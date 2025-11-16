عربي
العالم العربي, أنصار الله

"أنصار الله" ترفض قرار مجلس الأمن تجديد العقوبات ضدها عاما آخر

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، رفضها قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجديد العقوبات ضدها عاماً آخر، معتبرةً أن القرار محاولة لشرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة فيه.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله"، عبد الواحد أبو راس، حسبما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "نرفض قرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات على اليمن ونعده انعكاساً للأجندة الأميركية".
وأضاف: "القرار 2801 استند إلى ادعاءات أطراف شنت عدوانا على اليمن، وسط استمرار غياب الصوت اليمني".
وتابع: "أميركا وبريطانيا تحاولان من خلال القرار شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر".
وحذر أبو راس كل الأطراف الدولية والإقليمية من "اتخاذ هذا القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية والعبرة بشواهد التاريخ القريب".
وأكد أن "قرارات مجلس الأمن لن تغير الموقف تجاه القضية الفلسطينية"، مثمّنا "موقف الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار"، معرباً عن "الأمل أن تكون مواقفها القادمة أقوى".
ووصف القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله"، التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء الأمميين، بأنه "مليء بمغالطات ووقائع غير صحيحة أو واقعية"، معلناً "عدم التعاطي ولا الاعتراف بلجنة الخبراء انطلاقا من واقعها المسيس وتقاريرها المليئة بالأكاذيب"، على حد تعبيره.
ويوم الجمعة الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار قدمته بريطانيا رقم (2801) لتمديد نظام العقوبات على جماعة "أنصار الله" في اليمن، ومهمة فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات لمدة عام.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
