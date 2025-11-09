https://sarabic.ae/20251109/أنصار-الله-توجه-رسالة-إلى-القسام-إذا-استأنف-العدو-عدوانه-على-غزة-فسنعود-لعملياتنا-العسكرية-1106910232.html

"أنصار الله" توجه رسالة إلى "القسام": إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية

بعثت هيئة أركان القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، رسالة إلى "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. 09.11.2025

وقالت الهيئة، في رسالتها، إن "القوات اليمنية ثابتة على عهدها ووعدها بالوقوف معكم مهما بلغت التضحيات"، مضيفًا أنه "إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، ردت في الآونة الأخيرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد الفرح، إن "الجماعة على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تحوِّل كل خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية تثقل كاهل إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "تهديدات الصهاينة ضد اليمن ليست سوى ستار لتبرير سياسات عدوانية لا تمحو تاريخ الاعتداءات"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.وأضاف الفرح: "نؤكّد بوضوح أن من يراهن على الترهيب سيجدنا نرد بالمثل وعلى كافة الأصعدة"، متابعًا: "ندرك مرامي الصهاينة الهادفة إلى فرض قطب واحد في المنطقة وإخضاع كل من يعترض على الاستباحة".وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخًا وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.

