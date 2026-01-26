https://sarabic.ae/20260126/أنصار-الله-تتهم-الحكومة-اليمنية-بعرقلة-اتفاق-مسقط-لتبادل-الأسرى-1109667788.html

"أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى

أعلنت جماعة "انصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، أنها على أتم الاستعداد لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، مؤكدة أن "عراقيل يضعها الطرف الآخر" حالت... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع لـ"أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، إن "التأخير في تسليم قوائم الأسرى لا تتحمل اللجنة مسؤوليته"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.ولفت المرتضى إلى أن "جميع الكشوف كانت مُعدة وجاهزة منذ فترة سبقت جولة مسقط، إلا أن الخلافات بين الأطراف التابعة للسعودية بشأن تنفيذ الاتفاق أدت إلى تعطيله، في ظل تباين المواقف بين أطراف تدفع نحو التنفيذ وأخرى تعرقله لأسباب سياسية".وأشار إلى أن "تبادل القوائم يمثل دائماً العقبة الأكثر تعقيداً في مسارات الاتفاقات السابقة، نظراً لتعدد الجهات التي تحتجز الأسرى، وغياب طرف موحد يتولى إدارة هذا الملف".وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصّل أطراف النزاع إلى اتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، معتبرًا أن اتفاق تبادل المحتجزين يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة ودعم جهود السلام.وفي السياق ذاته، أكد رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من مختلف الأطراف.بدورها، رحبت سلطنة عمان بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه اليوم في مسقط، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إنجاح ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأجواء لدفع العملية السياسية في اليمن.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني 2025، الإفراج عن 153 شخصا تم أسرهم خلال الحرب التي تمزق البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد يومين من احتجاز عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة في البلاد.وفي يوليو/ تموز 2024، اتفقت الجماعة مع الحكومة اليمنية خلال مفاوضات في مسقط على إطلاق القيادي الإصلاحي محمد قحطان – إن كان حيا – مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا من "أنصار الله"، أو تبادل جثمانه إن كان متوفى.جاء الاتفاق بعد أكثر من عام من تعثر ملف الأسرى، منذ مايو/ أيار 2023، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون صنعاء ومأرب تمهيدا للمرحلة الثانية من اتفاق تبادل نحو 1400 أسير تم توقيعه في مارس/ آذار 2022.وسبق أن تبادل الطرفان قوائم بنحو 15 ألف أسير في ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال محادثات ستوكهولم.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

