بث مباشر
"أنصار الله" توجه رسالة إلى "القسام": إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية
"أنصار الله" توجه رسالة إلى "القسام": إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية
سبوتنيك عربي
بعثت هيئة أركان القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، رسالة إلى "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. 09.11.2025
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
وقالت الهيئة، في رسالتها، إن "القوات اليمنية ثابتة على عهدها ووعدها بالوقوف معكم مهما بلغت التضحيات"، مضيفًا أنه "إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، ردت في الآونة الأخيرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد الفرح، إن "الجماعة على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تحوِّل كل خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية تثقل كاهل إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "تهديدات الصهاينة ضد اليمن ليست سوى ستار لتبرير سياسات عدوانية لا تمحو تاريخ الاعتداءات"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.وأضاف الفرح: "نؤكّد بوضوح أن من يراهن على الترهيب سيجدنا نرد بالمثل وعلى كافة الأصعدة"، متابعًا: "ندرك مرامي الصهاينة الهادفة إلى فرض قطب واحد في المنطقة وإخضاع كل من يعترض على الاستباحة".وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخًا وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
"أنصار الله" توجه رسالة إلى "القسام": إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية

14:38 GMT 09.11.2025
بعثت هيئة أركان القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، رسالة إلى "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الهيئة، في رسالتها، إن "القوات اليمنية ثابتة على عهدها ووعدها بالوقوف معكم مهما بلغت التضحيات"، مضيفًا أنه "إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، ردت في الآونة الأخيرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد الفرح، إن "الجماعة على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تحوِّل كل خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية تثقل كاهل إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "تهديدات الصهاينة ضد اليمن ليست سوى ستار لتبرير سياسات عدوانية لا تمحو تاريخ الاعتداءات"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
هل تركز إسرائيل على استهداف "حزب الله" و"أنصار الله" بعد توقف الحرب في غزة؟
17 أكتوبر, 07:54 GMT
وأضاف الفرح: "نؤكّد بوضوح أن من يراهن على الترهيب سيجدنا نرد بالمثل وعلى كافة الأصعدة"، متابعًا: "ندرك مرامي الصهاينة الهادفة إلى فرض قطب واحد في المنطقة وإخضاع كل من يعترض على الاستباحة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف "أنصار الله" في اليمن، بأنهم "مصدر تهديد كبير لإسرائيل"، مؤكدًا أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لـ"إزالة هذا الخطر"، على حد قوله.

وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخًا وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
عضو المكتب السياسي لـ أنصار الله اليمنية، حزام الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": سنوقف الهجمات على إسرائيل في حال التزمت باتفاق غزة
12 أكتوبر, 09:03 GMT

ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في القطاع، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع "أنصار الله" في اليمن، قبل أن يتم التوصل في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
