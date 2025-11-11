ما الأسباب وراء زيادة معدلات تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بصورة غير مسبوقة في الفترة الماضية؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ما الأسباب وراء زيادة معدلات تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بصورة غير مسبوقة في الفترة الماضية؟
ما الأسباب وراء زيادة معدلات تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بصورة غير مسبوقة في الفترة الماضية؟
سبوتنيك عربي
شهدت الأسابيع الماضية زحاما شديدا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية للأفارقة عبر الأراضي اليمنية، خاصة بعد واقعة قصف الطيران المسير الأمريكي لمنشأة تجمع... 11.11.2025
حصري
تقارير سبوتنيك
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار إثيوبيا
جيبوتي
الصومال
العالم العربي
وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها قبل أيام أن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي سجل وصول ما يقارب 17600 مهاجر من القرن الأفريقي في أعلى معدل شهري، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف حول تداعيات تزايد الأعداد وما تمثله من مخاطر.لماذا تزايدت عمليات الهجرة غير الشرعية عبر اليمن في الأسابيع الأخيرة.. هل هناك أهداف سياسية تقف خلف الظاهرة في هذا التوقيت؟بداية، يقول الدكتور علي عبد الله البحر، الناشط الحقوقي الجنوبي في اليمن: "خلال النصف الثاني من عام 2025، شهدت المنافذ البحرية والبرية في محافظات أبين ولحج وشبوة وتعز ارتفاعا ملحوظا في تدفق أعداد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين القادمين من دول القرن الإفريقي".مخاطر كبيرةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "وبحسب مراقبين يعود هذا التزايد إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزاعات المسلحة في بلدانهم، إضافة إلى استغلال شبكات التهريب للطرق البحرية والبرية عبر المنافذ اليمنية المفتوحة بسبب ضعف الرقابة في بعض المناطق الساحلية".وتابع البحر: "هناك مخاطر جسيمة تواجه المهاجرين، حيث يتعرض المهاجرون لمخاطر كبيرة تشمل الغرق، الاحتجاز، الاستغلال غير المشروع في مناطق النزاع المسلح، كما أبرزت الحوادث الأخيرة، بما في ذلك الغارة الجوية الأمريكية على مركز احتجاز في محافظة صعدة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية (أنصار الله) التي أودت بحياة عشرات المهاجرين، وبينت هشاشة الحماية المقدمة للمهاجرين، وتشير بعض التقارير بأن المليشيات قد تستخدم المهاجرين الواصلين إلى مناطق سيطرتها كدروع بشرية أثناء مواجهتها العسكرية".وأكد البحر على "ضرورة تقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية الجنوبية المكلفة بمراقبة وحماية المنافذ البحرية والبرية من خلال التدريب المكثف، وتزويدها بالوسائل والتقنيات الحديثة، كما نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة جذور ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحماية المهاجرين وتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان أمن واستقرار المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية".حملة مشبوهةفي المقابل، يقول عبد الرحمن حسن فايع، المحلل السياسي اليمني، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني: "إن إثارة ملف الهجرة وتضخيمه في هذا التوقيت وبهذا الشكل رغم أنه ملف قديم يتجدد منذ عقود، يرجع ذلك إلى أنه بعد نشر لجنة تحقيق دولية نتائج التحقيق في استهداف سجن الأفارقة في صعدة من قبل طيران العدو الأمريكي قبل أيام وماله من تبعات ويراد طمس تلك النتائج".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يجب أن نفهم مغزى إثارة إعلام العدوان تلك القضية ضد الأفارقة باليمن، هم أرادوا بذلك إشعال جبهة ضد حكومة صنعاء بل وضد كل الشعب اليمني وخاصة شمال البلاد، وفي نفس التوقيت يتباكون عليها ويحرضون من خلالها ويزورون الحقائق ويشيطنونهم ويشيطنون قيادة وحكومة وشعب المسيرة، ولم يتساءل أحد من فتح الأبواب للأفارقة بحرا وبرا وجوا منذ أكثر من عقدين من الزمن".