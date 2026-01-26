"أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260126/أنصار-الله-تتهم-الحكومة-اليمنية-بعرقلة-اتفاق-مسقط-لتبادل-الأسرى-1109667788.html
"أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى
"أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "انصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، أنها على أتم الاستعداد لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، مؤكدة أن "عراقيل يضعها الطرف الآخر" حالت... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T19:57+0000
2026-01-26T19:57+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
سلطنة عمان
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/08/1043320863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898f10b8884aa06b43dc8d1b2f9fc141.jpg
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع لـ"أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، إن "التأخير في تسليم قوائم الأسرى لا تتحمل اللجنة مسؤوليته"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.ولفت المرتضى إلى أن "جميع الكشوف كانت مُعدة وجاهزة منذ فترة سبقت جولة مسقط، إلا أن الخلافات بين الأطراف التابعة للسعودية بشأن تنفيذ الاتفاق أدت إلى تعطيله، في ظل تباين المواقف بين أطراف تدفع نحو التنفيذ وأخرى تعرقله لأسباب سياسية".وأشار إلى أن "تبادل القوائم يمثل دائماً العقبة الأكثر تعقيداً في مسارات الاتفاقات السابقة، نظراً لتعدد الجهات التي تحتجز الأسرى، وغياب طرف موحد يتولى إدارة هذا الملف".وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصّل أطراف النزاع إلى اتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، معتبرًا أن اتفاق تبادل المحتجزين يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة ودعم جهود السلام.وفي السياق ذاته، أكد رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من مختلف الأطراف.بدورها، رحبت سلطنة عمان بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه اليوم في مسقط، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إنجاح ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأجواء لدفع العملية السياسية في اليمن.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني 2025، الإفراج عن 153 شخصا تم أسرهم خلال الحرب التي تمزق البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد يومين من احتجاز عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة في البلاد.وفي يوليو/ تموز 2024، اتفقت الجماعة مع الحكومة اليمنية خلال مفاوضات في مسقط على إطلاق القيادي الإصلاحي محمد قحطان – إن كان حيا – مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا من "أنصار الله"، أو تبادل جثمانه إن كان متوفى.جاء الاتفاق بعد أكثر من عام من تعثر ملف الأسرى، منذ مايو/ أيار 2023، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون صنعاء ومأرب تمهيدا للمرحلة الثانية من اتفاق تبادل نحو 1400 أسير تم توقيعه في مارس/ آذار 2022.وسبق أن تبادل الطرفان قوائم بنحو 15 ألف أسير في ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال محادثات ستوكهولم.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20251223/لجنة-الشؤون-الخارجية-في-برلمان-صنعاء-لـسبوتنيك-اتفاق-الأسرى-خطوة-نحو-التسوية-الشاملة-في-اليمن-1108505749.html
https://sarabic.ae/20251223/السعودية-ترحب-باتفاق-تبادل-الأسرى-في-اليمن-1108496896.html
https://sarabic.ae/20260123/8-قتلى-وجرحى-إثر-مواجهات-بين-القوات-المشتركة-وأنصار-الله-جنوبي-اليمن-1109574287.html
https://sarabic.ae/20251224/الخارجية-الإماراتية-اتفاق-تبادل-الأسرى-والمحتجزين-في-اليمن-يسهم-في-تخفيف-المعاناة-الإنسانية--1108529104.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/08/1043320863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6982dbe66cdfd3153f09e44a127619f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, سلطنة عمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى

19:57 GMT 26.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "انصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، أنها على أتم الاستعداد لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية، مؤكدة أن "عراقيل يضعها الطرف الآخر" حالت دون الالتزام بالموعد المتفق عليه في تفاهمات جولة "مسقط" الأخيرة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع لـ"أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، إن "التأخير في تسليم قوائم الأسرى لا تتحمل اللجنة مسؤوليته"، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.
ولفت المرتضى إلى أن "جميع الكشوف كانت مُعدة وجاهزة منذ فترة سبقت جولة مسقط، إلا أن الخلافات بين الأطراف التابعة للسعودية بشأن تنفيذ الاتفاق أدت إلى تعطيله، في ظل تباين المواقف بين أطراف تدفع نحو التنفيذ وأخرى تعرقله لأسباب سياسية".
أنصار الله..السياسي اليمني عضو مجلس النواب في صنعاء د.علي الزنم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
لجنة الشؤون الخارجية في برلمان صنعاء لـ"سبوتنيك": اتفاق الأسرى خطوة نحو التسوية الشاملة في اليمن
23 ديسمبر 2025, 21:23 GMT
وأشار إلى أن "تبادل القوائم يمثل دائماً العقبة الأكثر تعقيداً في مسارات الاتفاقات السابقة، نظراً لتعدد الجهات التي تحتجز الأسرى، وغياب طرف موحد يتولى إدارة هذا الملف".
وأكد رئيس اللجنة، أن "الاتفاق نصّ على تنفيذ شامل وكامل دون تجزئة"، مجدداً التزام اللجنة بالعمل بمستوى عالٍ من الجدية والشفافية، ومشدداً على أهمية الدور الأممي في تسهيل إنجاز هذا الملف الإنساني خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصّل أطراف النزاع إلى اتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، معتبرًا أن اتفاق تبادل المحتجزين يمثل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة ودعم جهود السلام.
الرياص، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
23 ديسمبر 2025, 16:32 GMT
وفي السياق ذاته، أكد رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من مختلف الأطراف.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، إنه "تم التوصل إلى اتفاق في العاصمة العُمانية مسقط لتبادل الأسرى مع الجانب السعودي وأطراف أخرى، موضحاً أن الاتفاق يشمل الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين، إضافة إلى أسرى سعوديين وسودانيين".

بدورها، رحبت سلطنة عمان بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه اليوم في مسقط، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إنجاح ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأجواء لدفع العملية السياسية في اليمن.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني 2025، الإفراج عن 153 شخصا تم أسرهم خلال الحرب التي تمزق البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد يومين من احتجاز عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة في البلاد.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
8 قتلى وجرحى إثر مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوبي اليمن
23 يناير, 23:04 GMT
وفي يوليو/ تموز 2024، اتفقت الجماعة مع الحكومة اليمنية خلال مفاوضات في مسقط على إطلاق القيادي الإصلاحي محمد قحطان – إن كان حيا – مقابل إفراج الحكومة عن 50 أسيرا من "أنصار الله"، أو تبادل جثمانه إن كان متوفى.
جاء الاتفاق بعد أكثر من عام من تعثر ملف الأسرى، منذ مايو/ أيار 2023، حين فشلت جهود تنفيذ زيارات متبادلة إلى سجون صنعاء ومأرب تمهيدا للمرحلة الثانية من اتفاق تبادل نحو 1400 أسير تم توقيعه في مارس/ آذار 2022.
وفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة و"أنصار الله" المرحلة الأولى من الاتفاق، بتبادل 887 أسيرا، من أصل 2223، في خطوة وصفتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها مشجعة نحو السلام.
وسبق أن تبادل الطرفان قوائم بنحو 15 ألف أسير في ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال محادثات ستوكهولم.
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
الخارجية الإماراتية: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية
24 ديسمبر 2025, 17:15 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала