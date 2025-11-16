https://sarabic.ae/20251116/أنصار-الله-ترفض-قرار-مجلس-الأمن-تجديد-العقوبات-ضدها-عاما-آخر-1107172470.html

"أنصار الله" ترفض قرار مجلس الأمن تجديد العقوبات ضدها عاما آخر

"أنصار الله" ترفض قرار مجلس الأمن تجديد العقوبات ضدها عاما آخر

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، رفضها قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجديد العقوبات ضدها عاماً آخر، معتبرةً أن القرار محاولة لشرعنة عسكرة البحر... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T20:16+0000

2025-11-16T20:16+0000

2025-11-16T20:16+0000

العالم العربي

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله"، عبد الواحد أبو راس، حسبما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "نرفض قرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات على اليمن ونعده انعكاساً للأجندة الأميركية".وتابع: "أميركا وبريطانيا تحاولان من خلال القرار شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر".وحذر أبو راس كل الأطراف الدولية والإقليمية من "اتخاذ هذا القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية والعبرة بشواهد التاريخ القريب".وأكد أن "قرارات مجلس الأمن لن تغير الموقف تجاه القضية الفلسطينية"، مثمّنا "موقف الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار"، معرباً عن "الأمل أن تكون مواقفها القادمة أقوى".ووصف القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله"، التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء الأمميين، بأنه "مليء بمغالطات ووقائع غير صحيحة أو واقعية"، معلناً "عدم التعاطي ولا الاعتراف بلجنة الخبراء انطلاقا من واقعها المسيس وتقاريرها المليئة بالأكاذيب"، على حد تعبيره.ويوم الجمعة الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار قدمته بريطانيا رقم (2801) لتمديد نظام العقوبات على جماعة "أنصار الله" في اليمن، ومهمة فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات لمدة عام.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20251116/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-تمسك-مجلس-الأمن-بالمرجعيات-فاقدة-الصلاحية-للتسوية-في-اليمن-تجاهل-للحقائق-1107169159.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أنصار الله