مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": ستظل ثورة 14 أكتوبر رمزا للوحدة اليمنية وتجاوز الانقسامات

مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": ستظل ثورة 14 أكتوبر رمزا للوحدة اليمنية وتجاوز الانقسامات

سبوتنيك عربي

أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء، الدكتور عبد العزيز الترب، أن ثورة الـ14 من أكتوبر/تشرين أول ستبقى محطة فاصلة في تاريخ اليمن الحديث،... 14.10.2025

وقال الترب في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، رغم مرور 62 عاما على هذه الثورة، إلا أن ذكراها تعود لتؤكد أن جذوة الكفاح ما تزال حية، وأن إرادة اليمنيين في التحرر والاستقلال ثابتة لا تلين أمام المحتلين مهما تنوعت أدواتهم وأساليبهم، لافتا إلى أن هذا اليوم تجسدت فيه الوحدة وتجاوز اليمنيون فيه كل الانقسامات القبلية والمناطقية، ليتحدوا تحت راية واحدة هي راية الحريةوتابع: لقد أثبت الشعب اليمني بطول البلاد وعرضها أن العدوان الخارجي، مهما بلغت قوته، لا يقوى على إرادة شعب توحد قلبه وهدفه، لأنه شعلة للكرامة، لقد روى أبطال الرابع عشر من أكتوبر تراب الشطر الجنوبي من الوطن بدمائهم الزكية ليظل رمزا للعزة.وأوضح الترب، أن الرابع عشر من أكتوبر هو روح لا تاريخ هو الدم الذي يسري في عروق كل يمني حر، يذكره بأن أرض اليمن أرض العزة والكرامة والحرية والعيش باستقلال، وأن شعب اليمن الرجال الأبطال لا يقبلون بالاذلال والتبعية، وأنه القاعدة الصلبة التي تبنى عليها مستقبل اليمن، يمن الحرية والكرامة والوحدة، وسيظل هذا اليوم خالدا محفور في القلوب وحاضرا. يذكر أنه في 22 مايو/أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) في دولة واحدة، غير أن التوافق لم يدم طويلا، إذ سرعان ما انقلب إلى صراع دموي انتهى بحرب صيف 1994، حاول الجنوب حينها الانفصال مجددا لكنه لم يتمكن من ذلك، وسيطرت قوات صنعاء على عدن، ما أوجد شعورا جنوبيا بأن الوحدة تحولت من مشروع شراكة إلى أداة هيمنة. ومع مرور السنوات دون حلول تذكر وتراكم شعور الجنوبيين بـ”المظلومية، ظهرت في مطلع الألفية حركات مسلحة تحت مسميات متعددة في محاولات لفك الارتباط بالسلطة المركزية التي يقودها الرئيس علي عبد الله صالح، وفي سنة 2007، انطلق الحراك الجنوبي بقيادة مدنيين وعسكريين سابقين من الجيش الجنوبي، ومع حرب 2015 وسقوط صنعاء بيد الحوثيين (أنصار الله)، دخل الجنوب مرحلة جديدة من الصراع، في 4 مايو 2017، تم الإعلان عن المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفه إطارا سياسيا منبثقا عن الحراك الجنوبي.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر. ويعاني البلد العربي منذ سنوات عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