وأوضح المحلل السياسي: "الهدف من تلك الحملة هو دفع أنصار الله والمجتمع لمواجهة هؤلاء الأفارقة الذين يعبرون من جنوب اليمن وغربه مشيا على الأقدام للوصول للحدود السعودية، رغم أن القليل منهم مسيئين ويتصرفون كردة فعل أغلب الأحيان بعنف، علاوة على نشر مقاطع وصور تهول تواجدهم، خاصة بحدود محافظة صعدة لكي يشغلوا الأنصار والجيش اليمني بهم، بينما هم يعدون العدة لحرب قال عنها القائد عبد الملك الحوثي في آخر خطاب له إنها حتمية وقريبة".عقاب جماعيواستطرد: "كما أن حضور قيادات الجاليات الأفريقية تحديدا، وأغلب المتواجدين منهم للمسيرات والفعاليات والمناسبات مع القيادة والشعب اليمني و تأكيدهم الوقوف مع غزة وضد التحالف وعدوانه وهم باعداد كبيرة دخلوا اليمن بشكل رسمي ومن عدة دول أفريقية، خاصة من إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإرتيريا والسودان ومنهم من التحق بالمسيرة وأصبح منهم أيضا شهداء، هذا أيضا أحد أسباب الحملة عليهم".وأكد فايع، أن "أحد أهداف تلك الحملة الراهنة هو تأليب المجتمع الدولي ضد حكومة صنعاء بتهم تتعلق بحقوق هذه الأقليات، خاصة بعد فشل التحالف والمملكة في استخدام بعض من المرتزقة السودانيين من الجنجويد في حروبهم السابقة وخلال العشر السنوات تحديدا، إضافة إلى استخدام ملف الأفارقة لخلق أزمة تمتد تداعياتها لمختلف الجوانب (المالية والأخلاقية والاجتماعية وحتى السياسية والعسكرية)، مما يخلف ضغط متعدد على حكومة صنعاء، خاصة بعد توقف دعم المنظمات الدولية والأمنية لليمن".أجندات سياسيةبدوره، يقول القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، عبد العزيز قاسم: "بطبيعة الحال أن ظاهرة المهاجرين الأفارقة ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات طويلة وسبق الحديث عنها في أكثر من مرحلة، لكن في الآونة الأخيرة برز الحديث عنها إعلاميا بشكل كبير وعلى نطاق أوسع، يتجاوز النطاق اليمني إلى الدولي وبصورة ملفته وظهور قلق إقليمي ودولي ويمثل الحديث عنها في هذا التوقيت خاصة وفق تقارير أممية ومحلية تحذر من خطورة انتشار وزيادة كثافتها وتوسعها في نطاق جغرافي أوسع".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم أنها ظاهرة ليست جديدة، لا أشك بوجود خلفيات وأجندات سياسية ليس على المستوى المحلي بل الإقليمي والدولي، وتخوفات من المهاجرين الأفارقة خشية توظيفهم في الصراعات السياسية الدائرة في المنطقة، وهذا الحراك الإعلامي البارز أيضا يتحرك في إطار منظومة إعلامية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتلك الأهداف والأجندات السياسية للقوى الداخلية والإقليمية والدولية".وأوضح قاسم، أن "عمليات التهويل من الهجرة غير الشرعية للأفارقة تزامنت مع الحديث بجاهزية أو استكمال وثيقة التسوية، وحديث وزير الخارجية السعودي عن استكمال وثيقة التسوية وبانتظار التوقيع عليها من قبل الأطراف"، مشيرا إلى أن "الضربة الأمريكية التي استهدفت مركز تجمع المهاجرين وتزامنها مع ضربات مماثلة ضد التنظيمات الإرهابية، هي نوع من الضربات الاستباقية أو إجراءات إحتياطية تتخذها أمريكا حسب مصالحها ومزاجها، كنوع من ممارسة الضغوط والابتزاز".أهداف غائبةوتابع قاسم: "أمريكا تخشى من استخدام المهاجرين لاستهداف مصالحها، وكذلك للضغط على الأطراف المتصارعة للقبول بما تمليه، ولا ننسى أيضا وجود مافيات مركبة للاتجار بالبشر وكذلك عمليات تهريب المخدرات وعمليات تجسسية، خاصة أن هجرة الأفارقة ليسوا من شرائح تبحث عن لقمة العيش، فهناك ربما وجود خبراء في تقنية الاتصالات وغيرها من المجالات تتم هجرتها تحت غطاء العوز والفقر والبحث عن العيش، وهذه المافيات تعمل وفقا وارتباطها وأهدافها السياسية وغيرها".ويرى قاسم، أن "الحديث بتلك الصورة المكبرة وهذا التوقيت لا يأتي إلا من أهداف سياسية تبعا للقوى الداخلية والإقليمية والدولية، وفق ما تحمله ولا يعني ذلك تهيئة لإحلال السلام بل سيؤخر ذلك".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
ما الأسباب وراء زيادة معدلات تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن بصورة غير مسبوقة في الفترة الماضية؟

