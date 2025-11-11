https://sarabic.ae/20251111/ما-الأسباب-وراء-زيادة-معدلات-تدفق-المهاجرين-الأفارقة-إلى-اليمن-بصورة-غير-مسبوقة-في-الفترة-الماضية؟-1106956601.html

ما الأسباب وراء زيادة معدلات تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بصورة غير مسبوقة في الفترة الماضية؟

ما الأسباب وراء زيادة معدلات تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بصورة غير مسبوقة في الفترة الماضية؟

سبوتنيك عربي

شهدت الأسابيع الماضية زحاما شديدا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية للأفارقة عبر الأراضي اليمنية، خاصة بعد واقعة قصف الطيران المسير الأمريكي لمنشأة تجمع... 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T06:51+0000

2025-11-11T06:51+0000

2025-11-11T06:51+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

أخبار إثيوبيا

جيبوتي

الصومال

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504020_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5fdf4efa74f82027403e7c1f63b00e89.jpg

وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها قبل أيام أن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي سجل وصول ما يقارب 17600 مهاجر من القرن الأفريقي في أعلى معدل شهري، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف حول تداعيات تزايد الأعداد وما تمثله من مخاطر.لماذا تزايدت عمليات الهجرة غير الشرعية عبر اليمن في الأسابيع الأخيرة.. هل هناك أهداف سياسية تقف خلف الظاهرة في هذا التوقيت؟بداية، يقول الدكتور علي عبد الله البحر، الناشط الحقوقي الجنوبي في اليمن: "خلال النصف الثاني من عام 2025، شهدت المنافذ البحرية والبرية في محافظات أبين ولحج وشبوة وتعز ارتفاعا ملحوظا في تدفق أعداد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين القادمين من دول القرن الإفريقي".مخاطر كبيرةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "وبحسب مراقبين يعود هذا التزايد إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزاعات المسلحة في بلدانهم، إضافة إلى استغلال شبكات التهريب للطرق البحرية والبرية عبر المنافذ اليمنية المفتوحة بسبب ضعف الرقابة في بعض المناطق الساحلية".وتابع البحر: "هناك مخاطر جسيمة تواجه المهاجرين، حيث يتعرض المهاجرون لمخاطر كبيرة تشمل الغرق، الاحتجاز، الاستغلال غير المشروع في مناطق النزاع المسلح، كما أبرزت الحوادث الأخيرة، بما في ذلك الغارة الجوية الأمريكية على مركز احتجاز في محافظة صعدة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية (أنصار الله) التي أودت بحياة عشرات المهاجرين، وبينت هشاشة الحماية المقدمة للمهاجرين، وتشير بعض التقارير بأن المليشيات قد تستخدم المهاجرين الواصلين إلى مناطق سيطرتها كدروع بشرية أثناء مواجهتها العسكرية".وأكد البحر على "ضرورة تقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية الجنوبية المكلفة بمراقبة وحماية المنافذ البحرية والبرية من خلال التدريب المكثف، وتزويدها بالوسائل والتقنيات الحديثة، كما نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة جذور ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحماية المهاجرين وتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان أمن واستقرار المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية".حملة مشبوهةفي المقابل، يقول عبد الرحمن حسن فايع، المحلل السياسي اليمني، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني: "إن إثارة ملف الهجرة وتضخيمه في هذا التوقيت وبهذا الشكل رغم أنه ملف قديم يتجدد منذ عقود، يرجع ذلك إلى أنه بعد نشر لجنة تحقيق دولية نتائج التحقيق في استهداف سجن الأفارقة في صعدة من قبل طيران العدو الأمريكي قبل أيام وماله من تبعات ويراد طمس تلك النتائج".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يجب أن نفهم مغزى إثارة إعلام العدوان تلك القضية ضد الأفارقة باليمن، هم أرادوا بذلك إشعال جبهة ضد حكومة صنعاء بل وضد كل الشعب اليمني وخاصة شمال البلاد، وفي نفس التوقيت يتباكون عليها ويحرضون من خلالها ويزورون الحقائق ويشيطنونهم ويشيطنون قيادة وحكومة وشعب المسيرة، ولم يتساءل أحد من فتح الأبواب للأفارقة بحرا وبرا وجوا منذ أكثر من عقدين من الزمن".