"أنصار الله": إسرائيل تحاول نزع السلاح الذي يحمي ​لبنان​

وأكدت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، مساء اليوم الجمعة، أن تصريحات الحوثي جاءت في كلمة له خلال المؤتمر القومي العربي في دورته الرابعة والثلاثين في بيروت.وأوضح الحوثي أن "العدو الإسرائيلي يعلن للجميع أنه يسعى إلى ما يسميه تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ومن المؤسف أن البعض لا يزال غافلا ومتنصلا عن المسؤولية في هذه المرحلة وما حدث فيها من عدوان صهيوني لعامين".وأفاد عبد الملك الحوثي بأن "العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة، وعدوانية العدو الإسرائيلي وأحقاده حقائق واضحة في ممارساته العدوانية في فلسطين ولبنان، وسائر المنطقة ضمن المخطط الصهيوني".وأشار إلى أن "البعض يتنكر ببساطة لحقيقة الثبات العظيم في غزة ولبنان وجبهات الإسناد الذي أرغم العدو على توقف عن عدوانه، ويتجاهلون التجربة الناجحة والردع الذي استمر في لبنان على مدى زمن طويل نتيجة للمعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة".وشدد زعيم "أنصار الله" على "أهمية إفشال العدو الإسرائيلي والاحتفاظ بعناصر القوة والسعي لدعمها وتنميتها".ويشار إلى أنه في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت جماعة "أنصار الله" عن إطلاق قواتها 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدة استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