حصري
شهدت الأسابيع الماضية زحاما شديدا فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية للأفارقة عبر الأراضي اليمنية، خاصة بعد واقعة قصف الطيران المسير الأمريكي لمنشأة تجمع للمهاجرين في محافظة صعدة اليمنية معقل "أنصار الله"، علاوة على أن تلك التغطيات تأتي أيضا في ظل أحاديث وتصريحات حول ضرورة التسوية في اليمن.
وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها قبل أيام أن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي سجل وصول ما يقارب 17600 مهاجر من القرن الأفريقي في أعلى معدل شهري، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف حول تداعيات تزايد الأعداد وما تمثله من مخاطر.
لماذا تزايدت عمليات الهجرة غير الشرعية عبر اليمن في الأسابيع الأخيرة.. هل هناك أهداف سياسية تقف خلف الظاهرة في هذا التوقيت؟
بداية، يقول الدكتور علي عبد الله البحر، الناشط الحقوقي الجنوبي في اليمن: "خلال النصف الثاني من عام 2025، شهدت المنافذ البحرية والبرية في محافظات أبين ولحج وشبوة وتعز ارتفاعا ملحوظا في تدفق أعداد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين القادمين من دول القرن الإفريقي".

مخاطر كبيرة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "وبحسب مراقبين يعود هذا التزايد إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة والنزاعات المسلحة في بلدانهم، إضافة إلى استغلال شبكات التهريب للطرق البحرية والبرية عبر المنافذ اليمنية المفتوحة بسبب ضعف الرقابة في بعض المناطق الساحلية".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
عضو بشورى صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة علاقة "أنصار الله" بـ القاعدة و"داعش" في اليمن
6 نوفمبر, 20:40 GMT
وتابع البحر: "هناك مخاطر جسيمة تواجه المهاجرين، حيث يتعرض المهاجرون لمخاطر كبيرة تشمل الغرق، الاحتجاز، الاستغلال غير المشروع في مناطق النزاع المسلح، كما أبرزت الحوادث الأخيرة، بما في ذلك الغارة الجوية الأمريكية على مركز احتجاز في محافظة صعدة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية (أنصار الله) التي أودت بحياة عشرات المهاجرين، وبينت هشاشة الحماية المقدمة للمهاجرين، وتشير بعض التقارير بأن المليشيات قد تستخدم المهاجرين الواصلين إلى مناطق سيطرتها كدروع بشرية أثناء مواجهتها العسكرية".

وقال الناشط الحقوقي: "إن قوات الأمن الجنوبية تبذل جهودا ميدانية كبيرة رغم محدودية الامكانيات لمواجهة ظاهرة التدفق المتزايد لهجرة الأفارقة، بضبط شبكات التهريب وقوارب النقل غير القانونية، والسعي لتأمين السواحل والمنافذ الرئيسية، وتقديم الرعاية الإنسانية اللازمة للمهاجرين، إلى جانب منع استغلالهم في أنشطة غير مشروعة".

