https://sarabic.ae/20251109/أنصار-الله-توجه-رسالة-إلى-القسام-إذا-استأنف-العدو-عدوانه-على-غزة-فسنعود-لعملياتنا-العسكرية-1106910232.html
"أنصار الله" توجه رسالة إلى "القسام": إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية
"أنصار الله" توجه رسالة إلى "القسام": إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية
سبوتنيك عربي
بعثت هيئة أركان القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، رسالة إلى "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T14:38+0000
2025-11-09T14:38+0000
2025-11-09T14:38+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg
وقالت الهيئة، في رسالتها، إن "القوات اليمنية ثابتة على عهدها ووعدها بالوقوف معكم مهما بلغت التضحيات"، مضيفًا أنه "إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، ردت في الآونة الأخيرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد الفرح، إن "الجماعة على أتم الجهوزية للرد بخيارات عملية تحوِّل كل خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية تثقل كاهل إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "تهديدات الصهاينة ضد اليمن ليست سوى ستار لتبرير سياسات عدوانية لا تمحو تاريخ الاعتداءات"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.وأضاف الفرح: "نؤكّد بوضوح أن من يراهن على الترهيب سيجدنا نرد بالمثل وعلى كافة الأصعدة"، متابعًا: "ندرك مرامي الصهاينة الهادفة إلى فرض قطب واحد في المنطقة وإخضاع كل من يعترض على الاستباحة".وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخًا وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
https://sarabic.ae/20251017/هل-تركز-إسرائيل-على-استهداف-حزب-الله-وأنصار-الله-بعد-توقف-الحرب-في-غزة؟-1106101696.html
https://sarabic.ae/20251012/عضو-المكتب-السياسي-لـأنصار-الله-سنوقف-الهجمات-على-إسرائيل-في-حال-التزمت-باتفاق-غزة-1105896718.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4b22304891d882c226fdd5eff92cf43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
"أنصار الله" توجه رسالة إلى "القسام": إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية
بعثت هيئة أركان القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، رسالة إلى "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الهيئة، في رسالتها، إن "القوات اليمنية ثابتة على عهدها ووعدها بالوقوف معكم مهما بلغت التضحيات"، مضيفًا أنه "إذا استأنف العدو عدوانه على غزة فسنعود لعملياتنا العسكرية".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، ردت في الآونة الأخيرة، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد الفرح، إن "الجماعة على أتم الجهوزية
للرد بخيارات عملية تحوِّل كل خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية تثقل كاهل إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "تهديدات الصهاينة ضد اليمن ليست سوى ستار لتبرير سياسات عدوانية لا تمحو تاريخ الاعتداءات"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.
وأضاف الفرح: "نؤكّد بوضوح أن من يراهن على الترهيب سيجدنا نرد بالمثل وعلى كافة الأصعدة"، متابعًا: "ندرك مرامي الصهاينة الهادفة إلى فرض قطب واحد في المنطقة وإخضاع كل من يعترض على الاستباحة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف "أنصار الله" في اليمن، بأنهم "مصدر تهديد كبير لإسرائيل"، مؤكدًا أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لـ"إزالة هذا الخطر"، على حد قوله.
وكان زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أعلن أن قواته أطلقت 1835 صاروخًا وطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية
وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانيها، واستهدفت 228 سفينة منذ أواخر عام 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في القطاع، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية، ما دفع واشنطن إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع "أنصار الله" في اليمن، قبل أن يتم التوصل في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، أكدت الجماعة أنه لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في مارس 2015، عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.