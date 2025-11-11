قيادي في "الانتقالي" لـ"سبوتنيك": أي تسوية في اليمن تتجاهل إرادة شعب الجنوب مصيرها الفشل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
قيادي في "الانتقالي" لـ"سبوتنيك": أي تسوية في اليمن تتجاهل إرادة شعب الجنوب مصيرها الفشل
وقال صالح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "الدكتور الخبجي أراد التأكيد للمجتمع الدولي أن الجنوب منفتح على أي مسارات سياسية تبنى على احترام حق شعبه في تقرير مصيره، لكنه في المقابل لن يقبل بأي حلول أو صيغ تنتقص من هذا الحق أو تلتف عليه".وأوضح القيادي الجنوبي، أن "هذه الرسالة تأتي في ظل نقاشات سياسية جارية في العاصمة العمانية مسقط حول مستقبل التسوية في اليمن"، مشددا على أن "القضية الجنوبية ليست ملفا ملحقا أو بندا فرعيا في أي مفاوضات، بل هي قضية وطن وهوية وتمثل حجر الزاوية في أي عملية سلام حقيقية في الجنوب واليمن والمنطقة بشكل عام". وتابع صالح: "خيار استعادة الدولة بحدود ما قبل 21 مايو/أيار 1990، هو خيار راسخ، ولا يرتبط بمرحلة تفاوضية أو ظرف سياسي، إنه خلاصة مسار طويل من النضال والتضحيات التي قدّم فيها الجنوبيون أثمانا باهظة دفاعا عن حقهم الوطني". وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس/ اَذار 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن التصريحات الأخيرة للدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس وحدة شؤون المفاوضات، بشأن خيار استعادة الدولة الجنوبية، "ليست مجرد موقف سياسي عابر، بل هي إعادة تثبيت للمبدأ الجوهري الذي تأسس عليه المجلس الانتقالي، ويستند إلى إرادة شعب الجنوب".
وقال صالح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "الدكتور الخبجي أراد التأكيد للمجتمع الدولي أن الجنوب منفتح على أي مسارات سياسية تبنى على احترام حق شعبه في تقرير مصيره، لكنه في المقابل لن يقبل بأي حلول أو صيغ تنتقص من هذا الحق أو تلتف عليه".

وأضاف صالح: "أي جهد أو مبادرة سياسية لا تتضمن معالجة عادلة لقضية الجنوب لن تحقق السلام، بل ستفتح الباب أمام تعقيدات جديدة، لأن تجاهل أصحاب الحق والفاعلين الحقيقيين على الأرض يعني صناعة صراع مستقبلي وليس تسوية مستدامة".

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
هل أغلق بيان المجلس الرئاسي اليمني باب الشراكة مع الانتقالي الجنوبي؟
21 سبتمبر, 18:03 GMT
وأوضح القيادي الجنوبي، أن "هذه الرسالة تأتي في ظل نقاشات سياسية جارية في العاصمة العمانية مسقط حول مستقبل التسوية في اليمن"، مشددا على أن "القضية الجنوبية ليست ملفا ملحقا أو بندا فرعيا في أي مفاوضات، بل هي قضية وطن وهوية وتمثل حجر الزاوية في أي عملية سلام حقيقية في الجنوب واليمن والمنطقة بشكل عام".
وتابع صالح: "خيار استعادة الدولة بحدود ما قبل 21 مايو/أيار 1990، هو خيار راسخ، ولا يرتبط بمرحلة تفاوضية أو ظرف سياسي، إنه خلاصة مسار طويل من النضال والتضحيات التي قدّم فيها الجنوبيون أثمانا باهظة دفاعا عن حقهم الوطني".
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": نتطلع لدور روسي فاعل لحل الأزمة باليمن
20 أغسطس, 12:48 GMT

وختم القيادي الجنوبي، بالقول: "المجلس يتحرك بثقة ومسؤولية في المسار السياسي، باعتباره الممثل السياسي لقضية الجنوب، وبما يضمن الوصول إلى حل عادل يعيد بناء الدولة الجنوبية على أسس سليمة، تحفظ استقرار الجنوب وتؤسس لشراكات متوازنة في الإقليم".

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس/ اَذار 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