وأكد البحر على "ضرورة تقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية الجنوبية المكلفة بمراقبة وحماية المنافذ البحرية والبرية من خلال التدريب المكثف، وتزويدها بالوسائل والتقنيات الحديثة، كما نؤكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة جذور ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحماية المهاجرين وتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان أمن واستقرار المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية".

حملة مشبوهة

في المقابل، يقول عبد الرحمن حسن فايع، المحلل السياسي اليمني، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني: "إن إثارة ملف الهجرة وتضخيمه في هذا التوقيت وبهذا الشكل رغم أنه ملف قديم يتجدد منذ عقود، يرجع ذلك إلى أنه بعد نشر لجنة تحقيق دولية نتائج التحقيق في استهداف سجن الأفارقة في صعدة من قبل طيران العدو الأمريكي قبل أيام وماله من تبعات ويراد طمس تلك النتائج".
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
هل اقترب اليمن من السلام الشامل بعد الحديث عن خطة جديدة لإنهاء الحرب في البلاد؟
2 نوفمبر, 18:46 GMT
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يجب أن نفهم مغزى إثارة إعلام العدوان تلك القضية ضد الأفارقة باليمن، هم أرادوا بذلك إشعال جبهة ضد حكومة صنعاء بل وضد كل الشعب اليمني وخاصة شمال البلاد، وفي نفس التوقيت يتباكون عليها ويحرضون من خلالها ويزورون الحقائق ويشيطنونهم ويشيطنون قيادة وحكومة وشعب المسيرة، ولم يتساءل أحد من فتح الأبواب للأفارقة بحرا وبرا وجوا منذ أكثر من عقدين من الزمن".

وتابع فايع: "ملف الهجرة غير الشرعية للأفارقة ليس بجديد بل من عهد النظام السابق، وكان له شبكات تهريب كبيرة تدار من السلطة ومقربين منها وقيادات عسكرية وقبلية وعصابات تهريب متخصصة، وزاد تدفقهم بالأعوام الأخيرة بشكل كبير من خلال فتح الأبواب لهم، والآن يتاجرون بقضيتهم وهم بذلك لايضربون عصفورين بحجر ولا 3 عصافير بل عشرات الأهداف".

وأوضح المحلل السياسي: "الهدف من تلك الحملة هو دفع أنصار الله والمجتمع لمواجهة هؤلاء الأفارقة الذين يعبرون من جنوب اليمن وغربه مشيا على الأقدام للوصول للحدود السعودية، رغم أن القليل منهم مسيئين ويتصرفون كردة فعل أغلب الأحيان بعنف، علاوة على نشر مقاطع وصور تهول تواجدهم، خاصة بحدود محافظة صعدة لكي يشغلوا الأنصار والجيش اليمني بهم، بينما هم يعدون العدة لحرب قال عنها القائد عبد الملك الحوثي في آخر خطاب له إنها حتمية وقريبة".

عقاب جماعي

واستطرد: "كما أن حضور قيادات الجاليات الأفريقية تحديدا، وأغلب المتواجدين منهم للمسيرات والفعاليات والمناسبات مع القيادة والشعب اليمني و تأكيدهم الوقوف مع غزة وضد التحالف وعدوانه وهم باعداد كبيرة دخلوا اليمن بشكل رسمي ومن عدة دول أفريقية، خاصة من إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإرتيريا والسودان ومنهم من التحق بالمسيرة وأصبح منهم أيضا شهداء، هذا أيضا أحد أسباب الحملة عليهم".
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
قيادي جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" المخاطر التي تهدد اليمن جراء الهجرة غير الشرعية من دول الجوار
6 أغسطس, 16:47 GMT
وأكد فايع، أن "أحد أهداف تلك الحملة الراهنة هو تأليب المجتمع الدولي ضد حكومة صنعاء بتهم تتعلق بحقوق هذه الأقليات، خاصة بعد فشل التحالف والمملكة في استخدام بعض من المرتزقة السودانيين من الجنجويد في حروبهم السابقة وخلال العشر السنوات تحديدا، إضافة إلى استخدام ملف الأفارقة لخلق أزمة تمتد تداعياتها لمختلف الجوانب (المالية والأخلاقية والاجتماعية وحتى السياسية والعسكرية)، مما يخلف ضغط متعدد على حكومة صنعاء، خاصة بعد توقف دعم المنظمات الدولية والأمنية لليمن".

أجندات سياسية

بدوره، يقول القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، عبد العزيز قاسم: "بطبيعة الحال أن ظاهرة المهاجرين الأفارقة ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات طويلة وسبق الحديث عنها في أكثر من مرحلة، لكن في الآونة الأخيرة برز الحديث عنها إعلاميا بشكل كبير وعلى نطاق أوسع، يتجاوز النطاق اليمني إلى الدولي وبصورة ملفته وظهور قلق إقليمي ودولي ويمثل الحديث عنها في هذا التوقيت خاصة وفق تقارير أممية ومحلية تحذر من خطورة انتشار وزيادة كثافتها وتوسعها في نطاق جغرافي أوسع".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم أنها ظاهرة ليست جديدة، لا أشك بوجود خلفيات وأجندات سياسية ليس على المستوى المحلي بل الإقليمي والدولي، وتخوفات من المهاجرين الأفارقة خشية توظيفهم في الصراعات السياسية الدائرة في المنطقة، وهذا الحراك الإعلامي البارز أيضا يتحرك في إطار منظومة إعلامية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتلك الأهداف والأجندات السياسية للقوى الداخلية والإقليمية والدولية".
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
بعد غرق قارب قرب سواحله ووفاة العشرات.. الهجرة غير الشرعية شبح مخيف يهدد اليمن
4 أغسطس, 19:21 GMT
وأوضح قاسم، أن "عمليات التهويل من الهجرة غير الشرعية للأفارقة تزامنت مع الحديث بجاهزية أو استكمال وثيقة التسوية، وحديث وزير الخارجية السعودي عن استكمال وثيقة التسوية وبانتظار التوقيع عليها من قبل الأطراف"، مشيرا إلى أن "الضربة الأمريكية التي استهدفت مركز تجمع المهاجرين وتزامنها مع ضربات مماثلة ضد التنظيمات الإرهابية، هي نوع من الضربات الاستباقية أو إجراءات إحتياطية تتخذها أمريكا حسب مصالحها ومزاجها، كنوع من ممارسة الضغوط والابتزاز".

أهداف غائبة

وتابع قاسم: "أمريكا تخشى من استخدام المهاجرين لاستهداف مصالحها، وكذلك للضغط على الأطراف المتصارعة للقبول بما تمليه، ولا ننسى أيضا وجود مافيات مركبة للاتجار بالبشر وكذلك عمليات تهريب المخدرات وعمليات تجسسية، خاصة أن هجرة الأفارقة ليسوا من شرائح تبحث عن لقمة العيش، فهناك ربما وجود خبراء في تقنية الاتصالات وغيرها من المجالات تتم هجرتها تحت غطاء العوز والفقر والبحث عن العيش، وهذه المافيات تعمل وفقا وارتباطها وأهدافها السياسية وغيرها".
ويرى قاسم، أن "الحديث بتلك الصورة المكبرة وهذا التوقيت لا يأتي إلا من أهداف سياسية تبعا للقوى الداخلية والإقليمية والدولية، وفق ما تحمله ولا يعني ذلك تهيئة لإحلال السلام بل سيؤخر ذلك".
ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2019
اليمن... مسؤول أمني يحذر من مخاطر تصاعد الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي
23 أبريل 2019, 23:00 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
