أصبح عائقا متعمدا أمام أي عملية سلام جدية، ومحاولة لإعادة إنتاج الأزمة وإبقاء الجنوب خارج المعادلة السياسية رغم حضوره المحوري في الميدان.

واختتم صالح، بالقول، إن الطريق نحو السلام لن يفتح إلا عبر إطار تفاوضي جديد كما نص عليه بيان مشاورات مجلس التعاون في أبريل 2022م، إطار يعترف بواقع وجود طرفين رئيسيين (الجنوب والشمال)، ويضمن حق الجنوب في تقرير مستقبله، ويقود إلى سلام عادل يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين على أساس الندية والاحترام والسيادة الكاملة.
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يوم الجمعة الماضية أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة "الحوثيين" (أنصار الله)، وأدان، بأشد العبارات، الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي تهدد السكان المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس نظام العقوبات على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة المفروض لأول مرة في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015). كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، "بحسب موقع الأمم المتحدة".
مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
لماذا فشلت الأمم المتحدة بتحقيق أي إنجاز في ملف وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن؟
6 نوفمبر, 19:08 GMT
وأكد المجلس - في القرار رقم 2801 (2025) - عدم وجود حل عسكري للنزاع، وحث جميع الأطراف على التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала