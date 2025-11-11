https://sarabic.ae/20251111/قيادي-في-الانتقالي-لـسبوتنيك-أي-تسوية-في-اليمن-تتجاهل-إرادة-شعب-الجنوب-مصيرها-الفشل-1106989338.html

قيادي في "الانتقالي" لـ"سبوتنيك": أي تسوية في اليمن تتجاهل إرادة شعب الجنوب مصيرها الفشل

قيادي في "الانتقالي" لـ"سبوتنيك": أي تسوية في اليمن تتجاهل إرادة شعب الجنوب مصيرها الفشل

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن التصريحات الأخيرة للدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس وحدة شؤون المفاوضات، بشأن خيار...

وقال صالح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "الدكتور الخبجي أراد التأكيد للمجتمع الدولي أن الجنوب منفتح على أي مسارات سياسية تبنى على احترام حق شعبه في تقرير مصيره، لكنه في المقابل لن يقبل بأي حلول أو صيغ تنتقص من هذا الحق أو تلتف عليه".وأوضح القيادي الجنوبي، أن "هذه الرسالة تأتي في ظل نقاشات سياسية جارية في العاصمة العمانية مسقط حول مستقبل التسوية في اليمن"، مشددا على أن "القضية الجنوبية ليست ملفا ملحقا أو بندا فرعيا في أي مفاوضات، بل هي قضية وطن وهوية وتمثل حجر الزاوية في أي عملية سلام حقيقية في الجنوب واليمن والمنطقة بشكل عام". وتابع صالح: "خيار استعادة الدولة بحدود ما قبل 21 مايو/أيار 1990، هو خيار راسخ، ولا يرتبط بمرحلة تفاوضية أو ظرف سياسي، إنه خلاصة مسار طويل من النضال والتضحيات التي قدّم فيها الجنوبيون أثمانا باهظة دفاعا عن حقهم الوطني". وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس/ اَذار 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.