وأوضح المحلل السياسي: "الهدف من تلك الحملة هو دفع أنصار الله والمجتمع لمواجهة هؤلاء الأفارقة الذين يعبرون من جنوب اليمن وغربه مشيا على الأقدام للوصول للحدود السعودية، رغم أن القليل منهم مسيئين ويتصرفون كردة فعل أغلب الأحيان بعنف، علاوة على نشر مقاطع وصور تهول تواجدهم، خاصة بحدود محافظة صعدة لكي يشغلوا الأنصار والجيش اليمني بهم، بينما هم يعدون العدة لحرب قال عنها القائد عبد الملك الحوثي في آخر خطاب له إنها حتمية وقريبة".عقاب جماعيواستطرد: "كما أن حضور قيادات الجاليات الأفريقية تحديدا، وأغلب المتواجدين منهم للمسيرات والفعاليات والمناسبات مع القيادة والشعب اليمني و تأكيدهم الوقوف مع غزة وضد التحالف وعدوانه وهم باعداد كبيرة دخلوا اليمن بشكل رسمي ومن عدة دول أفريقية، خاصة من إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإرتيريا والسودان ومنهم من التحق بالمسيرة وأصبح منهم أيضا شهداء، هذا أيضا أحد أسباب الحملة عليهم".وأكد فايع، أن "أحد أهداف تلك الحملة الراهنة هو تأليب المجتمع الدولي ضد حكومة صنعاء بتهم تتعلق بحقوق هذه الأقليات، خاصة بعد فشل التحالف والمملكة في استخدام بعض من المرتزقة السودانيين من الجنجويد في حروبهم السابقة وخلال العشر السنوات تحديدا، إضافة إلى استخدام ملف الأفارقة لخلق أزمة تمتد تداعياتها لمختلف الجوانب (المالية والأخلاقية والاجتماعية وحتى السياسية والعسكرية)، مما يخلف ضغط متعدد على حكومة صنعاء، خاصة بعد توقف دعم المنظمات الدولية والأمنية لليمن".أجندات سياسيةبدوره، يقول القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، عبد العزيز قاسم: "بطبيعة الحال أن ظاهرة المهاجرين الأفارقة ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات طويلة وسبق الحديث عنها في أكثر من مرحلة، لكن في الآونة الأخيرة برز الحديث عنها إعلاميا بشكل كبير وعلى نطاق أوسع، يتجاوز النطاق اليمني إلى الدولي وبصورة ملفته وظهور قلق إقليمي ودولي ويمثل الحديث عنها في هذا التوقيت خاصة وفق تقارير أممية ومحلية تحذر من خطورة انتشار وزيادة كثافتها وتوسعها في نطاق جغرافي أوسع".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم أنها ظاهرة ليست جديدة، لا أشك بوجود خلفيات وأجندات سياسية ليس على المستوى المحلي بل الإقليمي والدولي، وتخوفات من المهاجرين الأفارقة خشية توظيفهم في الصراعات السياسية الدائرة في المنطقة، وهذا الحراك الإعلامي البارز أيضا يتحرك في إطار منظومة إعلامية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتلك الأهداف والأجندات السياسية للقوى الداخلية والإقليمية والدولية".وأوضح قاسم، أن "عمليات التهويل من الهجرة غير الشرعية للأفارقة تزامنت مع الحديث بجاهزية أو استكمال وثيقة التسوية، وحديث وزير الخارجية السعودي عن استكمال وثيقة التسوية وبانتظار التوقيع عليها من قبل الأطراف"، مشيرا إلى أن "الضربة الأمريكية التي استهدفت مركز تجمع المهاجرين وتزامنها مع ضربات مماثلة ضد التنظيمات الإرهابية، هي نوع من الضربات الاستباقية أو إجراءات إحتياطية تتخذها أمريكا حسب مصالحها ومزاجها، كنوع من ممارسة الضغوط والابتزاز".أهداف غائبةوتابع قاسم: "أمريكا تخشى من استخدام المهاجرين لاستهداف مصالحها، وكذلك للضغط على الأطراف المتصارعة للقبول بما تمليه، ولا ننسى أيضا وجود مافيات مركبة للاتجار بالبشر وكذلك عمليات تهريب المخدرات وعمليات تجسسية، خاصة أن هجرة الأفارقة ليسوا من شرائح تبحث عن لقمة العيش، فهناك ربما وجود خبراء في تقنية الاتصالات وغيرها من المجالات تتم هجرتها تحت غطاء العوز والفقر والبحث عن العيش، وهذه المافيات تعمل وفقا وارتباطها وأهدافها السياسية وغيرها".ويرى قاسم، أن "الحديث بتلك الصورة المكبرة وهذا التوقيت لا يأتي إلا من أهداف سياسية تبعا للقوى الداخلية والإقليمية والدولية، وفق ما تحمله ولا يعني ذلك تهيئة لإحلال السلام بل سيؤخر ذلك".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20251106/عضو-بشورى-صنعاء-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-علاقة-أنصار-الله-بـ-القاعدة-وداعش-في-اليمن-1106819060.html

https://sarabic.ae/20251102/هل-اقترب-اليمن-من-السلام-الشامل-بعد-الحديث-عن-خطة-جديدة-لإنهاء-الحرب-في-البلاد-1106666781.html

https://sarabic.ae/20250806/قيادي-جنوبي-يكشف-لـسبوتنيك-المخاطر-التي-تهدد-اليمن-جراء-الهجرة-غير-الشرعية-من-دول-الجوار-1103449608.html

https://sarabic.ae/20250804/بعد-غرق-قارب-قرب-سواحله-ووفاة-العشرات-الهجرة-غير-الشرعية-شبح-مخيف-يهدد-اليمن-1103371252.html

https://sarabic.ae/20190423/اليمن-مسؤول-أمني-الهجرة-القرن-الأفريقي-1040684390.html

جيبوتي

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب

حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إثيوبيا, جيبوتي, الصومال, العالم العربي